Clarisse Agbegnenou : qui est Thomas Grava, son compagnon ?

La judokate Clarisse Agbegnenou partage sa vie avec Thomas Grava, un ostéopathe talentueux originaire de Grenoble. Le couple, uni depuis plusieurs années et marié depuis 2020, forme une famille épanouie. Thomas joue un rôle essentiel dans la vie personnelle et sportive de la championne olympique. Cet article analyse son parcours professionnel remarquable, leur organisation familiale face aux exigences du sport de haut niveau, et la complicité qui les unit au quotidien.

Thomas Grava, ostéopathe spécialisé auprès des sportifs de haut niveau

Le compagnon de Clarisse Agbegnenou possède un parcours professionnel impressionnant. Diplômé de STAPS à l’Université Grenoble-Alpes, Thomas a poursuivi sa formation à l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lyon. Il a obtenu son diplôme d’ostéopathe en 2021 après cinq années d’études supérieures exigeantes.

Ce jeune franco-portugais a développé une spécialité en pédiatrique et périnatalité. Il a d’abord exercé dans sa ville natale de Grenoble avant d’ouvrir son propre cabinet en février 2022 à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne.

Sa patientèle s’étend du nourrisson à l’adulte

Il accompagne les femmes enceintes

Il soigne des sportifs de haut niveau

Il traite également des personnalités musicales

Parmi ses patients prestigieux figurent l’ancien footballeur Bernard Mendy, le rappeur Black M, la joueuse de rugby Shannon Izar et la vice-championne olympique de rugby à 7 Anne-Cécile Ciofani Durbant. Cette clientèle témoigne de son expertise reconnue.

Une vie de famille épanouie avec deux enfants

L’histoire d’amour entre Clarisse et Thomas s’est révélée au grand jour en 2019. La judokate a dévoilé le visage de son compagnon le 2 novembre 2019 sur Instagram, le qualifiant affectueusement de « Mon Alter ego ».

Après un été romantique au Portugal, les tourtereaux se sont fiancés en 2019. Leur union s’est officialisée par un mariage en 2020. Le couple a accueilli sa première fille Athéna le 15 juin 2022.

Clarisse a annoncé la naissance sur les réseaux sociaux

Elle a partagé leur bonheur avec leurs abonnés

Le message précisait que tout s’était bien passé

La famille était en pleine santé

Thomas a déclaré au Parisien en 2022 que Clarisse était « une super maman ». Il la décrit comme quelqu’un de mature, organisée et protectrice. Ces qualités se sont encore renforcées avec la maternité.

Le 9 novembre 2025, la championne de judo a annoncé sur Instagram qu’elle attendait son deuxième enfant. Le bébé devrait naître en mars 2026. À l’instar de certaines célébrités qui partagent leur vie de famille, Clarisse a ajouté « #LA2028 Je viens toujours te chercher », affirmant sa détermination à participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles.

Les sacrifices de Thomas pour la carrière olympique de Clarisse

L’organisation familiale du couple repose sur un équilibre soigneusement réfléchi. Thomas a expliqué au Parisien, deux ans avant les Jeux Olympiques de Paris, que dès la grossesse de Clarisse, ils savaient qu’un des deux devrait faire des sacrifices.

Thomas a accepté de mettre sa carrière entre parenthèses

Il a suivi Clarisse pendant sa préparation olympique

Il s’est occupé d’Athéna à plein temps

Cette organisation permettait à la judokate de s’entraîner sereinement

Le jeune papa a souligné qu’il était important que Clarisse conserve un lien fort avec sa fille. Il considère qu’Athéna lui donne sa force sur les tatamis. Pour le couple, il était essentiel que leur fille accompagne sa mère lors de la préparation olympique.

Sur les réseaux sociaux, Thomas et Clarisse partagent leur vie de parents tout en préservant la vie privée d’Athéna. Ils floutent systématiquement le visage de leur fille sur les photos publiées.

Une complicité visible et une notoriété grandissante

Le mari de Clarisse Agbegnenou compte plus de 40 000 abonnés sur Instagram. Cette notoriété découle de sa relation avec la championne mondiale, bien qu’il reste discret malgré cette visibilité nouvelle.

Le couple partage leur tradition des pyjamas de Noël

Ils s’évadent régulièrement dans des destinations paradisiaques

Ils affichent une complicité touchante

Leur symbiose inspire leurs abonnés

La petite Athéna vit des moments privilégiés grâce à la notoriété de ses parents. Elle a notamment rencontré Kylian Mbappé en octobre 2022. Elle était également présente pour inaugurer la statue de sa mère au musée Grévin.

Thomas assiste fidèlement aux compétitions de sa compagne. Il a suivi l’événement historique où Clarisse a fait grimper la flamme olympique au sommet de la tour Eiffel. Cette présence constante témoigne de leur amour solide et du soutien indéfectible qu’il lui apporte dans sa carrière sportive exceptionnelle.