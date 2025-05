Codes de triche pour Resident Evil 4 Remake : comment débloquer tous les secrets et astuces

Les amateurs de Resident Evil 4 Remake seront ravis de découvrir les nombreux secrets et astuces que Capcom a dissimulés dans cette version revisitée du jeu culte. Que vous jouiez sur console ou PC, ce guide complet vous dévoile tous les codes de triche, les armes spéciales et les modes cachés pour enrichir votre expérience de jeu. Plongez dans l’univers terrifiant de Leon Kennedy avec tous les avantages possibles pour affronter les dangers qui vous attendent.

Les secrets cachés dans la démo et le jeu complet

Le Resident Evil 4 Remake regorge de secrets que peu de joueurs connaissent. Capcom a dissimulé de nombreuses astuces pour les plus curieux, à commencer par le célèbre mode Massacre.

Mode Massacre : codes par plateforme

Pour débloquer ce mode intense dans la démo, chaque plateforme possède sa propre combinaison. Sur PS4 et PS5, maintenez L1 et R1, puis appuyez sur Haut, Gauche, Bas, Droite, Carré, Triangle, Cercle, X, X. Les joueurs Xbox doivent maintenir LB et RB avec la même séquence directionnelle, suivie de X, Y, B, A, A. Sur PC, la combinaison utilise Shift, Espace et les touches W, A, S, D, R, I, E, F.

Obtenir la TMP dans la démo

Cette mitrailleuse puissante se débloque en suivant un parcours spécifique. Entrez dans la première maison, éliminez l’ennemi initial, abandonnez tous vos objets et esquivez les villageois jusqu’à déclencher la cinématique avec la jumelle. Dirigez-vous ensuite vers la droite jusqu’à une échelle pour récupérer cette arme redoutable.

Autres secrets cachés

Le mode Massacre transforme radicalement l’expérience de jeu en augmentant considérablement le nombre d’ennemis. Le Dr Salvador, connu pour sa tronçonneuse, devient encore plus terrifiant avec une arme enflammée. Ces défis supplémentaires offrent une rejouabilité accrue pour les joueurs expérimentés.

Comment résoudre les énigmes principales du manoir

Les énigmes constituent un élément central du gameplay dans ce remake du jeu emblématique de Capcom.

Solution du cadenas du Manoir

Au Chapitre 2, vous devrez résoudre l’énigme du cadenas en alignant trois symboles spécifiques : le blé, le cochon et le bébé, représentant la récolte, le cochon et l’enfant. Cette séquence débloquera l’accès à de nouvelles zones et ressources essentielles pour progresser.

Manipulation de la boule de cristal

Pour réussir cette énigme complexe, orientez correctement les points pour qu’ils correspondent au symbole de Las Plagas. Cette manipulation précise nécessite patience et observation pour aligner parfaitement tous les éléments et continuer votre aventure.

Localisation des médaillons bleus

Les sept premiers médaillons se trouvent dans la zone de la ferme : sur l’arbre d’entrée, l’arbre de l’arrière-cour, l’intérieur et l’extérieur de la grange, sous le toit arrière, sur le portail nord-est et sur l’éolienne. Les huit autres sont dispersés dans le cimetière : sur différents arbres, sous l’autel, et à plusieurs endroits sous et autour du pont.

Armes spéciales et bonus débloquables

Terminer le jeu débloque l’accès à des armes et équipements exclusifs qui transforment l’expérience de jeu lors de vos parties suivantes.

Liste des armes spéciales

Parmi les armes les plus convoitées, on trouve le pistolet Matilda, le lance-roquettes à munitions infinies, le Chicago Typewriter, le puissant Magnum Handcannon et le redoutable Laser PRL 412. Chacune offre des avantages uniques pour affronter les dangers du village et du château.

Conditions et coûts de déblocage

Ces armes s’obtiennent en relevant différents défis. Le Matilda est disponible pour 70 000 pesetas après avoir terminé le jeu une fois, tandis que le lance-roquettes coûte un million de pesetas. Pour débloquer le Handcannon gratuitement, vous devrez terminer tous les décors du mode Mercenaires avec cinq étoiles.

Costumes spéciaux débloquables

En terminant le jeu puis en sélectionnant « Special », vous accédez à de nouveaux costumes. Pour les tenues les plus rares comme Leon en mafioso des années 30 ou Ashley en armure invincible, complétez également « Separate Ways » puis choisissez « Special 2 ».

Modes de jeu supplémentaires et personnages

Le Resident Evil 4 Remake propose plusieurs modes additionnels pour prolonger le plaisir après la campagne principale.

Description des modes supplémentaires

Terminer le jeu une première fois débloque trois modes : Ada Assignment, où vous incarnez l’énigmatique Ada Wong; Mercenaires, un mode arcade frénétique; et Separate Ways, une histoire parallèle enrichissant l’intrigue principale.

Comment débloquer les personnages du mode Mercenaires

Pour jouer avec Ada, obtenez quatre étoiles minimum dans le niveau du Village. Hunk se débloque en réussissant l’Île Base Commando, Krauser en terminant le Château, et Wesker après avoir complété Waterworld avec le même nombre d’étoiles.

Comparaison des capacités des personnages

Chaque personnage possède des capacités uniques adaptées à différents styles de jeu. Ada excelle dans la mobilité, Hunk dans la précision, tandis que Krauser et Wesker disposent de compétences spéciales dévastatrices pour éliminer rapidement les hordes d’ennemis.