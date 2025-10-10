Clara Luciani : qui est son compagnon Alex Kapranos, père de son fils ?

Clara Luciani, figure emblématique de la chanson française contemporaine, partage sa vie avec Alex Kapranos depuis 2019-2020. Le leader de Franz Ferdinand, groupe de rock écossais mondialement reconnu, a su conquérir le cœur de l’artiste française. Malgré leurs vingt années d’écart, leur histoire d’amour s’épanouit dans la discrétion, marquée par la naissance de leur fils en septembre 2023. Cette union artistique et sentimentale illustre parfaitement comment deux univers musicaux peuvent se compléter harmonieusement.

Alex Kapranos, le compagnon artistique de Clara Luciani

Alexander Paul Kapranos, connu sous le nom d’Alex Kapranos, incarne la figure du musicien accompli. Âgé de 52 ans, cet artiste d’origine écossaise au père grec dirige Franz Ferdinand depuis plus de deux décennies. Son groupe de rock s’est imposé sur la scène internationale grâce au titre emblématique « Take Me Out », propulsant la formation vers une reconnaissance mondiale.

L’engagement d’Alex envers la France se manifeste concrètement par ses cours d’instruction civique pour obtenir la nationalité française. Cette démarche témoigne de son désir d’intégration profonde dans le pays de Clara. Désormais, il s’exprime couramment en français lors des interviews, démontrant sa maîtrise linguistique croissante.

Sa carrière avec Franz Ferdinand l’emmène régulièrement en tournée mondiale Il admire Clara qu’il place au niveau d’icônes comme Jane Birkin Son expertise musicale enrichit les projets artistiques de sa compagne

Une rencontre musicale qui s’est transformée en histoire d’amour

L’histoire d’amour entre Clara et Alex débute au festival Musilac d’Aix-les-Bains en 2019. Cette rencontre sur scène se prolonge à l’Olympia, où Clara invite Alex à la rejoindre pour un moment musical inoubliable. Leur complicité artistique naissante révèle déjà les prémices d’une relation plus profonde.

Le confinement de 2020 marque un tournant décisif dans leur relation. Installés dans la campagne irlandaise, où Alex possède une résidence, ils vivent cette période ensemble. Cette intimité partagée consolide définitivement leur union, créant des liens indéfectibles.

Leur première apparition publique au Gala AROP en février 2020

La reprise de « Summer Wine » enregistrée ensemble en juillet 2020

Leur interprétation de « Tainted Love » sur Taratata en mars 2022

Leur retour symbolique au festival Musilac en juillet 2023 boucle magnifiquement la boucle de leur rencontre initiale.

Vie de famille et paternité d’Alex Kapranos

Le mariage présumé du 27 mai 2023 en Irlande, jamais officiellement confirmé, précède l’arrivée de leur petit garçon. Clara avait annoncé sa grossesse sur Instagram le 14 mai 2023, suscitant une réaction humoristique d’Alex dans les commentaires. Cette relation harmonieuse témoigne de leur complicité naturelle.

La naissance de leur fils le 18 septembre 2023 transforme profondément Alex. Il confie que « On croit connaître l’amour jusqu’à ce qu’on devienne parent », révélant l’impact émotionnel de cette paternité. Son humour transparaît quand il compare le manque de sommeil à « la première année de couple, mais sans gueule de bois ».

L’inspiration maternelle nourrit le troisième album de Clara, notamment « Tout pour moi » Les tournées mondiales de Franz Ferdinand inquiètent Alex qui craint de décevoir son fils La tournée française de Clara lui semble plus compatible avec la vie de famille

Cette paternité enrichit leur vie privée qu’ils préservent jalousement, loin des projecteurs médiatiques.