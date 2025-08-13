Cristiano Ronaldo devient milliardaire : à combien s’élève sa fortune ?

Cristiano Ronaldo est entré dans l’histoire en devenant le premier footballeur milliardaire selon Forbes en 2020. Le phénomène portugais a franchi ce cap symbolique après des années de succès sur les terrains et en dehors. Sa fortune totale est aujourd’hui estimée à plus de 2,23 milliards de dollars en 2025 d’après Sportico. Cette performance financière exceptionnelle fait de lui le premier sportif non-américain à rejoindre le cercle très fermé des milliardaires du sport, aux côtés de légendes comme Michael Jordan et Tiger Woods.

La fortune colossale de CR7 : bien au-delà du milliard de dollars

Ronaldo occupe désormais la troisième place des sportifs les plus riches de l’histoire, uniquement devancé par Michael Jordan et Tiger Woods. En 2023, il était sacré athlète le mieux payé au monde pour la deuxième année consécutive avec des revenus totaux estimés à 260 millions de dollars. Cette somme astronomique se décompose en 200 millions de revenus sportifs grâce à son contrat avec Al Nassr et 60 millions de gains extrasportifs.

L’année précédente, la star portugaise avait empoché 105 millions de dollars, répartis entre 46 millions de revenus sportifs et 59 millions issus de ses activités commerciales. Sa carrière européenne lui avait déjà permis d’accumuler 650 millions de dollars en salaires avant son transfert vers le championnat saoudien, qui a considérablement boosté ses revenus annuels. À titre de comparaison, Salaire de Maxime Lopez : combien gagne le joueur du Paris FC par jour ? reflète l’écart abyssal entre les footballeurs milliardaires et les joueurs évoluant dans des championnats moins lucratifs.

Les sources de revenus d’un empire financier

Un contrat record en Arabie Saoudite

Le contrat de Cristiano avec Al Nassr constitue la pierre angulaire de son empire financier avec environ 200 millions de dollars annuels. Ce montant historique pour un footballeur a propulsé ses revenus à des niveaux jamais atteints dans le monde du sport.

Contrat à vie avec Nike rapportant plus de 20 millions de dollars par an

Partenariat de 10 ans avec Herbalife signé en 2023

Collaborations avec Jacob & Co, Clear shampoo, TAG Heuer et Binance

Des investissements stratégiques

CR7 a diversifié ses sources de revenus grâce à des investissements judicieux dans divers secteurs. Sa marque de vêtements CR7 représente environ un quart de ses revenus annuels selon Forbes. Le Portugais a également investi dans la chaîne d’hôtels Pestana et la marketplace de montres de luxe Chrono24.

Participation dans Ultimate Football League, concurrent d’EA Sports Actions chez Apple et Volkswagen Investissements dans des cliniques de greffe capillaire

Sa présence massive sur les réseaux sociaux, avec plus de 850 millions d’abonnés cumulés, décuple sa valeur auprès des sponsors et rend son profil particulièrement attractif pour les marques internationales. Cette influence planétaire lui permet de négocier des contrats publicitaires parmi les plus lucratifs jamais signés par un sportif.