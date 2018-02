130 ans après, le mystère des lettres de “Jack l’éventreur” enfin résolu ?

Jack l’éventreur est sûrement le serial killer le plus célèbre de tous les temps. Connu pour ses meurtres horribles sur des prostituées londoniennes dans les années 1880, l’assassin n’aura finalement jamais été appréhendé par la police de l’époque, ce qui a contribué à renforcer son statut légendaire. Mais il semblerait que l’un des mystères entourant le personnage ait été percé par un chercheur de l’université de Manchester !

Les crimes commis par Jack l’éventreur remontent à la fin du XIXème siècle, en 1888. Plusieurs prostituées sont alors retrouvées mortes et atrocement mutilées par un agresseur qui les tue dans la rue en pleine nuit. Les similitudes de modus operandi et la découverte des corps dans la même zone malfamée de Whitechapel ont permis de relier directement 5 de ces victimes à Jack l’éventreur.

Suite à la grande médiatisation des meurtres, la police s’est mise à recevoir de nombreuses lettres prétendument signées de la main de Jack l’éventreur. En tout, ce sont plus de 200 courriers, archivés au sein de la bibliothèque nationale britannique, qui ont été envoyé à cette époque pour narguer les forces de l’ordre.

L’une d’entre elles, reçue en octobre 1888, était même particulièrement violente, puisqu’elle était assortie d’un rein humain plongé dans du formol. On pouvait y lire :

Je vous ai envoyé la moitié du rein que j’ai pris d’une femme et conservé pour moi l’autre partie. Après cela, je l’ai faite frire et je l’ai mangée, c’était très bon. Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qui l’a pris si seulement vous attendez un peu plus longtemps. Signé : attrapez-moi quand vous pourrez.