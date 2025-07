Cauchemar en cuisine Marseille : la Brasserie de Lyon ferme après l’émission

L’émission phare de M6, Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest, a posé ses caméras dans plusieurs établissements marseillais en difficulté. Parmi eux, la Brasserie de Lyon, dont l’histoire s’est malheureusement soldée par une fermeture malgré l’intervention du célèbre chef. Cette émission de télé-réalité culinaire propose un accompagnement intensif aux restaurateurs en détresse, combinant expertise culinaire et conseils de gestion. À Marseille, plusieurs restaurants ont connu des destins variés après le passage des équipes de tournage, certains parvenant à se redresser durablement, d’autres échouant malgré l’aide reçue.

Le parcours mouvementé de la Brasserie de Lyon avant et après l’émission

Un restaurant familial en difficulté

Reprise par Siham Dinet en décembre 2017, la Brasserie de Lyon fonctionnait comme une véritable affaire familiale. Aux côtés de la gérante travaillaient sa sœur Sanna, titulaire d’un CAP cuisine, et sa cousine Leila en salle. Cet établissement marseillais cumulait les problèmes : clientèle en chute libre, équipements défectueux et tensions familiales palpables. Le manque d’affirmation de Siham dans son rôle de propriétaire ne faisait qu’aggraver une situation financière déjà précaire, la poussant à contacter l’émission de M6 dans l’espoir d’un sauvetage.

Une métamorphose sous l’œil des caméras

L’intervention de Philippe Etchebest a métamorphosé les lieux et l’organisation du restaurant. Le chef a supervisé une refonte complète de la décoration et une réduction stratégique des places assises (de 80 à 48), permettant un service plus fluide. La carte a été repensée, proposant une fusion franco-marocaine plus cohérente et mieux maîtrisée par l’équipe. Les équipes de Rivalis ont formé Siham à la gestion des marges, au calcul des prix et à l’élaboration de fiches techniques précises pour optimiser les stocks.

De l’espoir à la fermeture

Après la diffusion de l’émission, la Brasserie de Lyon a connu deux mois d’affluence exceptionnelle, attirant des clients curieux de découvrir l’établissement vu à la télévision. Plusieurs projets étaient en cours : l’embauche d’un apprenti cuisinier, le changement de nom pour « Omi léla » en hommage à la grand-mère de Siham, et le développement de services de livraison. Malheureusement, ces ambitions n’ont pas suffi à maintenir l’activité. Malgré l’accompagnement des experts et le redressement initial, le restaurant n’a pas réussi à fidéliser suffisamment de clientèle sur le long terme, conduisant à sa fermeture définitive.

Les autres aventures marseillaises de Cauchemar en cuisine

« Vite Fée Bonne Fée » – Une affaire de famille interrompue

Ce restaurant marseillais géré par trois femmes présentait des problèmes typiques lors du tournage en septembre 2017 : plats sans saveur, service trop lent et ambiance électrique entre les deux sœurs. L’intervention de Nicolas Jordan, co-fondateur de Rivalis, puis de Philippe Cavanne, a permis des améliorations significatives :

Simplification de la carte pour plus d’efficacité en cuisine

Amélioration notable de la qualité des plats servis

Augmentation de la fréquentation (multipliée par 2,5)

Malgré ces résultats encourageants, l’établissement n’a pas survécu à la crise sanitaire. La société « Les 2 sœurs » a été liquidée en juillet 2020, après quatre années d’activité dans un quartier de Marseille où la concurrence reste forte.

« Le Joker » – Une réussite durable

Dans le quartier des artistes, Rémy dirigeait un local à l’identité confuse servant des portions démesurées. Le tournage de décembre 2015 a mis en lumière les relations tendues avec son chef. Sur les conseils de l’équipe, le restaurateur s’est recentré sur une offre simple de burgers, a revu ses portions et mis en place un suivi de gestion rigoureux. Les résultats ont été spectaculaires : 75% de clients supplémentaires et l’embauche d’une serveuse pour faire face à l’affluence.

« Tapas Rojas » – La nouvelle recrue marseillaise

Ce restaurant de tapas espagnol du quartier Longchamp, dirigé par Antonio, doit accueillir les équipes de tournage en mars 2025. Les difficultés d’affluence post-crise sanitaire justifient cette intervention qui, selon une nouvelle approche de l’émission, ne se focalisera pas uniquement sur l’hygiène mais également sur la gestion financière et les relations humaines au sein de l’établissement.