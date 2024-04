Charia, djihad, homosexualité : un sondage aborde sans détours l’opinion des musulmans britanniques

32 % de musulmans britanniques souhaitent l’instauration de la charia

27 % veulent rendre illégale l’homosexualité

22 % disent avoir une image positive du djihad

Dans un récent sondage, les musulmans britanniques s’expriment sans détours sur les questions liées à leur religion. Réalisé dans le contexte du conflit en Palestine entre le Hamas et Israël. Ce sondage donne un aperçu sur le regard des musulmans britanniques sur ce conflit et surtout ce qu’ils pensent de la place de l’islam au Royaume-Uni.

Le groupe de réflexion Henry Jackson Society, basé à Londres, a publié lundi 8 avril les résultats d’un sondage en ligne sur les musulmans britanniques, réalisé par la société de recherches J.L. Partners. Un sondage réalisé entre le 16 février et le 13 mars dernier auprès 1000 musulmans britanniques de plus de 18 ans.

Les résultats de ce sondage, relayés par les médias britanniques, donnent un aperçu sur ce que pensent les musulmans de ce pays sur plusieurs questions liées à l’actualité internationale, notamment le conflit israélo-palestinien. Mais c’est surtout le regard des sondés sur la place de l’islam au Royaume-Uni qui mérite plus d’attention.

Ce que pensent les musulmans britanniques de la charia et du djihad

Selon les résultats du sondage relayés par le Daily Mail, pas moins de 32 % des musulmans britanniques interrogés considèrent comme « souhaitable » l’instauration de la charia au Royaume-Uni d’ici 20 ans contre 9 % des sondés. 45 % des personnes interrogées « ne se prononcent pas » sur cette question.

L’enquête de la Henry Jackson Society montre que 22 % des musulmans britanniques ont une opinion « positive » du djihad (que l’on peut traduire soit par « guerre sainte », soit par « lutte pour rester dans le chemin de Dieu »). 29 % d’entre eux ont une opinion « ni positive, ni négative ». Par contre, 3 % des sondés ont une opinion « positive » de l’État islamique et 64 % « négative ».

27 % des musulmans britanniques veulent interdire l’homosexualité

Ils sont 27 % de musulmans britanniques à vouloir rendre illégale l’homosexualité dans le pays, et 45 % se disent « ni pour, ni contre » ou avancent « ne pas savoir ». Un peu plus de la moitié des interrogés (52 %) indiquent vouloir l’interdiction de toute représentation du prophète Mahomet, en image ou en dessin, au Royaume-Uni. 24 % des sondés ne se prononcent pas ou ne savent pas, selon cette étude.

Aussi, 57 % des sondés sont favorables à l'utilisation de nourriture halal dans les hôpitaux et les écoles, et plus de 6 personnes sur 10 (63 %) souhaitent la mise en place de salles de prières dans les lieux non-religieux, comme dans les entreprises ou les écoles. Seuls 12 % des musulmans britanniques estiment qu'il vaut mieux ne pas rendre l'usage du halal obligatoire, selon les résultats de l’étude.

Le groupe Henry Jackson Society, auteur de cette étude, a régulièrement été qualifié de néolibéral ou de conservateur. Alors qu'il se considère comme non-partisan, le think-tank fondé en 2005, était souvent critiqué par le Conseil musulman britannique pour ses positions sur les musulmans. Au Royaume-Uni, ces derniers représentent 6,5 % de la population selon les données de 2021. C'est beaucoup moins qu'en France, où l'INSEE donne 10 % de musulmans dans la population.