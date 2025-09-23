Charlotte d’Ornellas et Geoffroy Lejeune en couple : ce que l’on sait sur leur relation

Les relations entre Charlotte d’Ornellas et Geoffroy Lejeune passionnent le public depuis plusieurs années. Ces deux figures emblématiques du journalisme de droite français entretiennent une collaboration professionnelle étroite qui alimente les spéculations sur leur vie privée. Leur parcours commun dans les médias conservateurs soulève des questions sur la nature exacte de leurs liens.

Les origines de leur collaboration professionnelle

Leurs débuts à Valeurs Actuelles

La rencontre professionnelle entre Charlotte d’Ornellas et Geoffroy Lejeune s’est cristallisée chez Valeurs Actuelles en 2017. Geoffroy Lejeune, nommé directeur de la rédaction dès 2016 à seulement 28 ans, dirigeait déjà le magazine lorsque Charlotte d’Ornellas a intégré pleinement l’équipe rédactionnelle. Cette collaboration s’est construite sur une vision journalistique commune privilégiant l’analyse politique et sociétale. Le jeune directeur de rédaction reconnaissait déjà le talent exceptionnel de sa nouvelle collaboratrice, la qualifiant de « brillantissime » et soulignant sa capacité pédagogique rare dans le traitement des sujets complexes.

Une vision éditoriale commune

Leurs positions journalistiques partagées révèlent une conception similaire du métier. Charlotte d’Ornellas assume pleinement un journalisme d’opinion, déclarant que « le journalisme objectif n’existe pas » et préférant « un journalisme le plus honnête possible ». Geoffroy Lejeune partage cette philosophie éditoriale axée sur la recherche de vérité plutôt que sur une prétendue neutralité. Leurs sujets de prédilection convergent vers les questions d’identité française, la bioéthique, l’immigration et l’analyse des populismes européens, créant une complémentarité rédactionnelle remarquable.

Leur complicité sur les plateaux télévisés

Les apparitions médiatiques communes de Charlotte d’Ornellas et Geoffroy Lejeune sur CNews révèlent une complicité professionnelle évidente. Dans « L’Heure des Pros » aux côtés de Pascal Praud ou dans « Face à l’info », leur dynamique à l’écran témoigne d’une entente remarquable. Geoffroy Lejeune n’hésite pas à vanter publiquement les qualités de sa collaboratrice, la considérant comme « la candidate idéale pour incarner des positions conservatrices face au public ». Leurs participations conjointes s’étendent aux conférences, notamment à l’ISSEP cofondé par Marion Maréchal. Leur présence commune lors d’événements prestigieux, comme la cérémonie de remise de la Légion d’honneur à Michel Houellebecq en avril 2019, illustre leur proximité dans les cercles intellectuels de droite. Cette collaboration s’observe également dans le monde du journalisme people, où les relations personnelles des personnalités publiques suscitent toujours l’intérêt.

Émissions télévisées Fréquence d’apparition Type d’intervention L’Heure des Pros Régulière Débats politiques Face à l’info Hebdomadaire Chroniques d’actualité

Le départ solidaire de Valeurs Actuelles

Le licenciement de Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles a provoqué une réaction émotionnelle spectaculaire de Charlotte d’Ornellas. Émue aux larmes sur CNews, elle a déclaré : « Je ne pourrai pas rester dans ce journal, c’est impossible ». Cette décision solidaire révèle l’intensité des liens professionnels et personnels unissant les deux journalistes. Charlotte d’Ornellas a expliqué son attachement au travail accompli sous la direction de Lejeune et aux lecteurs qui leur avaient fait confiance. Cette fidélité professionnelle témoigne d’une complicité dépassant le simple cadre hiérarchique. Leur transition commune vers Le Journal du Dimanche en juin 2023, Geoffroy Lejeune prenant la direction et Charlotte rejoignant le service Police-Justice, confirme cette solidarité journalistique remarquable.

Leur vie privée soigneusement préservée

Le mystère autour de Charlotte d’Ornellas

Charlotte d’Ornellas maintient un silence total concernant sa vie sentimentale. Cette journaliste de 38 ans préfère systématiquement orienter l’attention du public vers son travail professionnel plutôt que sur son intimité. Cette stratégie de préservation de la vie privée s’avère efficace dans un contexte médiatique où l’exposition personnelle devient souvent incontournable. Son attitude reflète celle de nombreuses personnalités publiques soucieuses de maintenir un équilibre entre visibilité médiatique et protection de l’intimité.

Les spéculations autour de leur relation

Les rumeurs concernant une possible relation amoureuse entre Charlotte d’Ornellas et Geoffroy Lejeune circulent régulièrement dans les cercles journalistiques. Certaines informations mentionnent « une relation potentielle avec Geoffroy Lejeune, un collaborateur partageant ses idéologies », mais ces spéculations restent totalement non vérifiées. Aucune confirmation officielle n’a jamais étayé ces hypothèses qui relèvent uniquement de la curiosité du public pour la vie privée des personnalités médiatiques.

Les controverses qui les ont rapprochés

L’affaire Danièle Obono d’août 2020 constitue une épreuve commune marquante pour le duo. Valeurs Actuelles avait publié un récit uchronique plaçant la députée dans la peau d’une esclave, conduisant à une condamnation pour injure publique raciste. Cette polémique a renforcé leur solidarité face aux critiques. Leur arrivée au JDD a également provoqué une grève historique de 40 jours de la rédaction, craignant un virage à droite du journal. Une liste de 652 personnalités publiée dans Le Monde protestait contre leurs nominations. Un ancien collaborateur de Valeurs Actuelles qualifie même ce duo de « très inquiétant », les comparant aux « Thénardier du journalisme d’extrême droite ». Ces épreuves communes ont probablement consolidé leurs liens professionnels.

Affaire Danièle Obono (2020) : condamnation pour injure raciste

Grève du JDD (2023) : 40 jours de mobilisation contre leurs nominations

Pétition de 652 personnalités dans Le Monde

Leurs projets éditoriaux et engagements partagés

Publications respectives

Les publications de Charlotte d’Ornellas témoignent de ses engagements profonds. Ses ouvrages « Ne nous laissez pas disparaître : un cri au service de la paix » (2016) et « Au secours des chrétiens d’Orient » (2019), ce dernier lui valant un Prix Renaissance des lettres en 2020, révèlent sa sensibilité aux questions géopolitiques. Geoffroy Lejeune a publié « Une élection ordinaire » (2015), roman de politique-fiction imaginant une candidature d’union des droites autour d’Éric Zemmour. Cette cohérence idéologique entre leurs publications renforce leur complémentarité éditoriale.

Entourage et réseaux communs

Leur cercle professionnel partagé inclut des personnalités influentes de la mouvance conservatrice française. Marion Maréchal, amie de Geoffroy Lejeune depuis l’adolescence, figure parmi leurs relations communes. Leurs soutiens partagés à Éric Zemmour lors de la présidentielle 2022 illustrent leurs convictions politiques convergentes. Charlotte d’Ornellas milite également au sein de SOS Chrétiens d’Orient, une ONG controversée d’aide aux chrétiens persécutés au Moyen-Orient.