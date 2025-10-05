Carlos Alcaraz en couple ? La star du tennis et les rumeurs avec les championnes

Les projecteurs du tennis mondial se braquent autant sur les performances exceptionnelles de Carlos Alcaraz que sur sa vie sentimentale. Le jeune prodige espagnol de 22 ans, actuellement numéro 2 mondial, attire toutes les attentions avec ses victoires spectaculaires sur les courts internationaux. Pourtant, les rumeurs amoureuses qui l’entourent créent un véritable buzz médiatique, particulièrement avec plusieurs championnes du circuit. Des spéculations avec Emma Raducanu aux confidences sur les réseaux sociaux, la vie privée du tennisman fait régulièrement les gros titres. Malgré son statut de célibataire confirmé en mars 2025, les internautes continuent de scruter chacune de ses apparitions publiques. Cet article décrypte les principales rumeurs de couple qui ont marqué l’actualité people du tennis professionnel.

Les rumeurs persistantes avec Emma Raducanu qui enflamment les réseaux

L’histoire débute lors du tournoi du Queen’s en juin 2024, quand Emma Raducanu apparaît dans les tribunes pour encourager Carlos Alcaraz durant son match contre Roberto Bautista-Agut. Cette séquence filmée déclenche immédiatement une avalanche de spéculations sur les réseaux sociaux. Les rumeurs de romance prennent une ampleur considérable avant Wimbledon 2024, alimentées par leurs entraînements communs sur les courts londoniens. Les deux joueurs professionnels, tous deux âgés de 22 ans, échangent quelques balles et posent ensemble pour des photos, créant l’émoi chez les fans.

Leurs apparitions conjointes lors d’événements sponsorisés renforcent ces spéculations. Tous deux ambassadeurs de la même marque, ils participent régulièrement aux mêmes opérations de communication. Le 28 juin 2024, lors d’une conférence de presse à Wimbledon, Emma Raducanu dément formellement ces rumeurs persistantes en déclarant avec le sourire qu’ils sont « juste de bons amis« . La joueuse britannique révèle connaître l’Espagnol depuis 2021, expliquant que leurs relations amicales remontent à plusieurs années. Elle confie même qu’observer ses victoires la motivait pour atteindre son niveau de performance. L’impact médiatique de ces spéculations dépasse le simple cadre sportif, jusqu’aux coulisses de la BBC où les employés en parlent entre eux. Éviter les erreurs fatales dans une relation reste primordial, même pour les célébrités du tennis.

Entre histoire passée et nouvelles spéculations amoureuses

La vie sentimentale de Carlos Alcaraz révèle quelques épisodes moins médiatisés mais tout aussi intrigants. Sa relation passée avec Maria González Giménez, joueuse de tennis amateur de 23 ans diplômée en droit, illustre parfaitement la discrétion du champion espagnol. Rencontrés au Murcia Club de Tenis, leur amitié d’enfance aurait évolué vers des sentiments plus profonds. Une photo Instagram de 2023 montre Alcaraz embrassant tendrement Maria, accompagnée du commentaire « Tu me manques », suggérant une relation privilégiée. Toutefois, cette idylle n’a jamais été officialisée et semble terminée.

D’autres spéculations amoureuses émergent régulièrement, notamment avec Coco Gauff après Roland-Garros. Leurs échanges sur les réseaux sociaux et une confidence révélant qu’Alcaraz lui avait envoyé un message privé après Wimbledon 2019 alimentent ces rumeurs. En mars 2025, lors du podcast Molusco TV, le tennisman confirme son célibat en déclarant chercher quelqu’un. Il explique que les nombreux déplacements et tournois rendent difficile la rencontre de la bonne personne pour un joueur professionnel. Entre Grand Chelem et compétitions internationales, concilier sport de haut niveau et vie sentimentale représente un véritable défi pour les champions du circuit.