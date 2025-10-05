Couples de l’amour est dans le pré : qui est toujours ensemble, qui est célibataire

L’amour est dans le pré demeure l’émission de dating phare de M6, créant depuis des années de véritables histoires d’amour entre agriculteurs et prétendantes. La saison 19 a confirmé ce succès avec 4,6 millions de téléspectateurs en moyenne, marquant la plus forte audience depuis dix ans sur la cible des femmes de moins de 50 ans. Cette émission agricole continue de prouver que l’authenticité et la simplicité de la vie à la ferme peuvent donner naissance à des relations durables. Entre couples emblématiques qui résistent au temps, nouvelles histoires d’amour et agriculteurs célibataires qui poursuivent leur quête amoureuse, le bilan révèle des parcours variés. Certaines rencontres naissent même après la diffusion grâce aux lettres tardives des téléspectatrices, démontrant l’impact prolongé de l’émission sur la vie sentimentale des candidats.

Les couples historiques qui résistent au temps

Plusieurs couples emblématiques de l’amour est dans le pré continuent de vivre leur histoire d’amour plusieurs années après leur rencontre. Pierre, céréalier et producteur d’armagnac, a vécu un véritable coup de foudre avec Frédérique lors de la saison 7. Mariés en 2014 après avoir accueilli leur enfant en 2013, ces tourtereaux coulent des jours heureux sur leur exploitation. Yoann et Emmanuelle, rencontrés lors de la saison 5, partagent leur quotidien depuis 2010 avec leurs deux enfants, prouvant que certaines relations résistent parfaitement au passage du temps.

Sophie et Matthieu de la saison 8 incarnent également cette réussite amoureuse. Mariés en 2015, ce couple a fondé une famille avec deux enfants et continue de partager sa passion pour le travail agricole. Thierry et Annie, autre duo de la saison 7, sont mariés depuis 2012 et tentent toujours de fonder une famille ensemble. Damien l’éleveur de vaches vit une belle histoire avec Élodie depuis leur rencontre en 2013, démontrant qu’une relation peut s’épanouir loin des projecteurs.

Les succès récents et les nouveaux parents

Les saisons plus récentes ont également donné naissance à de magnifiques histoires d’amour. Jérôme et Lucile, couple phare de la saison 15, ont construit une famille avec leurs enfants Capucine née en 2021 et Adonis arrivé en juillet 2023. Leur mariage a scellé cette union passionate qui continue de s’épanouir sur leur ferme. François et Nicole, rencontrés lors de la saison 14, viennent récemment de devenir parents après avoir emménagé ensemble quelques mois après l’émission.

Gérard et Anne-Marie illustrent parfaitement la force de l’amour agricole. Après leur rencontre en 2017, Anne-Marie a tout quitté pour s’installer auprès de Gégé, et le couple s’est marié en 2021. Virginie et Thomas ont également franchi toutes les étapes importantes avec leur mariage en mars 2022 et leur enfant né en 2019. Les couples de la saison 17 poursuivent leur progression amoureuse : Guillaume l’Auvergnat et Tom vivent ensemble après leur coup de foudre, tandis que Guillaume le Limouson projette mariage et enfants avec Noémie.

Bilan contrasté de la saison 19

La dernière saison révèle des parcours amoureux variés avec ses réussites et ses échecs. Valentin et Flavie ont surmonté ensemble l’épreuve de la chimiothérapie préventive, renforçant leur relation née lors du speed-dating. Mickaël, inscrit par ses enfants, a demandé Nadia en mariage devant Karine Le Marchand lors du bilan après leur installation commune. Brice le saunier a vécu un coup de foudre avec Marion qui a déménagé de Barcelone pour s’installer avec lui sur son exploitation.

Renaud a également trouvé l’amour avec Anne, qui a quitté sa région pour le rejoindre malgré quelques maladresses initiales. D’un autre côté, tous les couples n’ont pas résisté aux défis de la vie commune. Bruno et Clémence ont rompu fin janvier, Bruno expliquant que leur relation manquait du « petit truc de folie ». Christophe et Yann se sont également séparés malgré un début prometteur, Yann ayant annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux en août 2024.

Les agriculteurs célibataires et leurs nouvelles rencontres

Plusieurs candidats ont trouvé l’amour après l’émission grâce aux lettres tardives des téléspectatrices. Stéphane, arrivé célibataire au bilan après des speed-dating « catastrophiques », s’est finalement mis en couple avec Nejma qui lui avait écrit directement. Ils projettent de se marier en juin 2026 et de vivre ensemble sur son exploitation. Ludovic, également célibataire après sa rupture avec Mélanie, est maintenant « fou amoureux » de Giulia qui lui avait écrit trop tardivement pour être sélectionnée.

Pascal a rencontré Céline après sa séparation avec Murielle, tandis que Karell s’est mise en couple avec Nicolas, un peintre en bâtiment connaissant bien le monde agricole. Gillou a trouvé l’amour avec Françoise, une couturière à la retraite rencontrée dans un bal de son association de seniors. Elle vit à seulement 18 kilomètres de chez lui et ils se voient quotidiennement. Manuela, éleveuse de poules d’ornement, continue ses recherches d’un partenaire « gentil et pétillant ».

Les histoires d’amour nées en dehors des caméras

L’émission continue d’influencer la vie sentimentale des agriculteurs bien après la diffusion. Thierry, candidat en 2014 qui n’avait pas trouvé sa moitié, a reçu une lettre de Véronique après le passage de son épisode. Ces relations épistolaires peuvent éviter certaines erreurs fatales communes aux couples traditionnels. Mariés en mai 2015, ils confirment que l’amour peut naître différemment.

Ce phénomène des lettres tardives permet aux téléspectateurs de contacter directement les agriculteurs chez eux, créant des opportunités de rencontres inattendues. Les émissions spéciales « Que sont-ils devenus ? » diffusées les 11 et 18 août permettent de suivre ces évolutions amoureuses. Ces programmes réunissent les anciens candidats dans des moments conviviaux, comme la célébration des 70 ans de Gillou, révélant l’impact durable de l’émission sur leurs vies personnelles et professionnelles. La distance géographique devient moins problématique quand la passion agricole unit les cœurs.