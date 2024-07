À quoi va ressembler le ciel nocturne en ce mois de juillet ? Voie lactée, étoiles filantes et autres événements célestes au rendez-vous

Un mois céleste rempli de spectacles cosmiques uniques et fascinants. Un monde d'émerveillement et de mystère sous le ciel étoilé de juillet.

Ce mois de juillet s'annonce comme une véritable symphonie céleste, offrant aux passionnés d'astronomie une série d'événements cosmiques extraordinaires. Des rencontres rares entre la lune et les planètes, des phénomènes fascinants tels que l'éclat cendré et une pluie d'étoiles filantes en fin de mois promettent un spectacle époustouflant dans le firmament.

Ciel de Juillet, entre danse lunaire et mystère céleste

Le 1er juillet, les passionnés d'astronomie ont eu la chance d'assister à un spectacle céleste rare, avec la conjonction du croissant lunaire et de la planète rouge Mars. En effet, aux alentours de 4h 45 du matin, un fin croissant de lune a brillé au-dessus de Mars, qui s'est levé plus tôt, vers 2h 00. Un contraste saisissant entre la douce lueur de la lune et la teinte rougeâtre de Mars.

Par ailleurs, le 5 juillet marquera l'aphélie de la Terre, soit le moment où notre planète sera la plus éloignée du Soleil sur son orbite elliptique. À environ 94 510 538 miles du Soleil, la Terre témoignera de la complexité de son orbite malgré l'absence d'impact significatif sur notre climat.

Du 6 au 9 juillet, les amateurs pourront admirer un magnifique croissant de lune dans le ciel occidental peu après le coucher du soleil. Le 6 juillet, la lune sera faiblement éclairée à seulement 1 %, rendant son observation difficile sans jumelles. Une conjonction unique avec Mercure sera visible le 7 juillet.

Enfin, du 7 au 9 juillet, les férus d'astronomie auront la chance d'observer un phénomène connu sous le nom d'« éclat cendré » sur la face sombre de la lune. Cette lueur fantomatique est causée par la réflexion de la lumière solaire sur les océans et les calottes glaciaires de la Terre, ajoutant une touche de mystère à la beauté de notre satellite naturel.

Les nuits d'été, entre Voie lactée éblouissante et éclipse astrale

Pour une expérience optimale, il est recommandé de choisir une fenêtre de 10 jours en juillet et août, lorsque la lune est absente et loin de toute pollution lumineuse. Cela permettra d'admirer le noyau galactique de la Voie lactée dans toute sa splendeur.

Par ailleurs, un événement céleste rare aura lieu en 2024 en Amérique du Nord et en Amérique centrale : Spica, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne estivale, sera occultée par la lune. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, un premier quartier de lune éclipsera cette étoile, offrant un spectacle unique.

La disparition de Spica se produira à 23 h 30 EDT dans les états de l'est des États-Unis, l'occultation complète sera visible à 22 h 00 CDT dans les états du Midwest, et la réapparition à 21 h 00 MDT dans les états du Nord-Ouest.

Juillet céleste, un show cosmique époustouflant

La lune du Tonnerre, la septième pleine lune de l'année 2024, illuminera le ciel le 21 juillet. Un spectacle époustouflant à ne surtout pas manquer en regardant vers « l'horizon est », les soirées des 20 et 21 juillet, juste après le coucher du soleil. De jumelles sont recommandées, pour une vue rapprochée des détails fascinants de la surface lunaire.

Mais ce n'est pas tout. Les 23 et 24 juillet, une rencontre exceptionnelle entre la lune et la « planète aux anneaux », Saturne, sera visible dans le ciel occidental après la tombée de la nuit. Observer la Lune gibbeuse décroissante avec Saturne le 23 juillet, et une lune légèrement plus petite suspendue en bas à gauche de Saturne le 24 juillet. Une occasion unique d'admirer les célèbres anneaux de Saturne au télescope.

Enfin, la pluie d'étoiles filantes des Delta Aquarides, qui culmine le 31 juillet avec environ 10 à 20 étoiles filantes visibles par heure dans un ciel sombre et sans lune de minuit à 2 heures du matin. Il est recommandé de diriger son regard vers la constellation du Verseau pour observer ces météores provenant du complexe 96P/Machholz.

Les états du sud des États-Unis offrent les meilleures conditions pour cette observation céleste, permettant aux passionnés d'astronomie de profiter d'un spectacle digne d'un conte de fée aux premières heures du matin.