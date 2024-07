Canicule : 39 départements placés en vigilance orange pour les 29 et 30 juillet

Ce lundi 29 juillet et mardi 30 juillet 2024, Météo France a placé 39 départements en vigilance orange pour canicule. Une vague de chaleur intense s’abat sur la moitié sud de la France, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 °C dans certaines zones.

Une chaleur accablante sur une large partie de la France

La journée de lundi s’annonce particulièrement chaude. Météo France prévoit des températures maximales atteignant 35 à 37 °C dans de nombreux départements. Dans le sud-ouest, les températures pourraient grimper jusqu’à 38-39 °C, voire 40 °C localement. Les villes comme Bordeaux, Toulouse, et Montpellier seront parmi les plus touchées par cette chaleur extrême. Les températures devraient également rester élevées en soirée, avec des valeurs dépassant souvent les 30 °C, en particulier dans le sud-ouest.

@VigiMeteofrance 29 juillet Pour lundi 29 juillet 2024 :

🔶 39 départements en Vigilance orange Pour mardi 30 juillet 2024 :

🔶 39 départements en Vigilance orange Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/6iP7NEyXK5 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 29, 2024

Mesures d'urgence pour faire face à la canicule

Pour faire face à cet épisode caniculaire, des mesures exceptionnelles sont mises en place. À Toulouse, la municipalité prend des initiatives pour atténuer l’impact de la chaleur. Parmi les mesures adoptées, on trouve la végétalisation du centre-ville, la réduction des tarifs pour les piscines municipales durant les jours de canicule, et l’éclaircissement des surfaces en bitume pour diminuer l’effet d'îlot de chaleur urbain.

Par ailleurs, les établissements de santé, notamment les Ehpad, activent le plan bleu pour protéger les résidents les plus vulnérables. Ce plan inclut la réhydratation régulière des personnes âgées et le regroupement dans des pièces climatisées. Les hôpitaux, bien que préparés pour cette première vague de chaleur, restent vigilants face au risque de prolongation de la canicule, ce qui pourrait nécessiter des ajustements comme l’ouverture exceptionnelle de lits supplémentaires et le rappel de personnel.

Les services de santé sont en état d’alerte, avec des instructions pour surveiller l’afflux de patients et maintenir une capacité d’accueil suffisante en cas d’urgence liée à la chaleur.

Prévisions pour les jours à venir

La canicule devrait persister au moins jusqu'à mercredi, avec des températures élevées attendues dans le sud du pays. Une légère baisse des températures pourrait se produire à partir de mercredi, mais la chaleur demeurera intense, surtout dans le sud. Une perturbation est prévue pour jeudi, apportant des pluies et des orages, ce qui pourrait marquer une rupture temporaire de cette vague de chaleur.

Les autorités recommandent de prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger de la chaleur excessive, notamment en restant hydraté, en évitant les sorties pendant les heures les plus chaudes, et en recherchant des endroits frais.