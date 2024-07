Canicule dans le BTP : quel est ce changement mis en place dés à présent ?

Une avancée significative pour la protection des travailleurs du bâtiment vient d'être annoncée, ouvrant la voie à une meilleure prise en charge en cas d'arrêt de chantier lié à des conditions climatiques extrêmes.

Le secteur du BTP franchit une nouvelle étape dans la protection de ses travailleurs face aux conditions météorologiques extrêmes, avec l'intégration de la canicule comme motif de chômage technique. Cette avancée, obtenue grâce à la persévérance des syndicats et à un décret gouvernemental récent, marque une évolution significative dans la prise en charge des risques liés à la chaleur sur les chantiers.

BTP : la canicule enfin reconnue comme motif d'indemnisation

Les travailleurs du bâtiment peuvent désormais être indemnisés en cas d'arrêt de chantier lors de canicules, suite à une victoire des syndicats du secteur. Un décret du gouvernement sortant, publié le 28 juin, a ajouté la canicule à la liste des intempéries reconnues en France comme motif de chômage technique pour les ouvriers du bâtiment.

« Cette avancée résulte d'un travail de longue haleine des syndicats du bâtiment, dont la fédération CFDT du secteur », comme l'a souligné Patrick Blanchard, secrétaire national de l'organisation. Désormais, lorsque Météo-France émet une alerte de vigilance canicule orange ou rouge, le travail doit cesser et les salariés seront indemnisés à partir du deuxième jour, avec un maintien de salaire quasiment inchangé.

Jusqu'à présent, la canicule n'était pas prise en compte dans le dispositif existant depuis les années 1940 qui permettait de mettre les travailleurs au chômage technique en cas de gel, inondations, ou grands vents. Cette décision permet donc de protéger les salariés du BTP et de garantir leur sécurité en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Une réglementation anti-canicule pour les travailleurs du BTP

La récente avancée réglementaire visant à protéger la santé des travailleurs du BTP a été saluée par la CFDT, bien qu'elle estime que des efforts supplémentaires sont nécessaires.

En effet, le décret en question ne prend pas en compte les « pics de chaleur », ces courtes périodes de chaleur intense pouvant mettre en péril la sécurité des salariés sur les chantiers, selon les dires de Patrick Blanchard, représentant syndical. Ce dernier alerte sur les risques encourus par les travailleurs du secteur du BTP, souvent exposés à des conditions de travail accidentogènes.

Un nouveau modèle de financement pour l'indemnisation des intempéries dans le BTP

La CFDT a récemment avancé l'idée de créer une « caisse nationale de surcompensation » qui serait alimentée par des « cotisations intempéries » versées par les entreprises du BTP, afin de garantir une meilleure indemnisation pour les travailleurs confrontés à des conditions météorologiques extrêmes.

Selon Patrick Blanchard, ce fond initialement destiné à couvrir les dommages causés par le froid et la neige, serait désormais réorienté vers la prise en charge des conséquences de la canicule, devenue de plus en plus fréquente en France.

Ce nouveau modèle de financement ne devrait pas entraîner d'augmentation des cotisations des employeurs, mais plutôt un simple « transfert » des fonds prévus pour les intempéries hivernales. En effet, avec la diminution des épisodes de neige et de gel, la réaffectation de ces ressources semble être une mesure pertinente pour répondre aux nouveaux défis climatiques auxquels est confronté le secteur du BTP.