Comment suivre une formation en Intelligence Artificielle en alternance ?

L’intelligence artificielle est la plus grande révolution technologique depuis de nombreuses années, et s’apprête à bouleverser tous les secteurs d’activité. Dans ce contexte, les opportunités professionnelles se multiplient à vive allure. Découvrez comment vous former pour commencer votre carrière dans ce domaine fleurissant, en faisant le choix de l’alternance !

À moins d’avoir passé la majeure partie de l’année 2023 dans une grotte, vous avez forcément entendu parler de ChatGPT et des autres IA génératives tels que DALL-E et MidJourney.

Cette technologie révolutionnaire permet d’automatiser de nombreuses tâches en entreprise, et c’est ce qui la rend totalement incontournable. Si l’intelligence artificielle ne date pas d’hier, les récentes avancées dans le domaine du machine learning lui ont permis de franchir un nouveau cap.

L’augmentation de puissance des ordinateurs, la prolifération des données massives, mais surtout l’invention des modèles de type Transformer par Google ont permis l’avènement d’outils capables de générer tout type de contenu à partir d’un simple prompt textuel.

Face à ces formidables avancées, l’IA est désormais adoptée dans tous les secteurs de la santé à la finance en passant par l’éducation et la cybersécurité.

Et ce n’est qu’un début, car les investissements massifs des géants de la technologie comme Microsoft et Apple vont permettre une accélération massive.

De plus, les futurs robots humanoïdes comme le Tesla Optimus vont permettre de conférer un corps à l’IA pour lui permettre d’automatiser aussi les métiers manuels.

C’est la raison pour laquelle l’intelligence artificielle représente un domaine d’avenir, et les professionnels seront de plus en plus recherchés par les entreprises. Alors, pourquoi choisir cette vocation ?

Pourquoi devenir expert en intelligence artificielle ?

Selon les dernières prédictions du FMI (Fonds Monétaire International), l’intelligence artificielle risque de remplacer jusqu’à 60% des emplois dans les pays développés comme la France au fil des années à venir.

Heureusement, en contrepartie, cette technologie va aussi provoquer une hausse massive de la productivité, stimuler l’économie et donner naissance à de nombreux nouveaux métiers.

Acquérir une expertise en IA a donc plusieurs intérêts. Cela peut non seulement vous conférer un précieux atout dans votre profession actuelle, mais aussi vous permettre de vous reconvertir en tant que spécialiste.

Selon le Forum Economique Mondial, plus de 97 millions de nouveaux rôles vont voir le jour d’ici 2025. Rien qu’en 2023, selon une étude menée par Upwork, le nombre d’offres d’emploi dans ce secteur a augmenté de 450% par rapport à 2022.

Certains profils sont particulièrement demandés, comme celui d’ingénieur IA possédant des compétences en Prompt Engineering, en apprentissage automatique ou en traitement du langage naturel.

Ces experts sont capables d’apprivoiser les applications IA existantes au profit d’une organisation, mais aussi de créer des solutions sur mesure. Il s’agit d’une spécialité hautement rémunérée, avec un salaire moyen pouvant atteindre 6000€ en France selon Glassdoor.

Ainsi, suivre une formation en IA de niveau Bac+5 peut vous ouvrir de nombreuses portes… à condition de choisir un cursus tourné vers la pratique, et de vous hâter avant que le marché soit saturé. Afin d’y parvenir, l’alternance se présente comme la solution idéale.

Choisir l’alternance, une décision pertinente pour travailler dans l’IA

En combinant les périodes d’enseignement théorique avec des périodes de travail au sein d’une entreprise, l’alternance vous permet d’acquérir les compétences techniques IA que recherchent véritablement les employeurs.

Vous pourrez notamment maîtriser le langage de programmation Python et les différentes techniques de machine learning. Les meilleurs cursus permettent aussi de s’initier aux différents services des plateformes cloud comme AWS et Azure, et d’obtenir une certification reconnue.

Appliquer ces connaissances pendant les périodes en entreprise permet de consolider l’apprentissage, et de forger une expérience concrète indispensable.

Vous pourrez choisir entre un contrat d’apprentissage, généralement destiné aux jeunes de 16 à 29 ou aux personnes désirant créer leur entreprise, ou un contrat de professionnalisation si vous êtes demandeur d’emploi.

Le choix de l’alternance permet aussi de profiter d’un financement total du cursus, réparti entre l’entreprise d’accueil et l’OPCO dont elle dépend. De plus, ce type de formation vous offre l’accès à un vaste réseau d’entreprises partenaires prêtes à vous employer dès la fin du parcours !

Les étapes clés d’une formation IA en alternance

La première étape consiste à choisir une formation IA proposant un parcours en alternance. Cherchez un programme reconnu, avec un solide réseau d’entreprises et une bonne réputation. N’hésitez pas à consulter les retours d’anciens élèves pour connaître leur avis.

L’inscription passe bien souvent par un entretien de motivation, et par une évaluation visant à mesurer vos compétences. Le but est de s’assurer que vous avez les prérequis nécessaires pour réussir !

Par la suite, vous devrez trouver une entreprise prête à vous accueillir en tant qu’alternant. Il est recommandé de cibler des organisations spécialisées dans l’IA comme les startups technologiques, ou les grands groupes industriels exploitant activement cette technologie.

Vous pouvez utiliser les réseaux professionnels, les salons de recrutement et les sites d’emploi pour identifier des opportunités. Toutefois, les meilleurs organismes de formation accompagnent leurs apprenants dans ce processus !

Il ne reste plus qu’à commencer la formation. Afin de maximiser vos chances d’être sélectionné parmi les candidats, veillez à soigner votre CV et votre lettre de motivation et à bien vous préparer pour les entretiens !