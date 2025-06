Concert de The Weeknd sur Fortnite : date, heure et comment suivre l’événement musical en direct

The Weeknd bouleverse l’univers des jeux vidéo et de la musique avec un concert virtuel exceptionnel sur Fortnite. Cet événement majeur, prévu le 9 décembre 2023, marque le lancement du mode « Fortnite Festival », succédant au show d’Eminem du 2 décembre. L’artiste canadien, phénomène musical mondial, sera représenté par son avatar dans le jeu. Les fans pourront ainsi vivre une expérience musicale immersive et interactive sans précédent. Découvrez comment participer à ce spectacle virtuel qui promet de moderniser les concerts en ligne.

Fortnite Festival : quand The Weeknd métamorphose le jeu vidéo avec son concert virtuel

Un nouveau mode de jeu dédié à la musique

Le Fortnite Festival représente une innovation majeure dans l’univers du battle royale. Développé par Harmonix, les créateurs de Rock Band et Guitar Hero, ce mode transforme l’expérience de jeu. Les joueurs peuvent désormais former des groupes virtuels avec leurs amis ou jouer en solo. Le principe s’inspire directement des jeux musicaux : appuyer sur des touches au moment opportun pour interpréter des hits populaires et accumuler des points selon la performance.

Une trentaine de titres seront disponibles dès le lancement, incluant :

Plusieurs chansons emblématiques de The Weeknd

« Bad Guy » de Billie Eilish et « Zombie » de The Cranberries

« Bad Romance » de Lady Gaga et « Vampire » d’Olivia Rodrigo

The Weeknd, tête d’affiche d’un événement sans précédent

The Weeknd s’impose comme l’artiste idéal pour inaugurer ce festival musical virtuel. Reconnu comme l’un des phénomènes musicaux actuels et l’artiste le plus écouté sur Deezer, sa discographie impressionne avec des albums marquants :

Trilogy qui a révélé son univers musical unique Kissland et Beauty Behind The Madness qui ont confirmé son talent Des singles planétaires comme « Blinding Lights » et « Starboy »

Plusieurs skins à l’effigie du chanteur canadien seront proposés aux players. Ce concert s’inscrit dans la lignée des performances virtuelles d’artistes comme Travis Scott, Ariana Grande et Marshmello qui ont transformé Fortnite en véritable plateforme de spectacles interactifs.

Comment participer à l’événement musical de The Weeknd dans Fortnite : guide pratique

Préparatifs et accès au concert

Pour assister au show de The Weeknd, les joueurs doivent suivre quelques étapes simples. D’abord, télécharger gratuitement Fortnite sur PC ou console. Ensuite, se connecter le 9 décembre 2023 et accéder au mode Fortnite Festival. Les serveurs d’Epic Games risquent d’être surchargés comme lors du concert d’Eminem, alors une connexion anticipée est recommandée.

Vérifiez vos paramètres audio pour une immersion sonore optimale

Choisissez votre avatar préféré ou optez pour un skin spécial The Weeknd

Positionnez-vous stratégiquement dans le monde virtuel pour profiter pleinement du spectacle

Vivre pleinement l’expérience musicale

Le mode Fortnite Festival transforme les joueurs en véritables musiciens virtuels. Les titres « Explicit » de The Weeknd ne seront pas disponibles pour protéger les plus jeunes. Cette collaboration entre l’industrie musicale et le monde des jeux vidéo ouvre de nouvelles perspectives pour les concerts virtuels. Avec plus de 400 millions de joueurs à travers le monde, Fortnite continue de se réinventer au-delà du format Battle Royale traditionnel.