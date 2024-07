Cerises sous filet : une solution innovante contre les ravageurs des vergers

Dans le verger de Laurent Reynard, les cerises résistent aux ravageurs sous un filet d'innovations, avec à la clé, une récolte exceptionnelle.

Dans les vergers de cerisiers, un redoutable envahisseur menace la précieuse récolte de fruits rouges. La Drosophila suzukii, une petite mouche originaire d'Asie, représente un défi majeur pour les producteurs cherchant des solutions innovantes « tous azimuts ». Alors que l'interdiction des pesticides chimiques met à l'épreuve l'industrie fruitière, de nouvelles techniques de protection offrent un espoir de préserver les vergers. Mais face à un dilemme financier et environnemental, les producteurs se voient contraints de faire des choix stratégiques pour garantir la pérennité de leur activité.

Quand les filets cerises contre-attaquent la Drosophila suzukii

Dans le verger de 5 hectares appartenant à Laurent Reynard, une solution innovante a été trouvée pour lutter contre la Drosophila suzukii, une petite mouche ravageuse qui menace la récolte de cerises, ces fruits rouges brillants, de gros gabarit et épargnées par cet insecte nuisible.

Depuis l'apparition de la Drosophila suzukii en France en 2010, la filière cerises cherche des solutions « tous azimuts » pour protéger les fruits. Avec l'interdiction des pesticides chimiques en 2016 et 2023, les producteurs ont dû redoubler d'efforts pour trouver des alternatives efficaces. En 2023, des conditions météorologiques favorables (propices) à la propagation de la mouche, ont fait chuter la production des membres de l'AOP Cerises de 35 % par rapport à la moyenne des années précédentes.

Pour contrer ce fléau, l'installation de filets aux mailles serrées s'est avérée être une solution efficace. En plus de protéger les cerises contre la Drosophila suzukii, les filets offrent d'autres avantages inattendus, tels que la protection contre la grêle et le vent, la création d'ombre en cas de forte chaleur, et la facilitation du travail des saisonniers grâce à la limitation de la hauteur des arbres.

Les cerises en quête de protection

Laurent Reynard, producteur de cerises des coteaux du Ventoux, a fait le choix audacieux d'installer des filets au-dessus de son verger en 2021. Ce pari s'est avéré payant, avec un rendement impressionnant de 20 tonnes par hectare, comparé à la moyenne de 6 à 7 tonnes habituellement obtenue. Cependant, cette innovation a un prix. Laurent Reynard a investi 98 000 euros pour couvrir 5 hectares d'un verger plat et rectangulaire.

Selon Jean-Christophe Neyron, président de l'AOP Cerises, « les coûts varient en fonction du dénivelé et de l'exposition au vent. En moyenne, il faut prévoir environ 80 000 euros par hectare pour mettre en place des filets ». Jean-Christophe Neyron lui-même a dû renoncer à cette solution en raison de contraintes financières, malgré la perspective d'une augmentation significative du rendement.

Alexandra Lacoste souligne que moins de 10 % des producteurs de cerises ont opté pour l'installation de filets, mettant en lumière les défis économiques auxquels ils sont confrontés. De plus, la création d'un microclimat sous les filets peut favoriser d'autres nuisibles, alors que la mouche des cerises, continue de représenter une menace pour les cultures.

Vers des solutions de biocontrôle naturelle contre la Drosophila suzukii

Dans la lutte contre la Drosophila suzukii, la filière des cerises explore activement des solutions de biocontrôle et de recherche scientifique. Aliénor Royer, ingénieure au Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, mène des tests approfondis chaque année sur divers produits. Malgré des résultats prometteurs en laboratoire avec des substances telles que les huiles essentielles et l'argile blanche, des obstacles persistent en raison de leur sensibilité aux UV et de la difficulté à nettoyer les fruits après leur application.

Une lueur d'espoir a émergé avec le ganaspis, un parasite potentiellement efficace contre la Drosophila suzukii. Après 7 ans de recherche, des experts de l'Inrae ont obtenu l'autorisation de relâcher le ganaspis dans 5 zones expérimentales. Nicolas Borowiec, spécialiste de la lutte biologique à l'Inrae, souligne que « ce parasite cible exclusivement la mouche des cerises, limitant ainsi les effets secondaires indésirables ». Une évaluation approfondie sera menée à l'issue de 5 ans de tests.

Malgré ces avancées, le secteur des cerises fait face à des défis importants. Selon les données du dernier recensement agricole, le nombre d'exploitations de cerises a chuté de 36 % entre 2010 et 2020, tandis que la superficie des vergers de cerises a diminué de 21 %. Cette réalité pousse certains petits producteurs à abandonner la culture des cerises ou à se tourner vers d'autres productions pour survivre économiquement.