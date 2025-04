Catherine Frot : qui est son compagnon actuel ?

Catherine Frot, actrice reconnue dans le paysage cinématographique et théâtral français, cultive depuis toujours une séparation nette entre sa vie professionnelle et personnelle. Césarisée pour ses performances remarquables, notamment dans « Marguerite », elle préserve jalousement son jardin secret. Après son divorce en 2013 avec Michel Couvelard, Catherine Frot est restée discrète sur sa vie sentimentale. C’est dans des circonstances douloureuses, lors du décès de son père Jacques Frot en 2022, que le public a découvert l’existence d’un nouveau compagnon dans sa vie.

Gilles Chiriaux : chef restaurateur et nouveau compagnon de Catherine Frot

La révélation de la relation entre Catherine Frot et Gilles Chiriaux s’est faite de manière inattendue dans l’avis de décès de Jacques Frot, père de la comédienne, publié dans Le Figaro en juillet 2022. Gilles Chiriaux officie comme chef-restaurateur à Paris, dirigeant L’Entracte, un établissement gastronomique niché dans le quartier pittoresque de Montmartre. Le couple aurait été aperçu ensemble en 2019 lors de l’inauguration de la statue de cire de Pierre Richard au Musée Grévin, événement qui pourrait marquer le début de leur histoire commune. Catherine Frot, fidèle à sa discrétion légendaire, fréquente régulièrement le restaurant de son compagnon sans ostentation médiatique. Cette relation se vit loin des projecteurs, conformément aux principes de vie adoptés par l’actrice depuis le début de sa carrière.

Sa vie familiale avant Gilles : un mariage de 26 ans avec Michel Couvelard

Avant sa relation avec Gilles Chiriaux, Catherine Frot partageait sa vie avec Michel Couvelard, réalisateur français rencontré dans les années 70 pendant leurs études d’art dramatique. Leur union s’est officialisée par un mariage en 1987, construisant une relation qui durera 26 ans jusqu’à leur séparation en 2013. Ce couple a également collaboré professionnellement, notamment lorsque Michel Couvelard a dirigé la comédienne dans son film « Inséparables » en 1999. L’événement le plus marquant de leur vie commune reste l’adoption de Suzanne, leur fille d’origine mauricienne accueillie en 1996 dans leur foyer. Catherine Frot a toujours placé cette relation mère-fille au centre de ses préoccupations, orchestrant sa brillante carrière autour des besoins de Suzanne. Malgré leur divorce, les ex-époux ont maintenu des rapports cordiaux pour préserver l’équilibre familial.

Les étapes importantes de sa vie familiale

Rencontre avec Michel Couvelard pendant leurs études théâtrales dans les années 70

Mariage célébré en 1987 après plusieurs années de vie commune

Adoption de leur fille Suzanne en 1996

Divorce prononcé en 2013 après 26 ans de mariage

Nouvelle relation avec Gilles Chiriaux révélée en 2022

La discrétion comme art de vivre pour Catherine Frot

La protection de sa vie personnelle constitue une valeur cardinale pour Catherine Frot. En 2003, elle confiait au Parisien cette philosophie de vie : « Je divise ma vie en deux, je le fais aussi pour que ma fille ne soit pas embêtée ». Cette approche, initialement adoptée pour protéger Suzanne, s’applique désormais à sa relation avec Gilles Chiriaux. La comédienne a pris une pause professionnelle significative vers 2016-2017, expliquant être « fatiguée » et désireuse de se reconnecter avec ses proches et ses affaires personnelles. Son refuge corse, loin du tumulte parisien, lui offre un havre de paix préservé des regards indiscrets. Catherine Frot incarne cette rare capacité à maintenir une carrière brillante tout en préservant une sphère privée hermétique à la curiosité médiatique, équilibre que beaucoup d’artistes lui envient.