Daniel Riolo révèle son salaire chez RMC : le journaliste lève le voile sur ses revenus

Daniel Riolo s’impose depuis près de deux décennies comme une figure emblématique de la station RMC Sport. Le journaliste sportif, chroniqueur incontournable de l’After Foot, a récemment accepté d’évoquer sa situation financière lors de son passage dans l’émission de Jordan de Luxe sur C8. Cette rare transparence sur les revenus d’une personnalité médiatique suscite l’intérêt du public, curieux de connaître la rémunération des voix qui rythment quotidiennement l’actualité sportive sur les ondes.

Les révélations de Daniel Riolo sur sa rémunération chez RMC

Le 7 novembre 2023, Daniel Riolo se trouvait sur le plateau de Chez Jordan de Luxe quand l’animateur l’interroge directement sur ses revenus. Questionné sur un hypothétique salaire de 10 000 euros mensuels, le journaliste répond avec prudence : « On est dans un monde où on ne parle pas de ça. C’est moins de 10 000 euros. C’est la seule info que je vais te donner. » Cette déclaration marque une rare exception dans la discrétion habituelle des personnalités médiatiques concernant leur rémunération.

L’éditorialiste justifie sa réticence en expliquant que « ça devient des sommes indécentes, donc on ne peut pas parler ». Il souligne également les contraintes contractuelles qui l’empêchent de divulguer davantage d’informations. Déjà en mars 2022, dans l’émission Estelle à midi, Riolo évoquait ces « clauses de confidentialité » inscrites dans son contrat avec la station. Il déplorait alors cette « gêne par rapport à l’argent » typiquement française, contrastant avec la transparence américaine sur ces questions financières. Le chroniqueur précise être salarié de RMC et non consultant payé à l’émission.

Estimations et sources de revenus multiples du journaliste

Les estimations de son salaire principal

Malgré la discrétion de Daniel Riolo, plusieurs estimations circulent concernant sa rémunération chez RMC. Les sources consultées évoquent un salaire mensuel oscillant entre 5 000 et 10 000 euros pour ses interventions sur les ondes. Une estimation plus précise suggère environ 5 000 euros mensuels en tant que consultant sportif. D’autres sources avancent des revenus annuels de 150 000 euros, soit approximativement 12 500 euros par mois.

Ses revenus complémentaires

Au-delà de son travail radiophonique, le journaliste diversifie ses sources de revenus. Auteur prolifique, il a publié seize ouvrages principalement édités chez Hugo Sport. Son livre Racaille Football Club connaît un succès commercial notable avec plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires vendus. Ces publications lui génèrent des droits d’auteur substantiels.

Droits d’auteur sur ses nombreux ouvrages sportifs

Partenariats commerciaux avec diverses marques

Gains potentiels liés à sa passion pour le poker

Collaborations avec des plateformes comme la chaîne YouTube de l’After Foot

Sa proximité avec des entreprises du secteur du divertissement, notamment sa relation avec l’univers du poker, lui ouvre des opportunités financières complémentaires. Ces activités diversifiées permettent au chroniqueur de compléter significativement sa rémunération principale chez RMC Sport.