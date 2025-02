Conclave et The Brutalist triomphent aux BAFTA : les grands gagnants de la cérémonie

Les BAFTA 2025 ont marqué l’histoire du cinéma britannique avec une cérémonie riche en surprises et en émotions. Cette année, deux films se sont particulièrement distingués, s’imposant comme les grands vainqueurs de la soirée : Conclave et The Brutalist.

Conclave et The Brutalist : les grands triomphateurs

La 78e édition des British Academy Film Awards a consacré deux œuvres cinématographiques majeures. Conclave, réalisé par l’Allemand Edward Berger, a remporté le prestigieux trophée du Meilleur Film. Cette fresque historique captivante a su conquérir le cœur du jury et du public britannique. De son côté, The Brutalist, signé par l’Américain Brady Corbet, s’est imposé dans plusieurs catégories importantes, dont celle du Meilleur Réalisateur.

Le talent d’Adrien Brody a été récompensé par le prix du Meilleur Acteur pour sa performance exceptionnelle dans The Brutalist. L’acteur américain, connu pour son intensité à l’écran, a livré une interprétation magistrale qui restera dans les annales du cinéma.

Ces deux films ont chacun remporté quatre récompenses, illustrant la diversité et la richesse du cinéma international célébré par les BAFTA.

Révélations et confirmations de la soirée

La cérémonie a également été marquée par des surprises de taille. La jeune actrice américaine Mikey Madison, âgée de seulement 25 ans, a créé la sensation en remportant le prix de la Meilleure Actrice pour son rôle poignant dans le thriller new-yorkais Anora. Cette victoire inattendue face à la favorite Demi Moore (The Substance) souligne le renouveau du cinéma et la reconnaissance du talent émergent.

Kieran Culkin s’est quant à lui illustré dans la catégorie du Meilleur Acteur dans un Second Rôle pour sa prestation dans A Real Pain. Le cinéma français n’a pas été en reste avec Jacques Audiard, dont la fresque musicale Emilia Perez a décroché deux récompenses, dont celle du Meilleur Film en Langue Étrangère.

Palmarès complet et faits marquants

Voici un récapitulatif des principales récompenses attribuées lors de cette édition des BAFTA :

Catégorie Lauréat Meilleur Film Conclave (Edward Berger) Meilleur Réalisateur Brady Corbet (The Brutalist) Meilleur Acteur Adrien Brody (The Brutalist) Meilleure Actrice Mikey Madison (Anora) Meilleur Film en Langue Étrangère Emilia Perez (Jacques Audiard)

Parmi les autres faits notables de la soirée, on retiendra :

La victoire de Wallace et Gromit : La Palme de la Vengeance dans la catégorie du Meilleur Film d’Animation

Les récompenses techniques obtenues par les blockbusters Dune : Deuxième Partie et Wicked

L’unique trophée remporté par le film féministe The Substance de Coralie Fargeat, malgré de nombreuses nominations

Un engagement social au cœur de la cérémonie

Au-delà des récompenses artistiques, les BAFTA 2025 ont été le théâtre de prises de position engagées. Zoe Saldana, lauréate du prix de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle pour Emilia Perez, a profité de son discours pour défendre la cause LGBTQ+. Face aux récentes déclarations polémiques de Donald Trump sur les personnes transgenres, l’actrice a lancé un appel vibrant à la solidarité : « Nous devons être solidaires et nous battre contre toutes les formes de discrimination. »

Cette édition des BAFTA a par voie de conséquence confirmé la volonté de l’industrie cinématographique de promouvoir l’inclusion et la diversité. L’absence remarquée du prince William, président d’honneur des BAFTA, et de son épouse Kate, a laissé toute la place aux artistes pour exprimer leurs convictions et célébrer leur art.

En définitive, les BAFTA 2025 ont démontré la vitalité du cinéma britannique et international, capable de récompenser aussi bien des productions ambitieuses que des œuvres plus intimistes. Cette cérémonie restera dans les mémoires comme un moment fort de célébration de la création cinématographique sous toutes ses formes.