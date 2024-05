Voici la date à laquelle de nouvelles aurores boréales apparaîtront 

Une lumière céleste fascinante illumine le ciel nocturne de l'hémisphère nord, offrant une expérience sensorielle unique qui captive l'attention et émerveille.

Des aurores boréales spectaculaires ont récemment illuminé le ciel de l'hémisphère Nord, captivant des milliers de spectateurs à travers le monde. Ces phénomènes lumineux, provoqués par de puissantes tempêtes solaires, ont offert un spectacle haut en couleurs et en mystère, créant l'émerveillement chez les observateurs. Selon les experts, de nouvelles manifestations pourraient bien se produire dans les prochaines semaines.

Le retour époustouflant des aurores boréales annoncé

Les aurores boréales ont récemment captivé des milliers de personnes à travers le monde, offrant un spectacle lumineux et coloré rare et exceptionnel dans le ciel de l'hémisphère Nord. Ces phénomènes, normalement observés aux latitudes élevées, ont récemment surpris de nombreux observateurs, illuminant le ciel nocturne jusqu'au Mexique, ainsi que dans le sud de l'Europe et de l'Afrique.

Le week-end dernier, les aurores boréales ont fait sensation, suscitant un engouement sans précédent avec de nombreux clichés et vidéos partagés sur les réseaux sociaux. Selon les experts, ce phénomène pourrait se reproduire d'ici la fin du mois de mai.

Petit timelapse des aurores boréales que j'ai pu voir ! pic.twitter.com/XrCLgVNSdU — أ (@weamineuh) May 11, 2024

j’ai vu des aurores boréales dans le Jura je peux mourir tranquille désormais pic.twitter.com/GE6zSP3cLv — Yurivec (@yurivec) May 10, 2024

Le Mont Saint-Michel est illuminé par des aurores boréales.😍 pic.twitter.com/y8ObSb1ijQ — Pauline 🇫🇷 (@Pauline06272023) May 13, 2024

Ces aurores boréales des 11 et 12 mai ont été provoquées par le plus puissant orage géomagnétique depuis les « orages d'Halloween » en octobre 2003, qui avaient causé des pannes de courant en Suède et endommagé des réseaux en Afrique du Sud. Ces orages géomagnétiques sont déclenchés par des flux de particules chargées électriquement expulsés depuis la surface du Soleil et atteignant la magnétosphère terrestre.

Les experts prédisent un spectacle céleste sans précédent

« Un nouvel événement cosmique se prépare dans les tréfonds de l'espace et pourrait déclencher une série d'événements captivants dans les prochains jours », selon les révélations d'Alexi Glover, expert de la météo spatiale à l'ESA, lors d'une récente interview avec l'AFP.

Malgré les apparences, l'activité solaire n'est pas sur le point de s'apaiser, le Soleil se dirige droit vers un pic d'activité attendu dans son cycle de onze ans. La possibilité de nouvelles éruptions solaires reste incertaine, de même que l'apparition potentielle d'aurores boréales.

Toutefois, les experts avertis s'accordent à dire que les risques d'un nouvel orage géomagnétique sont à leur paroxysme « entre maintenant et la fin de l'année prochaine », d'après les analyses de M. Bettwy, membre éminent du Centre américain de prévision de météo de l'espace.