Des débris spatiaux de la Nasa causent des dégâts sur une maison : comment est-ce possible ?

Une famille de Floride aux États-Unis annonce porter plainte contre la NASA et réclame 80.000 dollars de dommages et intérêts, soit presque 75.000 euros. La famille en question a saisi la justice après qu'un débris provenant de la Station spatiale internationale a traversé le toit de leur maison.

C’est une affaire digne d’un film de science-fiction. Une famille de Floride poursuit la NASA après qu'un débris de la Station spatiale internationale (ISS) soit tombé sur Terre et ait provoqué un sur le toit de leur maison. Un cas rare qui soulève des questions sur les responsables des débris spatiaux qui tombent sur terre.

L’affaire remonte au mois de mars dernier en Floride (États-Unis). Alejandro Otero a vu le toit de sa maison être troué par un objet tombé du ciel. Son fils, qui était sur les lieux, n'a heureusement pas été touché par le débris venant tout droit de l'espace. Cette famille américaine, par le biais d’un cabinet d’avocats, a annoncé porter plainte contre la Nasa et a réclamé 80.000 dollars de dommages et intérêts, soit presque 75.000 euros.

Cette plainte est une première. La famille a en effet réclamé « une compensation adéquate, tenant en compte le stress et l'impact que l'événement a eu sur leur vie », a expliqué l'avocate des Otero, Mica Nguyen Worthy, dans un communiqué. Après des analyses de l'agence spatiale américaine, il s'est avéré que l'objet provenait bel et bien de la Station spatiale internationale (ISS).

Le débris de la Nasa pesait environs 700 g

Le déchet spatial, un morceau métallique qui provenait de l'ISS, pesait autour de 700 g pour 10 cm de long. Le débris s'est détaché d'une palette de trois tonnes transportant des batteries usagées. Mais comment ce débris est-il tombé sur cette maison ? En réalité, de nombreux débris circulent dans l'espace, en orbite autour de la Terre. Il y en a tellement que cette question de la pollution spatiale est devenue un problème de sécurité pour les agences spatiales.

De nombreux petits objets, mais aussi des morceaux de satellites, décrochent et finissent sur Terre. Le plus souvent, ils finissent dans la mer, ou bien dans une zone désertique. Si les plus gros morceaux sont surveillés, les petits débris tombent à l’insu de tous, rapportent nos confrères Ça m’intéresse. Depuis 2023, un groupe de scientifiques demande la création d'un traité, obligeant les agences à nettoyer l'orbite terrestre basse de ces débris spatiaux, selon CNews.

En avril dernier, la Nasa avait confirmé publiquement dans un communiqué que l'objet métallique qui est tombé sur la maison familiale en Floride faisant partie d'une palette de fret qu'elle avait libérée de la station spatiale en 2021. Cependant, l’agence spatiale américaine n'avait pas donné de nouvelles à la famille, qui n'était pas assurée contre un tel accident. Mais cette famille ne compte pas faire marche arrière et insiste sur un dédommagement.

« Mes clients demandent une compensation adéquate pour prendre en compte le stress et les conséquences que cet événement a eus sur leur vie, ainsi que de quoi couvrir les dommages matériels subis par la maison » a déclaré l’avocate de la famille, Mica Nguyen Worthy. « Ils sont heureux que personne n’ait été blessé, mais […] si le débris était tombé à quelques mètres de là, ou dans une autre direction, il aurait pu y avoir des blessures graves ou un décès » ajoute-t-elle.

La Nasa a six mois pour répondre

La Nasa dispose d'un délai de six mois pour répondre, conformément à la loi américaine. L’avocat de la famille a exhorté l'agence, et par extension le gouvernement américain, à réagir de la même manière que le droit international l'exigerait. Il existe en effet un traité appelé Space Liability Convention adopté en 1972 qui fixe les responsabilités pour les dommages causés par des objets spatiaux, rapporte Science et Vie. Or ce texte s’applique dans une situation internationale, si le débris provient d’une nation ou entité étrangère au pays dans lequel il est tombé.

Dans ce cas, en Floride, il s'agit d'une affaire purement interne aux États-Unis, car le débris provient d'une cargaison de l'ISS qui était sous la responsabilité de la Nasa. Dans ce cas précis, c'est le Federal Tort Claims Act (FTCA) qui s'applique. Cette loi fédérale de 1946 permet aux particuliers de poursuivre le gouvernement des États-Unis devant un tribunal fédéral pour la plupart des délits commis par des personnes agissant au nom des États-Unis.