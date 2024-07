Corse : une mystérieuse épidémie de gastro-entérite traque les randonneurs

Alors qu’ils joignaient l’utile à l’agréable en explorant les beaux sentiers de l’île de Beauté, des randonneurs ont été frappés de plein fouet par une mystérieuse épidémie de gastro-entérite qui plane sur le GR 20 corse.

En effet, plus de 235 randonneurs ont été touchés par une gastro-entérite lors des deux dernières semaines. C’est ce que l’Agence régionale de santé (ARS) corse a annoncé dans un communiqué. « Entre le 1ᵉʳ juillet et le 15 juillet, au moins 236 malades ont été recensés », indique l’ARS vendredi dernier. Le pic de cette mystérieuse épidémie a été enregistré le 12 juillet. « Sept personnes ont été hospitalisées sur une courte durée. Les symptômes sont essentiellement des diarrhées, des douleurs abdominales, de la fatigue et des nausées et des vomissements », précise l’ARS. Même si cette propagation n’a engendré « aucun cas grave », plusieurs questions ont été posées quant à son origine.

Épidémie de gastro-entérite en Corse : à l’origine d’un désagrément intestinal

Le point commun entre tous les cas de cette gastro-entérite corse est le sentier de grande randonnée 20. Cet itinéraire de randonnée, traversant la Corse du nord au sud en passant par la chaîne de montagnes, a été le théâtre de ces 236 cas de problèmes gastriques. L’Agence régionale de santé corse a dévoilé que cette épidémie a été constatée dès la fin juin.

À son origine, « un norovirus qui provoque une gastro-entérite aiguë pendant 2 à 3 jours en moyenne et sans complication », dit l’ARS. Ce norovirus peut « se transmettre facilement de personne à personne, par exemple lors des vomissements, de fines gouttelettes projetées dans l'air peuvent se déposer sur des surfaces environnantes et les contaminer », ajoute l’Agence de santé. Néanmoins, certains randonneurs ont un tout autre avis.

Epidémie de gastroentérites sur le #GR20 : point de situation, mesures de précaution et recommandations👇 pic.twitter.com/acORh3nOIi — ARS.CORSE (@ARSCORSE1) July 26, 2024

Épidémie de gastro en Corse : la toile s’enflamme

Sur la Toile, terrain de tous les débats et terreaux de toutes les rumeurs, une hypothèse a été émise. En effet, certains randonneurs ont pointé du doigt la qualité d’eau dans un refuge sur le GR20. « En GR, tout le monde se dit qu’il faut faire attention parce que l’eau est contaminée donc nous, on avait fait gaffe à ce refuge-là », confie une randonneuse à BFM. Or, le propriétaire de ce refuge s’est vaillamment défendu face à ses reproches en publiant les analyses microbiologiques de l’eau de son robinet.

Ainsi, sur sa page Facebook, le propriétaire de la Bergerie de Croci a écrit, « Pour contredire les propos diffamatoires d'un pseudo-gardien pris d'excès de zèle, nous tenions à publier la dernière analyse de l'eau distribuée au sein de notre bergerie ». Des enquêteurs ont été chargés d’élucider le mystère de cette épidémie de gastro qui plane sur le GR20 corse.