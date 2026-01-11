Clarisse Agbegnenou : qui est Thomas Grava, son compagnon ?

La vie privée de Clarisse Agbegnenou intrigue depuis qu’elle a révélé l’existence de son compagnon. Thomas Grava partage le quotidien de la championne olympique de judo depuis plusieurs années. Ce jeune ostéopathe franco-portugais accompagne la sportive dans sa quête de médailles et sa vie de famille. Leur histoire d’amour, dévoilée en 2019, a donné naissance à une petite Athéna en 2022. Le couple forme aujourd’hui une famille unie où chacun fait des sacrifices pour permettre à Clarisse de briller sur les tatamis. Thomas apporte un soutien indéfectible à sa compagne, tout en développant sa propre carrière d’ostéopathe auprès de sportifs de haut niveau.

Thomas Grava, ostéopathe au service des sportifs de haut niveau

Thomas Grava a construit un parcours professionnel remarquable dans le domaine de la santé. Originaire de Grenoble, ce franco-portugais a d’abord obtenu un diplôme en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’Université Grenoble-Alpes. Sa passion pour le corps humain l’a ensuite conduit vers l’ostéopathie, discipline qu’il a étudiée pendant cinq années.

En 2021, il décroche son diplôme d’ostéopathe à l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lyon. Sa spécialité en pédiatrique et périnatalité lui permet de traiter une clientèle variée, des nourrissons aux adultes. Après avoir exercé à Grenoble, il franchit une étape importante en février 2022 en ouvrant son propre cabinet à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne.

Cette installation stratégique, non loin du club de Champigny-sur-Marne où s’entraîne Clarisse, facilite l’organisation familiale. Sa clientèle témoigne de son expertise professionnelle : comme d’autres personnalités publiques dans le monde du sport et du divertissement, des athlètes de renom lui font confiance.

L’ancien footballeur Bernard Mendy pour ses soins post-carrière

Le rappeur Black M pour sa condition physique

La judokate Amandine Buchard, coéquipière de Clarisse

Les internationales de rugby Shannon Izar et Anne-Cécile Ciofani

Une histoire d’amour discrète depuis 2019

L’histoire entre Clarisse Agbegnenou et Thomas Grava s’écrit loin des projecteurs médiatiques. Le 2 novembre 2019, la championne dévoile pour la première fois le visage de celui qu’elle nomme son alter ego sur Instagram. Les premières photos du couple témoignent d’une complicité évidente, immortalisée lors d’un été au Portugal.

Cette escapade portugaise marque un tournant dans leur relation puisque Thomas demande Clarisse en mariage. L’année suivante, en 2020, le couple officialise leur union. Malgré leur notoriété grandissante, les jeunes mariés préservent leur intimité avec une discrétion remarquable. Seuls quelques moments choisis apparaissent sur les réseaux sociaux, offrant aux fans un aperçu de leur bonheur.

La visibilité apportée par sa relation avec la judokate française a permis à Thomas de rassembler plus de quarante mille abonnés sur Instagram. Ces clichés révèlent une symbiose magnifique entre deux personnes qui partagent les mêmes valeurs. Le couple s’accorde régulièrement des parenthèses dans des destinations paradisiaques pour se ressourcer loin de l’agitation des compétitions.

L’arrivée d’Athéna et les sacrifices pour la carrière de Clarisse

Le 15 juin 2022, le couple accueille leur première enfant, une petite Athéna. Tout s’est très bien passé et tout le monde va bien, annoncent-ils sur les réseaux sociaux. Cette naissance représente l’aboutissement d’une réflexion profonde pour la championne, tiraillée entre son désir de maternité et l’échéance de Paris 2024.

Thomas se confie au Parisien en 2022 sur les qualités exceptionnelles de sa compagne. La maturité, l’organisation et l’instinct protecteur de Clarisse se sont intensifiés depuis la naissance. Le jeune père accepte de mettre sa carrière entre parenthèses pour permettre à sa femme de poursuivre sa préparation olympique dans les meilleures conditions.

Cette organisation familiale repose sur un principe fondamental : préserver le lien mère-fille. Clarisse n’a jamais passé une seule nuit sans Athéna depuis sa naissance. Les parents partagent leur quotidien en floutant le visage de leur fille, qui a notamment rencontré Kylian Mbappé et assisté à l’inauguration de la statue de sa maman au musée Grévin.

Un soutien indéfectible lors des compétitions

Thomas ne manque aucun rendez-vous majeur de la carrière de Clarisse. Présent lors des sacres olympiques, il accompagne sa compagne dans chaque étape de sa quête de médailles. Le moment historique où elle a porté la flamme olympique jusqu’au sommet de la tour Eiffel restera gravé dans leur mémoire familiale.

Le retour de Clarisse après la maternité illustre la force de leur organisation. Onze mois après avoir donné naissance à Athéna, elle remporte une sixième couronne mondiale à Doha en mai 2023. Cette performance exceptionnelle confirme que le choix de maintenir le lien avec sa fille décuple sa force et sa détermination sur les tatamis.

Début 2024, les victoires s’enchaînent avec l’or au Grand Chelem de Paris et de Tachkent. Thomas était aux premières loges lors des Jeux de Paris 2024, soutenant sa championne dans sa quête d’une nouvelle médaille olympique. Après cette échéance majeure, le couple envisage peut-être d’agrandir leur famille, écrivant ainsi un nouveau chapitre de leur belle histoire.