Cauchemar en cuisine à Ecuisses : que sont devenus les restaurateurs de l’Auberge du Canal ?

L’Auberge du Canal à Ecuisses et ses propriétaires, Elodie et Allan Henriette, ont connu un destin particulier grâce à leur participation à l’émission culte « Cauchemar en cuisine ». Philippe Etchebest est intervenu dans cet établissement de Saône-et-Loire en septembre 2018, avec une diffusion sur M6 le 10 décembre de la même année. Ce couple de restaurateurs, parents de cinq enfants, traversait alors une période extrêmement difficile. Entre l’accident d’Allan, les trois opérations qui l’ont laissé handicapé, et la naissance très prématurée de leur fille en avril 2017, le restaurant était au bord du gouffre. Retour sur cette intervention marquante et sur l’évolution de cette famille de restauration depuis le passage du célèbre chef.

Le tournage de Cauchemar en cuisine et l’intervention de Philippe Etchebest

Un restaurant en grande difficulté

Lorsque le chef Etchebest a franchi les portes de l’Auberge du Canal en septembre 2018, il a découvert un véritable « film d’horreur ». La terrasse abandonnée, la cuisine totalement désorganisée et un congélateur dissimulé au fond d’une cave en désordre témoignaient de la situation catastrophique. Les épreuves personnelles du couple avaient directement impacté leur activité commerciale. Suite à son accident, Allan, pâtissier de formation, rencontrait d’importantes difficultés à se déplacer. Parallèlement, la naissance prématurée de leur enfant avait contraint Elodie et Allan à réduire considérablement leurs horaires d’ouverture pour se rendre à l’hôpital de Dijon. Cette réorganisation forcée avait entraîné une chute vertigineuse de plus de 50% de leur chiffre d’affaires. La fin des croisières et des chantiers voisins, qui constituaient une part importante de leur clientèle, avait achevé de fragiliser l’établissement.

Les solutions mises en place par l’équipe de l’émission

Durant les cinq jours de tournage, l’équipe de Cauchemar en cuisine a opéré une transformation radicale du restaurant. Nicolas Jordan, co-fondateur de Rivalis, partenaire de l’émission, a fourni un accompagnement précieux en gestion d’entreprise. Voici les principales actions entreprises :

Réorganisation complète de l’espace de travail pour faciliter les déplacements d’Allan

Relooking intégral de l’établissement culinaire

Simplification drastique de la carte et du système de service

Embauche d’un employé à temps partiel pour renforcer l’équipe

Que sont devenus Elodie et Allan après la diffusion de l’émission ?

Les transformations durables du restaurant

Après le passage d’Etchebest, le couple a maintenu les changements stratégiques recommandés par le chef. La carte a été réduite de moitié, optimisant ainsi la gestion des stocks. Le menu du jour est passé d’une formule à 14,50€ tout compris à une offre à 13,90€ comprenant entrée, plat et dessert ou fromage. Pour garantir un service de qualité, la capacité d’accueil de la salle a été ramenée de 50 à 20 places assises. L’établissement s’est réorienté vers une cuisine plus qualitative privilégiant les produits frais. Des recettes phares comme l’effiloché de bœuf, les œufs meurette ou l’entrecôte charolaise ont été développées. L’organisation du travail a été repensée pour s’adapter aux contraintes physiques d’Allan, avec une implication accrue d’Elodie dans les préparations matinales.

Avant l’intervention Après l’intervention 50 couverts 20 couverts Menu à 14,50€ Formule à 13,90€ Cuisine désorganisée Organisation adaptée au handicap

Les résultats et projets d’avenir

Six mois après l’intervention, les résultats étaient encourageants pour l’Auberge du Canal d’Ecuisses. Le chiffre d’affaires a connu une hausse significative, accompagnée d’une amélioration notable des marges sur les matières premières et de la trésorerie. La notoriété du restaurant s’est considérablement renforcée, attirant une clientèle nouvelle et fidèle. Les avis clients sont devenus majoritairement positifs, soulignant le bon rapport qualité/prix, l’excellence du service et la qualité des plats. Lors de son retour pour l’émission « Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus? » en 2019, Philippe Etchebest a pu constater les progrès réalisés. Le couple a dévoilé ses projets ambitieux :

Ouverture d’une seconde salle de vingt couverts avec offre apéro, bar à vin et karaoké Création de chambres d’hôtes à l’étage Adaptation du poste de travail d’Allan avec le soutien de l’Agefiph

L’histoire d’Elodie et Allan Henriette constitue l’un des témoignages familiaux inspirants face à l’adversité, illustrant comment le courage et la motivation peuvent transformer des difficultés en opportunités de rénovation et de croissance dans le monde exigeant de la restauration.