La chaleur excessive : quand nos corps se transforment en fournaise mortelle

Alors que les températures extrêmes font rage, des chercheurs révèlent les dangers insoupçonnés et les réactions méconnues du corps humain face à la chaleur implacable.

Dans une étude menée par des chercheurs intrépides, une révélation surprenante a émergé quant au point critique de danger lié à la chaleur accablante. Alors que les vagues de chaleur sévissent à travers le globe, les experts médicaux mettent en garde sur les effets dévastateurs sur le corps humain. Entre températures corporelles extrêmes et risques mortels, le jeu de la chaleur met à rude épreuve notre santé.

Quand la moindre hausse de chaleur peut devenir fatale

Dans une récente étude menée par des chercheurs intrépides, une découverte surprenante a émergé quant au seuil critique de danger associé à la chaleur accablante. Alors que de vastes régions des États-Unis, du Mexique, de l'Inde et du Moyen-Orient sont confrontées à des vagues de chaleur écrasantes, exacerbées par le changement climatique d'origine humaine, des experts médicaux de renom ont partagé leurs observations avec l'Associated Press (AP) sur les effets dévastateurs de ces conditions météorologiques extrêmes sur le corps humain.

La température centrale du corps au repos, qui avoisine généralement les 37 degrés Celsius, « est désormais reconnue comme un seuil critique », comme l'explique le professeur Ollie Jay de l'université de Sydney. Selon le docteur Neil Gandhi de l'hôpital méthodiste de Houston, une fièvre dépassant les 39 degrés Celsius sans cause évidente d'infection est un signe inquiétant de risque de coups de chaleur sévères.

« Nous observons fréquemment des températures corporelles dépassant les 40 degrés pendant certaines périodes de chaleur », a souligné le Dr Gandhi. « Une augmentation aussi minime que 1 à 3 degrés expose le patient à un risque élevé de complications graves », a-t-il ajouté.

Quand la chaleur met notre organisme en ébullition

La chaleur peut être une menace mortelle de plusieurs façons, selon les recherches de M. Jay. Le coup de chaleur est souvent pointé du doigt comme le principal coupable, provoquant une élévation critique de la température corporelle qui peut entraîner une défaillance des organes.

« Lorsque la température interne du corps devient excessive, le corps réoriente le flux sanguin vers la peau pour se rafraîchir », explique M. Jay. Cependant, ce processus dévie le sang et l'oxygène de l'estomac et des intestins, favorisant éventuellement la libération de toxines dans la circulation sanguine. « Cela déclenche une série de réactions en chaîne », poursuit M. Jay. La coagulation sanguine, la défaillance de plusieurs organes, et finalement, la mort.

La chaleur, un véritable test pour le cœur

Mais la cause principale de décès liés à la chaleur est la pression exercée sur le cœur, en particulier chez les individus atteints de maladies cardiovasculaires, rappelle M. Jay.

Lorsque le sang afflue vers la peau pour aider à réguler la chaleur corporelle, la pression artérielle diminue. Le cœur essaie alors de compenser en pompant plus de sang pour prévenir les évanouissements.

« Cela fait travailler le cœur bien au-delà de ses capacités habituelles », déclare M. Jay. Pour une personne souffrant de problèmes cardiaques, « c'est comme courir pour attraper un bus avec des muscles fatigués. Quelque chose finira par céder ».

La déshydratation, un danger mortel en période de chaleur

Outre le coup de chaleur et la pression sur le cœur, la déshydratation représente une troisième cause principale de décès liés à la chaleur, selon M. Jay. En transpirant excessivement, les individus perdent des liquides, mettant ainsi leurs reins à rude épreuve.

Le docteur Gandhi, de Houston, souligne que de nombreuses personnes ne mesurent pas le danger auquel elles s'exposent en cas de déshydratation. Ce phénomène peut évoluer vers un état de choc, entraînant l'arrêt des organes par manque de sang, d'oxygène et de nutriments, et pouvant conduire à des convulsions et à la mort, explique la docteure Renee Salas de l'université Harvard et de l'hôpital général du Massachusetts.

« La déshydratation peut s'avérer très périlleuse, voire mortelle, pour tout individu en cas de gravité prononcée, mais elle représente un danger particulier pour les personnes atteintes de pathologies ou prenant certains médicaments », précise la docteure Salas. En plus de réduire la circulation sanguine et d'aggraver les problèmes cardiaques, la déshydratation affecte également le cerveau, entraînant confusions et troubles cognitifs selon plusieurs experts médicaux.

« La confusion est l'un des premiers signes d'un problème lié à la chaleur », déclare Kris Ebi, professeure de santé publique et de climatologie à l'université de Washington, soulignant que ce symptôme peut passer inaperçu pour la personne affectée par la chaleur. Selon le professeur W. Larry Kenney de l'université d'État de Pennsylvanie, le coup de chaleur est classiquement défini par une température corporelle de 40 degrés « associée à des troubles cognitifs ».

La chaleur sèche VS l'humidité, qui résistera le mieux ?

L'humidité peut jouer un rôle crucial dans la mesure de la température extérieure, avec des scientifiques utilisant une méthode complexe appelée température du globe humide pour prendre en compte différents facteurs tels que l'humidité, le rayonnement solaire et le vent. Selon M. Kenney, il a été démontré que le point critique où le corps commence à éprouver des problèmes en raison de la chaleur humide se situe autour de 30,5 degrés Celsius, plutôt que les 35 degrés Celsius précédemment supposés.

M. Kenney, qui a mené de nombreux tests avec des volontaires, souligne que cette découverte est importante, surtout pour les populations plus vulnérables. En effet, pour les personnes plus âgées, le seuil de température dangereuse est de 28 degrés Celsius.

Par ailleurs, M. Kenney met en garde contre les vagues de chaleur humide, soulignant qu'elles peuvent être beaucoup plus mortelles que les vagues de chaleur sèche. Ces conclusions sont le fruit de nombreuses recherches et expérimentations menées par son équipe dans son laboratoire de boîtes chaudes.

Lors de cette expérience, il a été observé que les jeunes volontaires pouvaient résister à des températures allant jusqu'à 52 degrés Celsius tandis que les personnes âgées devaient s'arrêter à 43 degrés Celsius, sous une chaleur sèche. Selon M. Jay, l'humidité joue un rôle crucial dans la capacité de la sueur à s'évaporer, ce qui peut influencer la tolérance à la chaleur des individus.

Le coup de chaleur, un ennemi redoutable et silencieux

En cas de coup de chaleur, une réaction rapide est primordiale. Les professionnels de la santé visent à refroidir les victimes dans les 30 minutes suivant l'incident. L'immersion dans de l'eau froide est généralement recommandée. À défaut, des solutions alternatives telles que l'administration de liquides frais par voie intraveineuse, l'utilisation de brumisateurs, de poches de glace et de tapis réfrigérants peuvent être envisagées.

Parfois, malgré tous les efforts déployés, le coup de chaleur peut se révéler fatal. C'est pourquoi certains le surnomment « le tueur silencieux en raison de sa nature insidieuse et sournoise », comme l'a souligné M. Jay.