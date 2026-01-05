Comment le « guerrier zoulou » est devenu le principal prétendant belge à l’UFC

Bolaji Oki est aujourd’hui le combattant belge de MMA le plus en vue. Surnommé « Le Guerrier Zoulou », ce poids léger allie une frappe explosive à un grappling redoutable, ce qui lui permet de rivaliser avec l’élite mondiale. Mesurant 1,78 m et possédant une allonge de 1,78 m, le physique d’Oki est parfaitement adapté au rythme effréné de la catégorie des 70 kg. Son palmarès professionnel affiche 10 victoires et 3 défaites, dont 2 victoires et 2 défaites à l’UFC. Né le 15 novembre 1995 en Belgique, Oki puise son inspiration dans ses racines culturelles diverses, qui nourrissent son style agressif.

Tracer la voie d’un combattant

Oki a grandi à Anvers, dans un environnement multiculturel, où il a découvert les sports de combat dans les salles de sport locales. Très tôt, il s’est passionné pour les arts martiaux de frappe, maîtrisant les techniques du Muay Thaï qui allaient définir sa carrière. Il a ensuite appris les bases de la lutte, complétant ainsi sa formation. À la fin de son adolescence, Oki s’entraînait régulièrement contre des adversaires expérimentés, développant son endurance pour des combats plus longs.

La transition vers les combats professionnels s’est avérée difficile au départ. Oki a subi une défaite par soumission pour ses débuts, un revers humiliant qui lui a permis d’affiner sa défense. Il s’est repris en enchaînant les KO, utilisant ses coups au corps pour terrasser ses adversaires. Ces victoires ont renforcé sa confiance et attiré l’attention des recruteurs des plus grandes organisations. L’évolution d’Oki, d’un talent brut à un prétendant aguerri, témoigne d’une détermination sans faille.

Oki s’entraîne à Anvers, perfectionnant ses techniques de muay-thaï et de jiu-jitsu brésilien. Si son parcours inspire les combattants à travers l’Europe, la Belgique peine à égaler les performances de ses voisins. Des pays comme la France et le Royaume-Uni comptent de nombreux athlètes de haut niveau, tandis que la Belgique n’en aligne qu’une poignée. La présence d’Oki met en lumière à la fois le potentiel et les lacunes des infrastructures qui freinent la progression de la Belgique.

S’assurer la visibilité à l’UFC

Après ses débuts prometteurs sur les haies, Oki a dominé les circuits européens, enchaînant les victoires face à des espoirs invaincus. Il a été la tête d’affiche de galas à Bruxelles et Rotterdam, où le public scandait son surnom. Les promoteurs ont salué son potentiel commercial, alliant puissance et charisme. Ces performances ont accru sa notoriété et lui ont valu des invitations à des concours de détection de talents.

Série des prétendants de Dana White combat lui ouvre les portes du monde du MMA en 2023. Face à un vétéran coriace, Oki a déchaîné une pluie de coups de coude et de genou, s’imposant par KO au deuxième round. Cette séquence de coups au corps, devenue virale, lui a permis de décrocher son contrat, une première pour un Belge depuis des années. Les officiels ont souligné son instinct de finisseur comme un atout majeur.

Après avoir signé son contrat, sa préparation s’est intensifiée sous la direction d’entraîneurs de haut niveau. Oki a régulièrement déplacé ses camps d’entraînement à Las Vegas, s’imprégnant des tactiques des vétérans de l’UFC. Les exercices de perte de poids ont aiguisé sa discipline, lui assurant une condition physique optimale pour ses débuts. Cette phase a consolidé sa réputation de combattant prometteur, avide d’affronter des adversaires classés.

Prospérer malgré les procès de l’Octogone

Oki fait ses débuts à l’UFC début 2024 face à un spécialiste des soumissions. Il a neutralisé la pression initiale grâce à une défense impeccable contre les takedowns, puis a enchaîné les frappes pour remporter la victoire par décision. Les fans ont remarqué son sang-froid sous les projecteurs, bien loin de l’ambiance des combats régionaux. Cette victoire a donné un nouvel élan à sa carrière aux États-Unis.

Les combats suivants ont mis sa résilience à l’épreuve. Une défaite par décision partagée a révélé des faiblesses au sol, l’obligeant à ajuster sa défense. Oki a répondu par une démonstration de striking face à Michael Aswell en mai 2025, plaçant 136 frappes significatives et remportant une nouvelle victoire par décision. Sa moyenne était de plus de sept frappes par minute lui a permis de décrocher un nouveau contrat.

Le combat de septembre 2025 contre Mason Jones s’est avéré éprouvant. Oki a débuté en force, alternant efficacement feintes et low kicks. Jones a renversé la situation au deuxième round, remportant la victoire par TKO grâce à des coups de coude à 3 min 18 s. Malgré la défaite, l’engouement suscité par Oki avant le combat a souligné sa popularité grandissante. Les analystes ont salué son courage et prédit des retours prometteurs dans des catégories de poids inférieures.

Combler le fossé du MMA belge

La scène belge des sports de combat est florissante au niveau régional, avec des événements comme le PFL Europe qui attirent un public nombreux à Bruxelles. Cependant, le pays peine à exporter ses talents d’élite par rapport à ses voisins européens. La France compte des champions comme Ciryl Gane, soutenus par des fédérations et des académies solides. Le Royaume-Uni, quant à lui, mise sur des stars des poids welters, entraînées par des salles de sport londoniennes.

Des obstacles structurels expliquent cette disparité. La Belgique ne dispose pas d’un système de détection de talents amateur aussi étendu que celui de la Suède. Les financements privilégient les sports traditionnels, laissant les arts martiaux mixtes sous-financés. Le succès d’Oki met en lumière ces lacunes, car peu de ses compatriotes atteignent les plus grandes scènes.

Son influence est toutefois source de changement. Oki intervient comme mentor dans les installations d’Anvers, partageant son expertise de l’UFC pour rehausser le niveau. Des espoirs comme Patrick Habirora gagnent en visibilité grâce au PFL, annonçant l’émergence d’une nouvelle génération. La Belgique pourrait combler son retard grâce à des investissements ciblés, transformant ainsi l’approche novatrice d’Oki en un modèle de réussite durable.