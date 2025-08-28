Carlos Alcaraz – Daniel : heure, résultat et chaîne de diffusion du match

Le mercredi 31 mai 2023, les regards des passionnés de tennis se tournaient vers Roland-Garros pour assister à la confrontation entre Carlos Alcaraz et Taro Daniel au deuxième tour du prestigieux tournoi parisien. Cette rencontre opposait le numéro un mondial espagnol, âgé de seulement 20 ans et surnommé le * »nouveau Nadal »*, au joueur japonais classé 95e ATP. L’enjeu était considérable pour les deux protagonistes : Alcaraz devait confirmer son statut de favori sur la terre battue parisienne, tandis que Daniel cherchait à créer la surprise face au champion en titre de Wimbledon.

Options de diffusion et horaires du match Alcaraz-Daniel

Le match Carlos Alcaraz contre Taro Daniel s’est disputé à 14h00 sur le prestigieux court Philippe-Chatrier, théâtre des plus grands exploits tennistiques. Les spectateurs français ont pu suivre cette rencontre grâce à plusieurs options de diffusion télévisée et streaming.

Eurosport assurait la diffusion principale du match, accessible selon les opérateurs :

Opérateur Numéros de chaînes Orange TV 87 (Eurosport 1) et 88 (Eurosport 2) SFR TV 121 et 125 Bouygues Telecom 51 et 52 Canal+ Inclus dans certains forfaits

Concernant le streaming, plusieurs plateformes proposaient un accès en direct :

Eurosport Player avec fonctionnalités multi-écrans et commentaires multilingues

MyCanal pour les abonnés Canal+

France TV Sport selon les accords de droits

Applications mobiles Orange TV et SFR TV

Résultat et enjeux de la confrontation pour les deux joueurs

Carlos Alcaraz s’est imposé face à Taro Daniel avec un score de 6-1, 3-6, 6-1, 6-2 en quatre sets, validant ainsi sa qualification pour le tour suivant. Cette victoire confirmait le niveau exceptionnel du jeune Espagnol sur le terrain parisien.

Pour Alcaraz, les enjeux étaient multiples :

Maintenir sa position de numéro un mondial Prouver sa capacité d’adaptation sur terre battue Poursuivre sa progression dans le championnat Justifier son statut de favori

Le prodige espagnol impressionnait par son jeu agressif, sa vitesse de déplacement exceptionnelle et son service puissant atteignant une moyenne de 210 km/h. Ses statistiques révélaient 73% de premières balles réussies lors du premier tour, témoignant d’une technique irréprochable.

Du côté de Taro Daniel, cette confrontation représentait une opportunité unique d’améliorer significativement son classement ATP. Le joueur japonais misait sur sa défense solide et sa capacité à prolonger les échanges pour user physiquement son adversaire. Sa stratégie défensive visait à exploiter toute faiblesse mentale ou technique d’Alcaraz.

Cette rencontre illustrait parfaitement le contraste entre l’expérience internationale incarnée par Daniel et l’avenir prometteur du tennis mondial représenté par le jeune prodige espagnol, désormais prêt à poursuivre son parcours vers les sommets.