Corinne Touzet 2023 : confidences et projets de l’actrice française

Corinne Touzet demeure une figure emblématique du paysage audiovisuel français, ayant marqué les esprits avec son rôle d’Isabelle Florent dans Une femme d’honneur. L’année 2023 s’est révélée particulièrement riche en projets artistiques et en confidences personnelles pour cette actrice polyvalente. Entre théâtre, télévision et nouvelles ventures créatives, la comédienne continue de surprendre par sa capacité d’adaptation. Ses récentes déclarations offrent un regard intime sur sa carrière et sa vie personnelle.

Ses nouveaux projets artistiques et théâtraux

Le succès d’Europeana, son premier seul en scène

L’année 2023 marque un tournant décisif dans la carrière théâtrale de Corinne Touzet avec Europeana, une brève histoire du XXe siècle. Ce premier seul en scène, mis en scène par Virginie Lemoine, représente un défi artistique majeur relevé avec brio par la comédienne. La reconnaissance arrive rapidement puisqu’elle obtient le prix d’interprétation féminine au prestigieux festival d’Avignon. Cette distinction confirme sa capacité à porter seule un spectacle et témoigne de son évolution artistique constante depuis ses débuts dans les années 1980.

Ses apparitions télévisuelles récentes

Sa présence sur les écrans se diversifie avec son rôle d’Annie dans Demain nous appartient, une institutrice ayant vécu au Vietnam qui revient à Sète. Cette expérience lui permet de donner la réplique à Ariane Séguillon, comédienne reconnue du paysage audiovisuel français. Elle apparaît également dans Joséphine Ange Gardien, interprétant Suzanne, mère d’un adolescent atteint du syndrome d’Asperger. Ces nouvelles expériences télévisuelles lui révèlent les défis du rythme effréné des séries quotidiennes, qu’elle qualifie de particulièrement exigeant.

Sa vie amoureuse et son équilibre personnel retrouvé

Une nouvelle relation basée sur l’indépendance

En 2024, Corinne Touzet se confie sur sa nouvelle relation amoureuse avec une philosophie surprenante. Elle révèle avoir « quelqu’un dans sa vie » tout en maintenant son indépendance résidentielle. Cette approche moderne du couple repose sur l’idée de « ne pas forcément vivre sous le même toit » et « d’aimer quelqu’un très fort en profitant seulement du meilleur ». Après une période de célibat en 2022, elle semble avoir trouvé l’équilibre parfait entre amour et liberté personnelle.

L’importance de sa fille dans son bien-être

Sa relation privilégiée avec sa fille unique Jeanne Sieja, styliste de 26 ans formée à l’ESMOD, constitue un pilier fondamental de sa vie. Leur tradition de voyage annuel les a menées au Sri Lanka en 2023, renforçant leurs liens mère-fille. L’actrice exprime son soulagement que Jeanne n’ait pas choisi la comédie, avouant qu’elle aurait été « tellement inquiète qu’elle se serait pendue au lustre » face aux difficultés du métier.

Son engagement culturel et ses réflexions sur le métier

Présidente de jury et ambassadrice culturelle

Son engagement culturel se manifeste par sa présidence du jury lors de la 3e édition du Houlgate Festival & Baie de scène en septembre 2023. Cet événement, créé par Jean-Michel Mingasson et Virginie Lemoine, bénéficie de son expertise artistique. Son ambition de créer un festival de théâtre dans une région dépourvue de structures culturelles révèle sa volonté de démocratiser l’art dramatique. Cette approche s’inscrit dans sa démarche de productrice et metteuse en scène à travers sa société Corilan’ Productions.

Ses réflexions sur l’évolution du métier d’actrice

Ses témoignages sur les années 1980 révèlent une époque « absolument terrible » pour les femmes comédiennes. Les castings difficiles où on lui reprochait d’être « trop grosse ou trop typée » contrastent avec son admiration actuelle pour la jeunesse. Elle salue particulièrement leur combat pour la liberté féminine, marquant l’évolution positive du secteur audiovisuel français.