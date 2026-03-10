Capitales en H : liste complète des villes capitales commençant par la lettre H

Les capitales commençant par la lettre H sont peu nombreuses dans le monde, mais chacune d’entre elles revêt une importance politique, économique et culturelle majeure pour son pays. Réparties principalement en Afrique, en Asie et en Europe, ces villes capitales se distinguent par leur histoire unique, leur architecture variée et leur rôle stratégique au sein de leur nation respective. Qu’il s’agisse de métropoles modernes ou de villes au patrimoine ancestral, ces capitales en H méritent une attention particulière pour comprendre la diversité géographique et culturelle de notre planète. Cet article présente une liste exhaustive des capitales mondiales débutant par cette lettre, avec leurs caractéristiques démographiques, géographiques et historiques.

Harare, capitale du Zimbabwe

Population : environ 1 500 000 habitants

Superficie : 960 km²

Région, département ou assimilés : Province de Harare

Harare est la capitale et la plus grande ville du Zimbabwe depuis l’indépendance du pays en 1980. Anciennement appelée Salisbury sous la colonisation britannique, la ville a été rebaptisée en hommage au chef Neharawa qui régnait sur la région avant l’arrivée des colons. Située dans le nord-est du pays, à environ 1 490 mètres d’altitude sur un plateau, Harare bénéficie d’un climat subtropical particulièrement agréable comparé à d’autres régions d’Afrique australe. La ville constitue le principal centre économique, politique et culturel du Zimbabwe, concentrant l’essentiel des activités administratives et commerciales nationales.

Le paysage urbain de Harare se caractérise par un mélange d’architecture coloniale et moderne, avec de larges avenues arborées qui lui ont valu le surnom de « ville-jardin ». Le centre-ville abrite les principaux bâtiments gouvernementaux, dont le Parlement zimbabwéen et les bureaux du président. Malgré les difficultés économiques rencontrées par le pays au cours des dernières décennies, Harare reste un centre culturel dynamique avec plusieurs musées, galeries d’art et théâtres. La National Gallery of Zimbabwe, située au cœur de la capitale, présente une importante collection d’art contemporain africain. Les jardins botaniques de Harare, créés en 1902, offrent un espace vert apprécié des habitants et témoignent de l’engagement historique de la ville envers la préservation de la nature.

La Havane, capitale de Cuba

Population : environ 2 100 000 habitants

Superficie : 728 km²

Région, département ou assimilés : Province de La Havane

La Havane, en espagnol La Habana, est la capitale de Cuba et la plus grande ville des Caraïbes. Fondée par les conquistadors espagnols en 1519, elle devient rapidement un port stratégique majeur reliant l’Europe au Nouveau Monde. Son emplacement privilégié sur la côte nord-ouest de l’île en fait un carrefour commercial incontournable durant la période coloniale. Aujourd’hui, La Havane concentre près d’un cinquième de la population cubaine et demeure le cœur battant politique, économique et culturel de la nation insulaire. La ville s’étend le long du golfe du Mexique, offrant un littoral de plusieurs kilomètres ponctué par le célèbre Malecón, cette promenade emblématique longeant la mer.

Le patrimoine architectural de La Havane est exceptionnel, avec son centre historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982. La Habana Vieja, la vieille ville, présente un ensemble remarquable de bâtiments coloniaux espagnols, de places historiques et de fortifications militaires comme le Castillo de la Real Fuerza ou le Castillo del Morro. L’architecture havanaise témoigne également de l’influence néoclassique, Art nouveau et Art déco des XIXᵉ et XXᵉ siècles. Depuis la révolution cubaine de 1959, La Havane symbolise la résistance socialiste dans la région et conserve une atmosphère unique marquée par ses voitures américaines des années 1950, vestiges d’une époque révolue. La ville abrite les principales institutions gouvernementales cubaines, dont l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et le Conseil d’État.

Les capitales en H : un tableau récapitulatif

Pour faciliter la comparaison entre ces deux capitales mondiales commençant par la lettre H, voici un tableau synthétique présentant leurs principales caractéristiques :

Capitale Pays Population Superficie Continent Harare Zimbabwe 1 500 000 hab. 960 km² Afrique La Havane Cuba 2 100 000 hab. 728 km² Amérique

Particularités et rayonnement international de ces villes

Les deux capitales en H présentent des trajectoires historiques distinctes mais partagent certaines similitudes remarquables. Toutes deux ont connu une période de colonisation européenne qui a profondément marqué leur développement urbain et culturel. La Havane et Harare constituent aujourd’hui des symboles politiques forts pour leurs nations respectives, représentant la souveraineté et l’identité nationale face aux influences extérieures. Ces villes jouent également un rôle diplomatique important, accueillant de nombreuses ambassades et organisations internationales.

D’un point de vue touristique, La Havane attire des millions de visiteurs chaque année, séduits par son patrimoine architectural préservé et son ambiance culturelle unique mêlant musique, danse et histoire révolutionnaire. Harare, bien que moins fréquentée par le tourisme international en raison de l’instabilité économique du Zimbabwe, conserve néanmoins un attrait certain pour les voyageurs intéressés par l’Afrique australe et la proximité avec des sites naturels exceptionnels comme les chutes Victoria. Les deux capitales partagent également une scène culturelle vibrante, avec une production artistique locale reconnue internationalement, que ce soit dans le domaine musical, littéraire ou des arts visuels.