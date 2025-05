Cyril Hanouna fait son grand retour sur W9 : tout sur ses 100 jours de préparation spectaculaire

L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans le paysage audiovisuel français. Cyril Hanouna prépare activement son grand retour sur le petit écran après une période d’absence. À 100 jours du lancement officiel, l’animateur phare s’apprête à reconquérir les téléspectateurs avec un nouveau talk-show sur W9. Ce comeback très attendu s’accompagne également d’une offensive sur les ondes radiophoniques, marquant un tournant majeur dans sa carrière médiatique.

La renaissance médiatique de Cyril Hanouna

Suite à l’arrêt de C8 par l’Arcom, Cyril Hanouna a dû repenser entièrement sa carrière. L’animateur star ne s’est pas laissé abattre et a rebondi avec une double stratégie médiatique. Dès le 1er septembre 2025, il prendra les commandes de « Tout beau tout n9uf » sur W9, un talk-show quotidien diffusé en direct de 19h à 21h. Parallèlement, il investira les ondes de Fun Radio avec « Tout beau tout Fun », programmé de 16h à 18h.

Ce changement marque une transition significative puisque l’animateur quitte l’univers Canal+ pour rejoindre le groupe M6. « Je repars à zéro, mais avec l’énergie de mes débuts », a-t-il récemment déclaré sur ses réseaux sociaux. Cette renaissance s’accompagne d’un cadre plus strict imposé par son nouveau groupe audiovisuel, notamment concernant les sujets politiques et les potentielles controverses.

Les ambitions d’Hanouna ne s’arrêtent pas aux frontières françaises. Des discussions seraient actuellement en cours pour diffuser ses nouvelles émissions en Belgique, potentiellement sur RTL pour le programme télévisé et sur Fun Radio Belgique pour la version radiophonique. Cette dimension internationale témoigne de l’ampleur du projet et des ambitions renouvelées de l’animateur.

Un concept renouvelé pour captiver les audiences

Pour son retour sur W9, Cyril Hanouna promet un format « plus libre, plus fun » que son ancienne émission. « Tout beau tout n9uf » conservera les ingrédients qui ont fait le succès de TPMP tout en apportant une touche de fraîcheur. La spontanéité, marque de fabrique d’Hanouna, restera au cœur du concept avec une diffusion en direct permettant des interactions en temps réel avec le public.

Le logo dévoilé sur les réseaux sociaux arbore des couleurs vives rappelant l’univers de TPMP tout en marquant une nouvelle ère. Cette approche visuelle témoigne de la volonté d’Hanouna de créer un pont entre son passé et son avenir médiatique. L’animateur a promis: « Ce sera cool, ce sera drôle, et on va bien s’amuser. J’ai envie que ce soit une vraie récré pour tout le monde. »

Sur Fun Radio, « Tout beau tout Fun » proposera un mélange d’humour et d’actualité dans un format plus léger. Ce programme succédera à « On marche sur la tête » diffusé sur Europe 1, et offrira aux auditeurs une pause divertissante en fin d’après-midi.

Les défis du retour d’Hanouna

Pour réussir son comeback, l’animateur devra relever plusieurs défis majeurs:

Conserver son style unique tout en respectant le cadre imposé par M6

Composer une équipe de chroniqueurs équilibrée entre anciens de TPMP et nouveaux visages

Innover dans les formats tout en gardant ce qui a fait son succès

Gérer la double casquette TV/radio avec des exigences distinctes

Reconquérir son public tout en attirant de nouveaux téléspectateurs

Projet Chaîne/Station Horaire Concept Tout beau tout n9uf W9 19h-21h Talk-show quotidien en direct Tout beau tout Fun Fun Radio 16h-18h Émission radio légère et humoristique

Les attentes autour du phénomène Hanouna

L’absence de Cyril Hanouna a créé un vide dans le paysage audiovisuel français. Son style unique, mélangeant humour potache et débats animés, a profondément marqué une génération de téléspectateurs. Les réactions sur les réseaux sociaux témoignent de l’impatience des fans comme de la curiosité des observateurs.

Le véritable test viendra en septembre, lorsque les deux émissions feront leurs débuts officiels. Entre l’attente du public, les exigences du groupe M6 et les ambitions internationales, l’animateur joue gros. La composition encore mystérieuse de son équipe de chroniqueurs alimente toutes les spéculations et contribue à maintenir l’intérêt médiatique.

Le compte à rebours est lancé pour ce retour spectaculaire qui promet de bouleverser à nouveau les habitudes des téléspectateurs français. À 100 jours du lancement, Cyril Hanouna a déjà réussi un premier pari: faire parler de lui et créer l’événement avant même d’avoir repris l’antenne.