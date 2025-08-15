Cyril Hanouna révolutionne W9 avec de nouveaux shows pour la rentrée

L’animateur vedette Cyril Hanouna s’apprête à transformer radicalement la grille de programmes de W9 avec un arsenal de nouvelles émissions dès septembre 2025. Cette offensive télévisuelle ambitieuse marque un tournant stratégique pour la chaîne, qui mise sur l’énergie communicative de son nouveau fer de lance pour conquérir de nouveaux publics.

Une stratégie d’expansion internationale avec RTL Belgique

L’aspect le plus innovant de cette rentrée télévisuelle réside dans la diffusion simultanée du programme phare *Tout beau, tout n9uf* sur deux territoires distincts. Tandis que les téléspectateurs français découvriront l’émission à 18h45 sur W9, leurs voisins belges pourront la suivre à 20h sur RTL Plug. Cette stratégie transfrontalière illustre parfaitement les ambitions européennes du projet.

Le partenariat entre le groupe M6 et RTL Belgique n’est pas nouveau, ces deux entités ayant déjà collaboré sur des formats à succès comme Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier. Toutefois, l’exportation d’un programme d’access prime time représente un pari audacieux qui pourrait redéfinir les standards du divertissement francophone.

Cette expansion géographique témoigne de la confiance des diffuseurs dans le potentiel de l’animateur à fédérer un public diversifié. Les téléspectateurs belges, habitués au style direct de Hanouna, attendent avec impatience ce nouveau rendez-vous quotidien qui promet de bousculer les habitudes télévisuelles.

Un écosystème médiatique complet sur plusieurs plateformes

L’offensive de Cyril Hanouna ne se limite pas à une seule émission. L’animateur déploie une stratégie multi-supports avec trois programmes distincts qui s’articulent autour de son univers créatif. Sur W9, *Cyril et la famille* proposera un divertissement pur centré sur la complicité avec ses chroniqueurs, tandis que *#TBT9* développera des débats plus approfondis pour satisfaire un public en quête de contenu engagé.

La dimension radiophonique n’est pas oubliée avec *Tout beau, tout fun* sur Fun Radio, qui complète cet écosystème médiatique. Cette approche globale permet à l’animateur de toucher différentes audiences tout en conservant sa signature artistique unique.

Programme Horaire Chaîne Format Tout beau, tout n9uf 18h45 (FR) / 20h (BE) W9 / RTL Plug Infos et divertissement Cyril et la famille 18h45 W9 Divertissement familial #TBT9 19h45 W9 Débats d’actualité Tout beau, tout fun À définir Fun Radio Animation radio

Le possible retour de *La Grosse Rigolade* avec neuf personnalités humoristiques vient compléter cette offre déjà riche, promettant aux fans de retrouver l’esprit décalé qui a fait le succès de l’animateur.

Des innovations créatives qui suscitent l’attente du public

L’arrivée d’un chroniqueur mystère dans *Tout beau, tout n9uf* alimente déjà les spéculations sur les réseaux sociaux. Hanouna a promis une personnalité « surprenante et inédite », créant un suspense qui atteste sa maîtrise des codes du buzz médiatique moderne.

Cette stratégie de communication témoigne de l’évolution de l’animateur, qui utilise désormais les réseaux sociaux comme un outil central de sa promotion. Son compte X devient ainsi une extension naturelle de ses programmes, entretenant la relation avec ses fans entre les émissions.

Les réactions contrastées que suscitent ces annonces, notamment celle d’Élodie Gossuin qui qualifie le recrutement de « risqué mais audacieux », illustrent parfaitement l’effet polarisant de l’animateur. Cette capacité à générer des débats constitue paradoxalement l’un de ses atouts majeurs pour capter l’attention du public.

Le chamboulement complet de la grille de W9 accompagne cette révolution créative. En s’installant en access prime time, Hanouna redéfinit l’identité de la chaîne et vise à attirer un public plus jeune et dynamique. Ce pari stratégique pourrait transformer W9 en acteur majeur du divertissement télévisuel français.