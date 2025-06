Comment trouver et télécharger facilement votre facture Amazon avec TVA

Retrouver ses factures Amazon représente un défi pour de nombreux utilisateurs, particulièrement lors des périodes de déclaration fiscale. L’interface du géant du e-commerce peut sembler complexe au premier abord. Que vous soyez un particulier ayant besoin de justificatifs pour votre comptabilité personnelle ou un professionnel gérant ses déclarations de TVA et charges comptables, accéder à ces documents est essentiel. Découvrez comment naviguer efficacement dans le système pour télécharger vos factures Amazon avec toutes les informations de TVA nécessaires.

Comment accéder et télécharger votre rapport de transactions Amazon avec TVA

Connexion et navigation dans Seller Central

Pour récupérer vos rapports de transactions incluant les informations de TVA, commencez par vous connecter à votre compte Seller Central. Cette plateforme centralise toutes les informations relatives à votre activité de vente sur Amazon. Suivez ce parcours précis :

Accédez au menu principal et sélectionnez « Rapports » Cliquez sur la section « Expédié par Amazon » Sélectionnez l’onglet « Taxes » Choisissez « Rapport sur les transactions de TVA Amazon »

Cette navigation vous permettra d’obtenir un aperçu complet de vos opérations soumises à différents taux de TVA selon les pays impliqués. La plateforme Amazon distingue plusieurs types de transactions selon leur régime fiscal applicable.

Paramétrage et téléchargement du rapport

Une fois dans la section appropriée, vous devez configurer votre rapport selon vos besoins :

Sélectionnez la période souhaitée (généralement mensuelle)

Choisissez le format CSV pour une exploitation optimale dans Excel

Cliquez sur « Demander le téléchargement »

Récupérez le fichier une fois qu’il est généré par le système

Ce rapport de transactions au format CSV sera particulièrement utile pour analyser les ventes locales soumises au taux national, les ventes à distance relevant du régime OSS (One-Stop-Shop) et les livraisons intracommunautaires entre entreprises de différents pays européens. Vous pourrez également y retrouver les transferts de stocks entre entrepôts Amazon qui peuvent impacter votre déclaration fiscale.

Récupération des factures de frais et résolution des problèmes courants

Téléchargement des différentes factures de frais Amazon

Pour obtenir vos factures détaillant les frais de service Amazon, suivez cette procédure :

Connectez-vous à Seller Central Accédez à la section « Rapports » dans le menu principal Sélectionnez « Documents fiscaux » Cliquez sur l’onglet « Factures de frais » Filtrez par période si nécessaire Téléchargez les documents au format PDF

Ces factures couvrent l’ensemble des commissions et frais liés à vos activités commerciales sur la plateforme, notamment :

Commissions sur vos ventes réalisées

Frais liés au service Expédié par Amazon (FBA)

Frais de stockage dans les entrepôts

Dépenses publicitaires (Amazon Ads)

Abonnements et services annexes

Solutions aux problèmes fréquents de facturation

Certaines difficultés peuvent survenir lors de la récupération de vos documents fiscaux :

Absence de factures de certains vendeurs marketplace

Délais dans la mise à disposition des factures pour services premium

Complexité du suivi des différents régimes TVA applicables

Pour éviter ces complications, téléchargez régulièrement vos factures et rapports de transactions plutôt que d’attendre les périodes de clôture comptable. Cette organisation anticipée facilitera vos déclarations fiscales et le suivi de vos obligations en matière de TVA, particulièrement pour les ventes intracommunautaires et à distance.