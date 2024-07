Les chariots mystère suscitent un engouement dans les supermarchés

En octobre 2023, l'hypermarché Auchan lance l'initiative des chariots mystère,

Depuis leur lancement, les gens se sont rué sur l'offre.

Les clients d'Auchan sont séduits par les "chariots mystère" : des chariots remplis d'articles non alimentaires vendus à des prix attractifs.

Acheter un chariot rempli sans connaître son contenu peut sembler farfelu, mais c'est devenu une tendance dans les magasins Auchan. Des chariots remplis d'articles non alimentaires, recouverts d'une bâche noire, sont proposés à des prix cassés. Depuis leur introduction en octobre 2023, ces chariots ont suscité un engouement important.

Un concept inspiré d'une émission télévisée

Le directeur de l'hypermarché Auchan, Jérémie Juan, a déclaré « Les gens couraient partout dans le magasin, on n’avait plus vu un engouement pareil depuis la grande époque des soldes » lit-on dans les lignes du Journal de TF1 « Le jour où on a lancé l’opération physiquement en magasin, ça a été la cohue à l’ouverture des grilles » poursuit-il.

L'initiative des "chariots mystère", lancée il y a moins de 6 mois, est en fait inspirée d'une émission de télé américaine qui vendait des conteneurs mystère. « Une salariée nous a parlé d’une émission américaine qu’elle avait vue, dans laquelle ils vendent des conteneurs mystère. On s’est dit qu’on pouvait faire ça avec des chariots » déclare le directeur d'Auchan.

Chez Auchan, ces chariots sont proposés à des prix variant entre 50 et 150 euros. Cependant, les acheteurs ne savent pas ce qu'ils contiennent et n'ont pas le droit de les échanger ou de se faire rembourser. Malgré cela, depuis leur lancement, les clients se sont rués sur cette offre. « L'enseigne affirme en avoir vendu 500, pour plusieurs dizaines de milliers d’euros au total, à l’échelle du seul établissement normand » lit-on.

"Les chariots mystère" : est-ce réellement une bonne affaire ?

Comme pour toute nouveauté, certains se laissent tenter tandis que d'autres se montrent sceptiques. Une cliente chez Auchan estime que « C'est pour écouler du stock, des dates limites, des objets qui ne se vendent plus ». Par ailleurs, l'enseigne tient à rassurer les consommateurs en déclarant « On fait l’état de nos stocks, puis on sort les produits qu’on juge intéressants pour le client ».

Dans les rayons d'Auchan, L'Express a interrogé plusieurs clients : « Le prix d’achat n’est pas anodin, surtout en ce moment. Mais quoi qu’il arrive, je serai gagnante (...) Même si les objets ne me serviront pas tous, j’avais envie de tenter ma chance ! » se réjouit Isabelle, qui a acheté un chariot au prix de 188 euros, au lieu de 563,76 euros.

Une autre cliente, Maryvonne venue avec son époux pour faire les courses, déclare : « Je ne garderai que quelques éléments de décoration… Mais ça valait le coup rien que pour le fun » après avoir ouvert son chariot.

Et si un client est insatisfait du contenu de son chariot, il peut très bien l'échanger avec un acheteur de chariot mystère à la sortie des caisses.

Enfin, à l'annonce de l'arrivée d'une enseigne de hard-discount en France prochainement, l'initiative d'Auchan peut fidéliser sa clientèle qui n'ira pas voir la concurrence.