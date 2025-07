Corée du Sud : un glissement de terrain meurtrier fait plusieurs victimes près de Séoul

Un violent glissement de terrain a frappé la région de Sancheong en Corée du Sud, faisant au moins un mort et trois disparus. Cette catastrophe survient dans un contexte de précipitations exceptionnelles qui ont ravagé plusieurs zones du pays, forçant des milliers d’habitants à évacuer leurs domiciles.

Catastrophe naturelle dans la province de Sancheong

Le sud de la Corée du Sud a été le théâtre d’une tragédie ce vendredi lorsqu’un glissement de terrain dévastateur a enseveli deux habitations dans la région montagneuse de Sancheong. Les équipes de secours, mobilisées dans des conditions extrêmement difficiles, ont confirmé la mort d’une personne tandis que trois autres individus sont toujours portés disparus sous les tonnes de boue et de débris.

Parmi les personnes introuvables figurent une jeune adulte et un couple âgé qui résidaient dans les maisons touchées. « La rapidité avec laquelle la coulée de boue a englouti ces habitations n’a laissé aucune chance aux occupants », explique un responsable des opérations de secours sur place.

Face à l’ampleur de la catastrophe, les autorités locales ont émis une alerte d’évacuation immédiate vers midi, exhortant les 34 000 habitants de Sancheong à quitter rapidement la zone à risque. Cette mesure préventive, bien que nécessaire, est intervenue trop tard pour certaines victimes.

Cette catastrophe rappelle tragiquement les événements similaires survenus dans la région en 2022, lorsque des pluies diluviennes avaient déjà causé des glissements de terrain meurtriers.

Des précipitations historiques à l’origine du drame

La mousson estivale, phénomène climatique habituel en Corée du Sud, a atteint cette année une intensité sans précédent. Les relevés météorologiques montrent des niveaux de précipitations jamais enregistrés dans plusieurs localités du pays.

La ville de Seosan, située dans l’ouest du pays, a enregistré des pluies atteignant 114,9 millimètres en une seule heure, un record centenaire. Plus au sud, Naju a été submergée par 445 millimètres d’eau en seulement 48 heures, pulvérisant tous les records locaux.

Localité Précipitations Conséquences Seosan 114,9 mm/heure Inondations urbaines massives Naju 445 mm en 2 jours Routes coupées, cultures détruites Sancheong 380 mm en 3 jours Glissement de terrain meurtrier

En quatre jours seulement, ces intempéries exceptionnelles ont causé la mort d’au moins quatre personnes à travers le pays et contraint plus de 7 000 Sud-Coréens à abandonner leur domicile. Les infrastructures ont également subi des dommages considérables, avec des routes transformées en véritables torrents et des ponts emportés par les eaux déchaînées.

L’amplification des phénomènes extrêmes par le changement climatique

Les experts météorologiques et climatologues établissent un lien direct entre l’intensification de ces phénomènes pluvieux et le réchauffement climatique global. La Corée du Sud, comme de nombreuses régions d’Asie, subit de plein fouet les conséquences d’un climat de plus en plus instable.

Les facteurs aggravants de ces catastrophes incluent :

La saturation des sols due à des précipitations prolongées

L'urbanisation intensive des zones à risque

La déforestation qui fragilise les flancs de montagnes

L’inadaptation des infrastructures face à des pluies d’intensité croissante

Les moussons estivales, autrefois prévisibles et modérées, se transforment progressivement en événements climatiques extrêmes, souligne un climatologue de l’Université nationale de Séoul. Cette évolution inquiétante pose un défi majeur aux autorités sud-coréennes.

Réponse nationale et perspectives d’adaptation

Face à cette catastrophe, le gouvernement sud-coréen a déployé d’importants moyens de secours et d’assistance. Plus de 500 secouristes, appuyés par des hélicoptères et des équipements spécialisés, sont mobilisés pour retrouver les personnes disparues et venir en aide aux populations sinistrées.

La Corée du Sud, malgré sa préparation aux catastrophes naturelles, se trouve confrontée à des défis croissants. Les infrastructures conçues selon les normes climatiques du siècle dernier s’avèrent insuffisantes face à l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes.

Pour l’avenir, les autorités envisagent plusieurs mesures adaptatives :

Renforcement des systèmes d’alerte précoce dans les zones à risque Révision des codes de construction dans les régions montagneuses Développement de bassins de rétention d’eau autour des zones urbaines Programmes de reboisement pour stabiliser les sols

Ce drame, qui s’inscrit dans une série d’événements climatiques extrêmes touchant la péninsule coréenne, illustre l’urgente nécessité d’adapter les infrastructures et les stratégies de prévention à une nouvelle réalité climatique. La résilience des communautés locales sera un facteur déterminant dans la capacité du pays à faire face à ces défis grandissants.