Claire Chust : qui est son compagnon actuel dans Scènes de ménages ?

Depuis 2018, Claire Chust s’est imposée comme l’une des comédiennes phares de la série Scènes de ménages sur M6. Son personnage de Leslie, aux côtés de Léo interprété par Vinnie Dargaud, séduit un large public. Pourtant, derrière les caméras, sa vie amoureuse reste méconnue du grand nombre. Qui partage réellement le quotidien de cette actrice talentueuse ? Son compagnon n’est autre que Zouheïr Zerhouni, un comédien discret évoluant loin des projecteurs. Cette relation amoureuse sincère contraste avec la complicité professionnelle qu’elle entretient avec Vinnie Dargaud sur le plateau.

Zouheïr Zerhouni, le compagnon discret de Claire Chust

Zouheïr Zerhouni partage la vie de Claire Chust depuis plusieurs années maintenant. Ce comédien privilégie une carrière discrète, principalement orientée vers les courts-métrages et les apparitions télévisuelles. Son parcours professionnel l’a conduit à participer à plusieurs productions notables du petit écran. En 2014, il apparaissait dans Section de Recherches, une série policière appréciée du public français. Quatre ans plus tard, il décrochait un rôle dans Guepardes, diffusée sur TF1 Séries Films. Plus récemment, en 2022, il figurait au casting de En Famille, une série de Xavier de Choudens.

Claire Chust ne cache pas son bonheur amoureux. Dans une interview accordée à Purepeople, l’actrice de Scènes de ménages a confié être très amoureuse de son compagnon. Elle souligne également que Zouheïr ne ressent aucune jalousie face à son rôle dans le programme de M6. Tous deux comprennent parfaitement la distinction entre fiction et réalité. Cette maturité s’explique notamment par leur passion commune pour le métier d’acteur. Ils peuvent ainsi échanger librement sur leurs expériences respectives, leurs tournages et les défis du spectacle vivant. Leur relation s’enrichit de cette compréhension mutuelle des contraintes de leur profession artistique.

La relation professionnelle entre Claire Chust et Vinnie Dargaud

Sur les écrans de M6, Claire Chust forme un couple fictif avec Vinnie Dargaud depuis le lancement de la dixième saison en 2018. Les personnages de Leslie et Léo ont succédé au duo formé par Cédric et Marion, apportant un souffle nouveau à l’émission. Leur complicité à l’écran semble si authentique que certains téléspectateurs ont imaginé une histoire d’amour réelle. Pourtant, la comédienne tient à clarifier les choses sans ambiguïté.

Claire Chust affirme entretenir uniquement une amitié profonde avec son partenaire de jeu. Après sept années de collaboration intense, ils ont développé une relation professionnelle solide basée sur la confiance et le respect mutuel. Les nombreuses heures passées ensemble sur le plateau ont forgé des liens sincères. Elle considère que cette série les unira toujours, créant entre eux une connexion unique. Comme d’autres personnalités du monde médiatique, elle doit régulièrement démentir les rumeurs sentimentales.

Face aux spéculations, Claire perçoit ces suppositions comme un compliment sur la crédibilité de leur couple fictif. Si le public y croit, c’est que leur interprétation atteint son objectif. Avec humour, elle ajoute qu’elle n’aurait jamais pu être avec quelqu’un comme Léo dans la réalité. Elle s’interroge même sur la manière dont on pourrait supporter Leslie, qu’elle décrit comme particulièrement peste.

Le point de vue de Vinnie Dargaud sur leur amitié

Vinnie Dargaud partage cette vision d’une relation fraternelle avec Claire Chust. Il la qualifie de partenaire de vie, sans dimension amoureuse aucune. Sur les réseaux sociaux, il n’hésite pas à employer l’expression affectueuse « Ma sœur » pour évoquer sa collègue. Le comédien de 37 ans affirme entretenir avec elle une relation unique, différente de toutes ses autres amitiés. Cette proximité ressemble davantage à un lien fraternel qu’à une simple camaraderie professionnelle.

Il exclut formellement toute notion de couple entre eux. Sa vie sentimentale traverse actuellement une période difficile. Fraîchement divorcé de l’actrice Manon Azem, il peine à tourner la page après dix ans de vie commune. Dans une interview accordée à Gala en février, il confiait que Manon reste la femme de sa vie. Il ajoutait ne pas souhaiter en connaître d’autre, qualifiant cette séparation de véritable drame personnel.

Le parcours professionnel de Claire Chust dans Scènes de ménages et au cinéma

Claire Chust a 32 ans et s’est imposée comme un visage familier grâce à son rôle dans l’émission de M6. En 2024, le couple fictif qu’elle forme avec Vinnie Dargaud semble solidement ancré dans le cœur du public. Au-delà de la télévision, sa filmographie révèle une belle polyvalence. Elle a participé à plusieurs comédies remarquées :

Problemos d’Eric Judor en 2017

Miss de Ruben Alves

Champagne

Bigbug de Jean-Pierre Jeunet en 2022

L’Incroyable embouteillage avec Gérard Jugnot, diffusé en 2024 sur M6

Cette actrice navigue avec aisance entre petit écran et cinéma, démontrant son talent dans des registres variés. En 2022, lors de la première du film Champagne, elle a surpris avec une nouvelle coupe de cheveux qui n’est pas passée inaperçue. Le programme de M6 a véritablement lancé sa carrière, lui offrant une visibilité exceptionnelle dans le paysage audiovisuel français contemporain.