Le 5ème plus gros diamant du monde découvert au Lesotho

C’est la société britannique Gem Diamonds qui a fait la découverte dans l’une de ses mines au Lesotho. Ce diamant, dont la masse atteint 910 carats (soit 182 grammes), est déjà l’un des 5 plus gros diamants découverts sur Terre.

Une valeur de 33 millions d’euros

Dans un communiqué officiel publié suite à la découverte du diamant, le président du groupe Gem Diamonds Clifford Elphick s’en est réjoui.

Depuis que Gem Diamonds a acquis la mine de Letseng en 2006, elle a produit quelques uns des diamants les plus intéressants au monde. Ce diamant de pureté exceptionnelle est le plus gros extrait à ce jour de la mine de Letseng et illustre sa qualité.

Car la pierre en question pourrait bien être vendue pour la somme exorbitante de 33 millions d’euros. C’est donc sans surprise que le cours de l’action Gem Diamonds a connu une hausse de 14% ce matin.

Derrière cette découverte importante se cache toutefois la triste réalité d’une exploitation intensive des ressources des pays africains par les puissances occidentales, qui n’en redistribue que très peu la richesse. En effet, le Lesotho, pays enclavé au sein de l’Afrique du Sud, est toujours l’un des pays le plus pauvres du monde.

Le plus gros diamant jamais découvert est le “Cullinan”, qui a été trouvé en Afrique du sud en 1905. D’un poids exceptionnel de 3 106 carats (soit plus de 621 grammes), il avait servi à sertir la couronne britannique et ses apparats.