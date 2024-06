La canicule en Espagne présage-t-elle le même temps en France ?

Une vague de chaleur précoce s’abat, ces derniers jours, sur le sud de l’Espagne. Cette canicule exceptionnelle peut-elle concerner également la France ? C’est la question que l’on cesse de se poser du côté de l’Hexagone.

Selon les prévisions, cette canicule exceptionnellement précoce qui affecte également le sud du Portugal devra se poursuivre et même s’accentuer avec des températures pouvant approcher les 40 degrés à l'ombre. L’Agence météorologique nationale espagnole (Aemet), a indiqué, jeudi 30 mai, que l’année 2023 avait été la deuxième année la plus chaude dans le pays, juste après 2022. Cette année-là, la température moyenne annuelle avait pour la première fois dépassé le seuil des 15 degrés.

Ce climat caniculaire au sud de l’Espagne contraste avec ce temps plutôt frais observé dans la majorité des régions de la France. Le temps maussade observé au nord des Pyrénées depuis la mi-mai devrait encore l’être toute la semaine, selon les prévisions de Météo-France du lundi 27 mai 2024. Les conditions météo sont resté instables durant la journée du vendredi 31 mai sur une grande partie de la France, avec un ciel souvent nuageux accompagné d’averses entre la région Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et les Ardennes.

Quel temps sera-t-il en France lors des prochains jours ?

Pour ce qui est du sud de la France, notamment le pourtour méditerranéen, le temps s’annonce estival pour ce début du mois. Au cours des prochains jours, les températures resteront souvent 2 à 5 degrés en dessous des normales saisonnières. Le thermomètre ne devrait commencer à remonter qu'à partir de lundi 3 juin avec l’arrivée de l’anticyclone. Mais la véritable remontée des températures est attendue à partir de mercredi 5 juin, selon le site spécialisé Meteored.

Avec ces éclaircies qui devraient concerner l’ensemble de la France, la barre des 25 degrés sera franchie dans le nord, et des pointes à près de 30 degrés seront observées dans le sud de la France. Ces températures au-dessus de la norme saisonnière devraient se poursuivre entre le jeudi 6 et le vendredi 7 juin. Cependant, cette parenthèse estivale pourrait être de courte durée. En effet, le temps pourrait redevenir plus instable la semaine suivante, selon les révisions.