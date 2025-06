Comment obtenir et télécharger votre facture Amazon avec TVA facilement

La gestion efficace des documents comptables liés à vos activités commerciales sur Amazon constitue un élément crucial pour toute entreprise. Les factures avec TVA émises par cette marketplace représentent des pièces justificatives indispensables, particulièrement pour les vendeurs professionnels soumis aux obligations fiscales. Ces documents détaillent précisément les montants de taxe appliqués à vos transactions et permettent d’établir vos déclarations fiscales en bonne et due forme. Découvrez comment obtenir facilement ces documents essentiels pour votre comptabilité.

Récupérer et télécharger vos factures depuis Seller Central Amazon

Accéder à l’espace de téléchargement des factures

Pour retrouver vos factures de frais liés à vos ventes sur Amazon, connectez-vous d’abord à votre compte Seller Central avec vos identifiants personnels. Une fois authentifié, dirigez-vous vers l’onglet « Rapports » situé dans le menu principal de la plateforme. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez l’option « Documents fiscaux » qui regroupe l’ensemble des justificatifs nécessaires à votre comptabilité. Cliquez ensuite sur l’onglet « Factures de frais » pour accéder à la liste complète des documents disponibles. Amazon vous permet alors de filtrer ces factures par période spécifique – mensuelle, trimestrielle ou annuelle – facilitant ainsi la recherche des documents précis dont vous avez besoin.

Gérer et organiser vos factures Amazon

Une fois localisées, téléchargez vos factures au format PDF en cliquant sur l’icône de téléchargement correspondante. Pour optimiser votre gestion documentaire liée aux opérations commerciales internationales, créez un système de classement cohérent sur votre ordinateur. Organisez vos dossiers par année, puis par mois, et intégrez-y systématiquement les nouvelles factures émises comme vous pourriez suivre les interactions multiples sur d’autres plateformes. Ces documents contiennent des informations cruciales comme les montants hors taxes, la TVA applicable, les références des transactions et les détails des commissions prélevées par la marketplace.

Comprendre et utiliser le rapport des transactions TVA Amazon

Comment extraire le rapport de transactions TVA

Pour accéder au rapport détaillé des transactions incluant la TVA, connectez-vous à Seller Central et naviguez vers la section « Rapports ». Sélectionnez ensuite l’option « Expédié par Amazon », puis cliquez sur « Taxes ». Choisissez « Rapport sur les transactions de TVA Amazon » dans le menu qui s’affiche. Définissez la période souhaitée pour votre extraction de données et optez pour le format CSV, particulièrement adapté pour l’exploitation ultérieure dans un tableur Excel. Lancez la génération du rapport en cliquant sur le bouton de téléchargement et patientez quelques instants avant de récupérer votre fichier.

Exploiter efficacement les données du rapport

Identification des types d’opérations commerciales (ventes locales, ventes à distance OSS, livraisons intracommunautaires) Analyse des transferts de stocks entre entrepôts européens (code FC_Transfert) Ventilation des différentes charges prélevées (commissions, frais logistiques FBA, coûts de stockage)

Ce rapport constitue un outil précieux pour distinguer les transactions réalisées dans différents pays de l’Union Européenne et identifier clairement les ventes aux professionnels (B2B) versus celles destinées aux particuliers. Les données extraites permettront d’établir correctement vos déclarations fiscales et de justifier les montants de TVA appliqués selon les différentes juridictions où s’opèrent vos ventes.