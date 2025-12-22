Crispy naan KFC : avis, test et infos sur le menu

Le géant du poulet frit propose une escapade culinaire temporaire avec ses nouveaux burgers Crispy Naan, disponibles dans les restaurants français du 12 mars au 22 avril 2025. Cette opération limitée met à l’honneur le pain indien traditionnel à travers deux déclinaisons principales : le Creamy & Cheese et le Spicy Tandoori, auxquelles s’ajoute une version végétarienne. L’inspiration puise directement dans les traditions culinaires indiennes avec ce pain naan cuit contre les parois brûlantes des fours de pierre. Notre test complet révèle les forces et faiblesses de ces nouveaux sandwichs, accompagné d’informations pratiques sur les tarifs et formules proposées.

Les deux versions du Crispy Naan testées

La gamme se compose de deux burgers distincts partageant une structure commune mais offrant des profils gustatifs différents. Le Crispy Naan Creamy & Cheese assemble deux naans distincts, garnis d’une sauce yaourt chalote ciboulette, deux rondelles de tomate, de la salade, des oignons rouges, une tranche de cheddar fondu et du poulet frit mariné d’origine française. La sauce yaourt aux herbes apparaît en double couche pour enrober généreusement les ingrédients.

Ingrédient Creamy & Cheese Spicy Tandoori Pain Naan (2 pains distincts) Naan (2 pains distincts) Sauce Yaourt chalote ciboulette Creamy Tandoori Poulet Frit mariné pané Frit mariné pané aux épices Fromage Cheddar fondu Cheddar fondu

Le Spicy Tandoori reprend cette architecture en substituant la sauce aux herbes par une sauce Creamy Tandoori relevée, reconnaissable à ses petits points rouges de piment. La panure du poulet intègre également un mélange d’épices pour renforcer le caractère indien de cette version. Les légumes restent identiques dans les deux recettes : tomate fraîche, salade croquante et oignons rouges qui apportent du croquant. Ces sandwichs nécessitent une prise à deux mains tant leur format dépasse les standards habituels.

Notre avis sur le Crispy Naan Creamy & Cheese

Cette première déclinaison obtient une note de 13 sur 20 dans notre évaluation. Le burger présente plusieurs qualités indéniables qui séduiront les amateurs de sandwichs généreux. Les pains naan, relativement fins, maintiennent parfaitement leur structure sans se désagréger malgré l’humidité des sauces et des légumes. Le filet de poulet impressionne par son épaisseur et sa panure croustillante qui reste juteuse jusqu’à la dernière bouchée.

Critère Appréciation Texture du pain Tendre et résistant Épaisseur du poulet Généreuse Fraîcheur Correcte Originalité Limitée

L’ensemble moelleux présente une harmonie correcte entre les composants. Le combo salade-tomate-oignon participe efficacement à la sensation de fraîcheur recherchée. Néanmoins, plusieurs points faibles émergent lors de la dégustation. La sauce manque cruellement de caractère, sa neutralité empêchant d’identifier un profil gustatif franc. Les saveurs s’arrêtent au poulet et à sa panure sans proposer de vraie surprise. La recette, bien qu’honnête, reste trop convenue et simple pour marquer les esprits. Le sandwich se dévore rapidement malgré son volume, laissant une impression d’inachevé.

Notre test du Crispy Naan Spicy Tandoori

Cette seconde version grimpe à 15 sur 20 et constitue la vraie originalité de l’opération. Le burger conserve les atouts structurels du Creamy & Cheese tout en proposant un voyage gustatif plus marqué. Le filet de poulet bénéficie d’une panure épicée qui transforme totalement l’expérience. Les naans neutres encadrent les ingrédients sans étouffer leurs saveurs, permettant au piquant de s’exprimer progressivement.

