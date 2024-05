Pourquoi un regain d'intérêt pour le climat sur terre de la part des astronomes ? 

Entre les étoiles et la terre, les astronomes se mobilisent contre le changement climatique, révélant un nouvel horizon d'action et d'inspiration pour la préservation de notre planète.

Les étoiles ne sont plus les seules à capter l'attention des astronomes. Au-delà de l'univers infini, ces chercheurs célestes se mobilisent désormais pour une cause plus terrestre, la lutte contre la crise climatique. De la cartographie des polluants plastiques à l'étude des océans en passant par l'engagement militant, les astronomes déploient leurs compétences cosmiques au service de notre fragile planète.

Quand les astronomes deviennent des gardiens de la planète

Les astronomes se sont récemment lancés dans la lutte contre la crise climatique, mettant en avant leurs compétences uniques pour aborder cette problématique. Après avoir été touchés par des catastrophes environnementales, tels que les feux de brousse ayant dévasté l'observatoire du Mont Stromlo en Australie en janvier 2003, ces chercheurs ont pris conscience de l'impact du changement climatique sur leur domaine de recherche.

En effet, les astronomes possèdent une expertise scientifique pertinente qui peut être appliquée à la compréhension et à la résolution des problèmes climatiques. Par exemple, leurs travaux sur les atmosphères des exoplanètes peuvent être utilisés pour étudier les processus climatiques sur Terre. De plus, les études sur l'atmosphère de Vénus, une planète aux conditions extrêmes en termes de gaz à effet de serre, ont permis d'approfondir nos connaissances sur les effets similaires sur notre planète.

Des astronomes ont déjà commencé à utiliser leurs compétences pour des projets environnementaux, comme la cartographie des polluants plastiques sur terre. En combinant leurs connaissances en astrophysique avec des problématiques terrestres. « En tant qu'astronome et habitante de cette planète, j'ai la responsabilité de prendre soin d'elle ». A déclaré Raissa Estrela, astrophysicienne au Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour The New York Times.

Des étoiles aux océans, ou quand les astronomes se mobilisent pour sauver notre planète

Des astronomes se mobilisent pour lutter contre le changement climatique en mettant en place des initiatives personnelles et collectives. En 2019, Astronomers for Planet Earth a été fondé pour sensibiliser et mobiliser la communauté scientifique. Des publications telles que « Climate Change for Astronomers » partagent les expériences des astronomes face à la crise et proposent des actions concrètes à entreprendre.

Anna Cabré, une ancienne cosmologiste devenue océanographe, utilise ses compétences pour étudier l'impact du réchauffement sur les océans et les animaux marins. Elle a créé une carte interactive pour soutenir les négociations climatiques internationales. De même, Peter Kalmus, climatologue au Jet Propulsion Laboratory, a abandonné la recherche en astrophysique pour se concentrer sur les risques liés à la chaleur extrême et s'impliquer dans le militantisme climatique.

Les astronomes travaillent également à réduire l'empreinte carbone de leur domaine. Par exemple, le National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) vise à réduire de moitié ses émissions de carbone d'ici 2027 en investissant dans des infrastructures plus efficaces et en favorisant les conférences virtuelles.

Malgré leur regard tourné vers les étoiles, leur expertise et leur compréhension des processus naturels les positionnent de manière unique pour contribuer à cette cause climatique chère à notre planète bleue.