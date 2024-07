Quel est ce projet ambitieux de la Chine pour relier la Lune à la Terre ?

La Chine, cette puissance mondiale aux multiples tentacules, envisage de les amplifier davantage avec un énième projet d’envergure. Si plusieurs ambitions terrestres de la Chine ont été réalisées, la conquête spatiale figure parmi les plus hautes résolutions de l’Empire du Milieu.

Ainsi, avec l’ampleur que le concept d’infrastructures cis lunaires prend, la Chine a proposé son projet galactique qui vise à faciliter la communication directe avec la Lune. Il s’agit, selon les chercheurs chinois, d’une autoroute spatiale qui reliera la Terre à sa Lune. Une infrastructure gigantesque qui permettra d’améliorer la sécurité et l’efficacité des voyageurs spacieux.

Privilégiant la construction d’infrastructures durables au lieu de traditionnelles installations temporaires pour mener les différentes missions dans l’espace, la Chine, et via ses chercheurs de l’Académie chinoise de technologie spatiale (CAST) et de l’Institut de technologie des systèmes spatiaux de Pékin, a élaboré une conception novatrice pour la construction de son autoroute de communication entre la Terre et la Lune.

« L’espace cis lunaire est devenu une nouvelle frontière pour les activités humaines. Les activités spatiales dans cette région sont sur le point de se développer rapidement au cours de la prochaine décennie, entraînant une nouvelle vague de concurrence mondiale » dit Yang Mengfei, concepteur en chef de la mission Chang’e-5 de la Chine.

Comment la Chine compte réaliser son « autoroute spatiale » ?

Le nouveau projet gargantuesque de la Chine repose sur 3 étapes. Ainsi, fournissant des services de positionnement, de navigation et de chronométrage (PNT) précis, essentiels pour les missions habitées et robotiques, dans la perspective de soutenir les missions spatiales, l’autoroute de l’information chinoise s’appuiera sur un système de communication primaire composé de 10 satellites qui font appel aux services d’une station de contrôle sur la surface de la Lune.

Orbitant sur cette dernière, les 10 satellites seront assistés, dans un second temps, par une seconde station sur le sol lunaire pour améliorer la communication et le taux de transmission des données, « 5 gigaoctets / seconde », ambitionnent les chercheurs chinois.

Une fois la couverture améliorée et les performances du réseau augmentées, devenant plus capable de répondre aux diverses exigences des missions, 30 satellites et trois stations au sol lunaires seront intégrées à ce système de communication spatial.

« Le taux de transmission de données passera à 10 gigaoctets / seconde et les précisions de navigation s’amélioreront à 10 mètres pour les activités à la surface lunaire et à 50 mètres pour les trajets entre la Terre et la Lune », dira-t-on. Cette colossale combinaison revisitera les fondements des services de communication spatiale, de navigation et de transmission de données, en offrant des garanties quant à la précision et la fiabilité des missions lunaires.

Ces garanties peuvent voir le jour quand on sait qu’un Système de navigation haute précision est sur les petits papiers des chinois. Appelé GPS Lunaire, ce système facilitera la navigation et l’envoi précis des positionnements sur la surface de la Lune.

Autoroute spatiale de la Chine, de l’aide internationale s’impose ?

Malgré ses tentacules, la Chine pourrait avoir besoin de l’aide de plusieurs pays pour concrétiser son rêve astronomique au sens figuré du mot. Ainsi, s’inscrivant dans le cadre d’une course que toutes les puissances spatiales mènent, l’autoroute entre la Terre et la Lune, et de par son utilité inestimable dans l’exploration de l’espace, pourrait être le fruit d’une collaboration étroite entre les pays leaders dans ce domaine, dont le Japon et les États-Unis.

Ce réseau satellitaire, s’apparentant à une constellation, ressemble aux projets des autres puissances mondiales qui pourraient réunir leurs forces pour tenter de dompter la circulation humaine entre la Terre et Lune.