Aspect Note Équilibre des saveurs 8/10 Niveau de piquant 6/10 Originalité 7/10 Tenue générale 9/10

La sauce Creamy Tandoori, ponctuée de fragments de piment, apporte une dimension relevée bienvenue. Le piquant monte graduellement en bouche, créant une dynamique gustative absente de la version classique. La recette apparaît mieux équilibrée et plus inattendue. Pourtant, plusieurs réserves subsistent concernant l’authenticité du voyage proposé. Le parfum exotique reste timide dans le choix des ingrédients. L’absence de coriandre, gingembre, cumin, feuilles de curry ou chutney limite la profondeur aromatique. Le niveau de piquant, bien que présent, ne rivalise pas avec certains concurrents spécialisés. L’ensemble propose une vision carte postale de l’exotisme plutôt qu’une véritable immersion dans la street food indienne.

Les tarifs et formules disponibles

Chaque burger, quelle que soit sa version, affiche un prix unitaire de 8,45 euros. Cette tarification unique s’applique également à la déclinaison végétarienne proposée en alternative. Le Menu Medium, facturé 10,45 euros, complète un sandwich avec une portion moyenne de frites et une boisson de taille équivalente.

Formule Prix Contenu Burger seul 8,45 € 1 Crispy Naan au choix Menu Medium 10,45 € Burger + frites + boisson Menu Double 15,45 € 2 burgers + frites + boisson

Le Menu Double Crispy Naan représente le choix optimal pour découvrir pleinement cette opération temporaire. Pour 15,45 euros, il rassemble les deux versions au poulet, une portion moyenne de frites et une boisson. Cette formule permet d’alterner entre les deux profils gustatifs : une bouchée du Creamy & Cheese apaise le piquant du Tandoori, créant un équilibre parfait. Ce menu assure un repas complet et rassasiant tout en valorisant le contraste entre les deux recettes.

Valeur nutritionnelle Spicy Tandoori Calories 596 kcal Lipides 25,5 g Glucides 61 g Protéines 28,2 g Sel 4 g

L’opération reste disponible jusqu’au 22 avril 2025 exclusivement. Le burger Spicy Tandoori affiche 596 calories par portion, avec 25,50 grammes de lipides, 61 grammes de glucides et 28,20 grammes de protéines. La teneur en sel atteint 4 grammes, représentant 67% des apports de référence quotidiens.

L’inspiration indienne et la campagne publicitaire

Le naan constitue une galette traditionnelle cuite contre les parois intérieures de fours en pierre portés à haute température. Le terme tandoori fait référence au tandoor, four cylindrique traditionnel originaire du Pendjab, région du nord de l’Inde. Cette technique de cuisson confère au pain sa texture moelleuse et ses marques caractéristiques.

Élément Détail Agence créative Havas Paris Réalisatrice Cloé Bailly Musique Mundian To Bach Ke – Panjabi MC Production Iconoclast

La campagne publicitaire conçue par Havas Paris s’articule autour d’un film ultra-rythmé. La réalisatrice Cloé Bailly a orchestré un spot sur l’hymne pop indien Mundian To Bach Ke de Panjabi MC. L’univers visuel multiplie les références à Mumbai : tuk-tuk colorés, néons urbains et ambiance street food locale. Cette atmosphère groovy rend hommage à la capitale du Maharashtra avec une énergie contemporaine.

Support Type Télévision Spots TV Affichage OOH et DOOH Digital Réseaux sociaux Audio Spotify

Les accroches publicitaires jouent sur des références culturelles françaises : Génération Naan Naan et C’est la bombe Bombay évoquent la culture rap hexagonale. Les directeurs de création Jordan Molina et Ludovic Miege déclarent : « Cette campagne, c’est tout ce qu’on aime : du rythme, du croquant et une énergie qui transpire la street food. On a voulu capter l’essence des rues de Mumbai, trouver un mélange percutant d’Inde traditionnelle et ultra moderne. » Le dispositif de communication déploie une présence massive sur tous les canaux : affichage extérieur, spots télévisés, réseaux sociaux, plateformes digitales et Spotify. Cette stratégie marketing XXL positionne l’opération comme un événement majeur du calendrier 2025.