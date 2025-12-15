Comment Kinshasa a repris l’initiative stratégique

Pendant longtemps, la logique imposée à la RDC était simple et mortifère : chaque attaque appelait une riposte plus visible, plus frontale, souvent sans effet durable. Cette mécanique nourrissait l’instabilité et confortait ceux qui prospèrent sur le chaos. Le tournant opéré par Félix Tshisekedi consiste précisément à refuser ce piège.

Dès le début de l’année 2025, le pouvoir congolais a posé un diagnostic clair : il ne s’agissait ni d’un conflit communautaire, ni d’une rébellion interne, mais d’une guerre d’agression par procuration visant la souveraineté nationale. En nommant la réalité, Kinshasa a cessé de subir le récit imposé de l’extérieur pour en redevenir l’auteur

Cette clarification a permis d’agir sans précipitation. L’armée a été réorganisée, le renseignement renforcé, les axes vitaux sécurisés, mais sans chercher l’affrontement généralisé. L’objectif n’était pas la démonstration de force, mais la stabilisation du théâtre des opérations et la protection des civils.

Reprendre la main par l’État

La clé de la stratégie congolaise réside dans la réaffirmation progressive de l’État. Là où les dispositifs internationaux ont longtemps servi de substitut, Kinshasa a assumé un choix plus exigeant : reprendre la responsabilité directe de la sécurité de son territoire.

Le retrait de la MONUSCO au Sud-Kivu et la fin de la mission de la SADC ne traduisent pas un repli, mais une rupture avec une logique d’assistance sans horizon. Le message est clair : aucun dispositif externe ne peut durablement remplacer un État qui assume sa souveraineté.

Cette reprise en main s’est accompagnée d’une professionnalisation accrue des forces de défense, d’une lutte contre les réseaux de contrebande et d’une vigilance assumée contre les dérives internes. L’État ne tolère ni la violence des groupes armés, ni les abus de ceux qui portent l’uniforme. Cette exigence de discipline est centrale : elle crédibilise l’action militaire sans la spectaculariser.

La diplomatie comme levier principal

C’est toutefois sur le terrain diplomatique que l’initiative congolaise est la plus visible. En obtenant une condamnation explicite de l’agression par le Conseil de sécurité des Nations unies et en inscrivant la question congolaise au cœur des agendas régionaux et internationaux, Kinshasa a déplacé le rapport de force.

Les accords signés en 2025, qu’il s’agisse de la déclaration de principe d’avril, de l’accord de Washington avec le Rwanda ou du cadre négocié sous médiation qatarie, ne consacrent aucun partage de souveraineté. Ils fixent des obligations, des mécanismes de vérification et des lignes rouges. Les violations constatées depuis n’invalident pas cette stratégie : elles la confirment. Chaque entorse rend plus visible la responsabilité de ceux qui refusent le cadre.

La RDC privilégie la voie diplomatique, mais sans naïveté. Elle parle désormais depuis une position de centralité retrouvée, non depuis la marge.

Imposer le tempo sans bruit

La méthode Tshisekedi repose sur une idée simple : dans un environnement instable, la véritable force consiste à imposer le rythme. Kinshasa ne multiplie pas les fronts. Elle choisit ses batailles, ses mots, ses alliances. Elle avance sans fracas, mais avec constance.

Cette stratégie du temps long tranche avec les jugements parfois hâtifs portés sur le président congolais. Loin d’un pouvoir hésitant, c’est une ligne cohérente qui se dessine : contenir sans escalader, contraindre sans provoquer, reconstruire sans renoncer.

En reprenant l’initiative stratégique sans céder à la tentation militaire, la RDC a commencé à transformer sa position régionale. Elle n’est plus seulement un espace de crise. Elle redevient un acteur qui fixe des règles. Et, dans les Grands Lacs, cela change profondément la donne.