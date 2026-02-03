Christine Kelly se confie sur sa vie privée : divorce et drame personnel

Christine Kelly reste extrêmement discrète concernant sa vie sentimentale, mais la présentatrice de Face à l’info sur CNews a partagé les épreuves qui ont marqué son parcours personnel. La journaliste a traversé un drame déchirant en 2001 qui a bouleversé son existence et causé la fin de son mariage avec Pierre.

La perte tragique des jumeaux et ses conséquences sur le couple

Le 12 octobre 2001 représente une date gravée dans la mémoire de Christine Kelly. Enceinte de six mois de jumeaux, la présentatrice a vécu un accouchement traumatisant qui s’est déroulé de sept heures du matin jusqu’à dix-neuf heures. Son mari Pierre lui tenait la main durant ces longues heures de souffrance physique et émotionnelle.

Une infirmière avait formulé un avertissement prémonitoire : « Faites attention à votre couple ». Sur le moment, ni Christine ni Pierre n’avaient compris la portée de ces mots. Ils avaient même pensé que cette professionnelle de santé divaguait. Pourtant, ce conseil s’est révélé terriblement prophétique.

La journaliste a eu la possibilité de voir ses bébés avant qu’on ne les emmène, ce qui lui a permis d’amorcer son travail de deuil. En revanche, Christine Kelly pointe le manque d’accompagnement du corps médical durant cette période dévastatrice. Ces bébés fantômes sont restés présents dans son quotidien pendant dix longues années. Durant cette décennie difficile, elle pleurait dès qu’elle apercevait un enfant ou visionnait une scène évoquant la perte d’un nouveau-né. Cette épreuve l’a également dissuadée de retomber enceinte, car porter un enfant dans son ventre lui inspirait une peur insurmontable.

Le divorce avec Pierre après dix ans de mariage

Christine Kelly partageait la vie de Pierre depuis dix ans lorsque leur union s’est brisée. Contrairement à beaucoup de séparations, leur divorce ne résultait pas d’une absence d’amour ou d’une mésentente conjugale. La présentatrice l’affirme clairement : cette cassure d’avoir perdu les jumeaux les a éloignés définitivement.

Les bébés fantômes hantaient leur relation quotidienne, rendant impossible la reconstruction d’un équilibre conjugal. Malgré cette rupture douloureuse, le couple a su se séparer en bons termes, préservant le respect mutuel malgré la tristesse. La mère de Léa traîna cette souffrance pendant une décennie avant de retrouver progressivement la sérénité.

Cette tragédie a profondément transformé la personnalité de Christine Kelly. Elle confie que cette épreuve l’a rendue humble face aux aléas de l’existence et lui a enseigné l’acceptation. Aujourd’hui, la présentatrice parvient à évoquer ce chapitre douloureux sans verser de larmes, signe d’une cicatrisation aboutie. Des personnalités médiatiques comme Roselyne Bachelot et son compagnon actuel partagent également cette volonté de protéger leur intimité sentimentale.

Une vie privée jalousement préservée aujourd’hui

Concernant sa situation sentimentale présente, Christine Kelly maintient un silence absolu et assumé. Son principe demeure inébranlable : privé signifie privé. La journaliste refuse catégoriquement de révéler si elle partage actuellement la vie d’un compagnon.

Une anecdote révélatrice illustre cette détermination. Dans les coulisses de TPMP, Cyril Hanouna prétendait détenir des informations sur les relations amoureuses des chroniqueurs. Christine Kelly lança immédiatement un défi audacieux : raconter une seule histoire concernant sa vie privée. Personne ne releva le challenge.

La présentatrice défend une position résolument féministe. Elle estime qu’on devrait respecter la femme sans systématiquement chercher l’homme qui se trouve derrière elle. Voici les aspects qu’elle refuse de divulguer :

Son statut marital actuel

L’identité d’un éventuel partenaire

Les détails de sa vie sentimentale

L’influence d’un compagnon sur sa carrière

Kelly Christine se félicite d’avoir préservé son intimité malgré sa présence régulière sur les plateaux télévisés. Aucune information concernant un éventuel compagnon actuel n’a filtré.