Les rumeurs circulent régulièrement autour des personnalités publiques, créant parfois des confusions tenaces. Carla Bruni et Raphaël Glucksmann ne sont pas en couple et ne l’ont jamais été. Cette méprise fréquente provient du fait que l’ex-Première dame a partagé une relation passionnée avec un autre Raphaël : Raphaël Enthoven, philosophe et père de son fils Aurélien. Ces deux personnalités évoluent dans des sphères distinctes de la politique française et mènent chacune leur propre vie sentimentale avec leurs partenaires respectifs.

La véritable relation entre Carla Bruni et Raphaël Enthoven

L’histoire personnelle de Carla Bruni avec Raphaël Enthoven débute au début des années 2000, marquant une période intense de leur vie familiale. Cette relation amoureuse passionnelle s’étend sur six à huit années, donnant naissance à Aurélien en 2001. Les circonstances de leur rencontre alimentent encore aujourd’hui les polémiques, puisqu’elle intervient après une liaison brève entre la chanteuse et Jean-Paul Enthoven, père du philosophe. Cette situation complexe génère de nombreuses rumeurs dans la presse spécialisée.

Les clarifications récentes de Raphaël Enthoven

En novembre 2024, Raphaël Enthoven clarifie définitivement ces allégations lors d’un entretien à la RTBF. Il dément fermement avoir « partagé » Carla Bruni avec son père, précisant que la liaison de celle-ci avec Jean-Paul Enthoven n’avait duré que quarante-huit heures et était terminée depuis longtemps. Cette mise au point répond aux nombreuses spéculations médiatiques qui persistent autour de cette période.

Une coparentalité apaisée

Malgré leur séparation, les parents d’Aurélien maintiennent des relations personnelles cordiales. Une seule brouille majeure survient en 2008 lorsque leur fils est photographié sur les épaules de Nicolas Sarkozy à Petra en Jordanie, exposant l’enfant médiatiquement. Carla Bruni reconnaît son erreur et son ex-compagnon l’absolue rapidement, privilégiant l’intérêt de leur enfant.

Les parcours sentimentaux actuels de chacun

La vie sentimentale actuelle de ces personnalités dissipe toute ambiguïté concernant d’hypothétiques liens entre Carla Bruni et Raphaël Glucksmann. Chacun construit sa vie familiale avec son partenaire respectif, loin des spéculations médiatiques.

Le couple Carla Bruni – Nicolas Sarkozy

Depuis février 2008, l’ancienne mannequin italienne partage sa vie avec Nicolas Sarkozy. Leur rencontre en novembre 2007 précède rapidement leur mariage à l’Élysée. Giulia naît en octobre 2011, consolidant cette union médiatique. Le couple affiche une relation stable, souvent visible lors d’événements publics, contrastant avec la discrétion habituelle des personnalités politiques concernant leur vie privée.

Le couple Raphaël Glucksmann – Léa Salamé

L’homme politique vit avec la journaliste Léa Salamé depuis 2015. Leur coup de foudre survient le 14 novembre 2015, au lendemain des attentats parisiens. Gabriel naît en mars 2017, fruit de cette union. Glucksmann cultive une discrétion remarquable concernant sa vie privée, contrastant avec son engagement politique public et son activité de député européen.

Qui sont vraiment ces deux Raphaël

Ces deux intellectuels français partagent leur prénom mais évoluent dans des univers distincts de la pensée philosophique et de l’engagement politique contemporains.

Raphaël Glucksmann, l’homme politique engagé

Né en 1979, ce philosophe fonde Place Publique et siège comme député européen depuis 2019. Son engagement ukrainien et son soutien indéfectible à l’Ukraine face à la guerre marquent ses positions humanistes. Sa carrière politique connaît un tournant majeur aux Européennes 2024, portant le parti politique socialiste à 13% des suffrages.

Raphaël Enthoven, le philosophe médiatique

Plus âgé, cet essayiste développe une carrière d’intellectuel médiatique, intervenant régulièrement dans les débats publics. Ses récentes polémiques concernant la France Insoumise, suite aux incidents de Saint-Étienne impliquant Glucksmann, illustrent ses prises de position tranchées. Un procès s’ouvre en septembre 2025 concernant ses tweets virulents.

Aurélien Enthoven, le fils au centre des attentions

À 24 ans, Aurélien Enthoven surprend par son parcours atypique, conjuguant excellence académique et positions politiques originales. Ce jeune homme navigue entre héritage familial et convictions personnelles.

Un parcours académique brillant

Diplômé de Columbia University en sciences politiques, Aurélien privilégie les études au mannequinat malgré quelques essais dans ce domaine. Sa mère Carla Bruni soutient cette orientation, valorisant son goût pour l’apprentissage. Ses voyages fréquents, notamment au Kirghizistan, témoignent de sa curiosité intellectuelle qu’il partage sur les réseaux sociaux.

Des engagements politiques surprenants

Ses choix politiques contrastent avec l’environnement familial. Son adhésion à l’UPR de François Asselineau en 2017 révèle des convictions ultra-souverainistes. Les principales positions de ce parti politique incluent :

La sortie de l’ Union Européenne

Le retrait de l’OTAN

La récupération de la souveraineté monétaire française

Malgré ces divergences, Aurélien entretient d’excellentes relations familiales avec Nicolas Sarkozy, illustrées par l’anecdote de la cravate UPR offerte à son beau-père. Cette tolérance mutuelle caractérise les liens familiaux apaisés, au-delà des clivages politiques. Vous pourriez également vous intéresser aux relations amoureuses d’autres personnalités du monde du spectacle français.