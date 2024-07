La canicule s'installe enfin en France après des semaines de grisaille ?

Après un mois de juin marqué par des perturbations sur le plan métrologique, les Français qui espèrent renouer enfin avec le climat estival, sont surpris par un temps toujours capricieux en ce début de juillet à travers plusieurs régions de France. Face à cette situation, nombreux sont les Français à s’interroger, à quand la chaleur va-t-elle enfin s’installer dans le pays ?

Sur le plan climatique, les vacanciers de juillet sont restés sur leur faim. Ce début de mois est loin d'être estival dans de nombreuses régions de France. Le nord du pays, en particulier, est marqué par des nuages et parfois même de petites pluies ou averses. En raison de cet air humide, les températures peinent à augmenter au cours de la journée, dépassant rarement les 20 °C sous abri.

Dans la moitié sud de la France, ce début de juillet est marqué par contre par un climat estival. Malgré la présence de vents forts, les conditions météorologiques sont agréables sur le pourtour méditerranéen avec du soleil et de la chaleur, constatent nos confrères de Meteored. Les températures durant ces premiers jours de juillet atteignant ou dépassant régulièrement les 30 °C en cours d'après-midi.

Un climat chaud dans le sud et froid au nord

Si la météo sera la même en France jusqu’au week-end, une évolution est attendue dans le courant de la semaine prochaine. Selon toujours les prévisions de Meteored, l'anticyclone des Açores va s'étendre sur toute la France tout en se renforçant. Dans le même temps, les dépressions circuleront à des latitudes un peu plus basses. Ainsi, le flux va progressivement se redresser au secteur sud-ouest voire même temporairement au secteur sud.

Ce changement d'orientation du vent aura des conséquences sur le niveau des températures : elles vont repartir à la hausse entre lundi et mardi. Les régions méridionales seront les plus touchées avec des températures de 30°C mardi après-midi en Aquitaine, Occitanie et région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La chaleur sera encore plus forte, durant la journée de mercredi avec des valeurs entre 35 et 37 °C à l'ombre.

Cette chaleur devra perdurer jeudi, vendredi, mais aussi le week-end des 13 et 14 juillet dans le quart sud-est et dans le sud-ouest de la France. Bien qu’il soit encore trop tôt pour affirmer qu'il s'agira d'une période de canicule, le risque de connaître une vague de chaleur est important pour ces régions de la France, souligne la même source. Pendant ce temps, la moitié nord de la France sera toujours marquée par un climat perturbé alternant entre nuages et éclaircies avec parfois des averses.