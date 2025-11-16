Candice Rolland : biographie de la journaliste sportive, fille de Thierry Roland

Née le 2 janvier 1984, Candice Rolland s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable du journalisme sportif français. Cette journaliste sportive talentueuse a bâti sa carrière dans un milieu traditionnellement masculin, devenant une référence en matière de commentaire sportif. Son parcours professionnel témoigne d’une passion précoce pour le sport et d’une détermination sans faille à exercer le métier de ses rêves.

Les débuts de Candice Rolland dans le journalisme sportif

Formation et premiers pas professionnels

Le parcours académique de Candice Rolland débute par l’obtention d’un diplôme en journalisme sportif en 2008. Les sources divergent concernant son établissement de formation, évoquant tantôt l’Institut français du sport et des loisirs (IFSL), tantôt l’École de journalisme (EDJ) de Nice ou l’École supérieure de journalisme de Nice. Cette formation solide lui permet d’entamer sa carrière professionnelle à l’âge de 24 ans.

Son premier match commenté marque un tournant décisif dans sa vie : Strasbourg-Nîmes en 2008, une rencontre de Ligue 2 qu’elle couvre depuis un petit local de RTL. Cette première expérience concrétise une passion sport née bien plus tôt, dès l’âge de 11 ans. À cette époque, ne pouvant jouer au football en club avec les garçons, elle se tourne naturellement vers le commentaire en se disant : « Ok tu peux pas en faire, et bien tu vas parler de foot ».

Étape Année Détail Formation 2008 Diplôme en journalisme sportif Premier match 2008 Strasbourg-Nîmes (Ligue 2) sur RTL Âge des débuts 24 ans Entrée dans le métier

Les défis d’une femme dans un milieu masculin

S’imposer dans le journalisme sportif masculin représente un défi considérable pour toute femme. Candice Rolland reconnaît avoir dû travailler dur pour acquérir une solide expérience journalistique. En revanche, selon ses déclarations, elle n’a pas vécu de discriminations majeures et se considère chanceuse d’avoir rencontré des professionnels privilégiant la journaliste plutôt que la femme. Cette approche méritocratique lui permet de développer ses compétences sans subir les préjugés habituels.

Thierry Roland : le père légendaire du journalisme sportif français

Une carrière exceptionnelle de plus de 50 ans

Thierry Roland demeure l’une des voix les plus emblématiques du football français. Sa longue carrière, s’étendant sur plus de cinquante ans de la radio à la télévision, forge sa légende. Ce commentateur d’exception couvre 13 Coupes du monde et 9 championnats d’Europe, accompagnant l’histoire de l’équipe de France jusqu’en 2005.

Sa phrase culte prononcée lors de la finale France-Brésil de 1998 reste gravée dans les mémoires : « Je crois qu’après avoir vu ça on peut mourir tranquille… Enfin le plus tard possible ! » Ses expressions insolites et ses coups de gueule, notamment l’épisode « Monsieur Foote » en 1976, marquent l’histoire du commentaire sport.

L’héritage d’une légende

L’impact de Thierry Roland sur le journalisme sportif français dépasse largement ses commentaires de matchs. Décédé le 16 juin 2012 à l’âge de 74 ans, il laisse un héritage considérable dans le monde du commentaire sportif. Son influence sur sa fille Candice se révèle déterminante, transmettant cette passion du sport qui caractérise désormais la nouvelle génération de journalistes sportifs.

L’influence paternelle sur la carrière de Candice Rolland

L’encouragement paternel joue un rôle fondamental dans l’orientation professionnelle de Candice vers le journalisme sportif. Son père lui transmet cette passion du sport qui devient le moteur de sa réussite. Selon ses propres déclarations, ses parents croient constamment en elle et l’aident à persévérer dans moments difficiles de sa carrière naissante.

Candice considère son père comme un modèle à suivre et l’un des principaux inspirateurs de sa carrière professionnelle réussie. Cette influence paternelle se manifeste dès ses débuts en tant que journaliste sportive, lui donnant la confiance nécessaire pour s’imposer dans ce milieu exigeant. Néanmoins, une confusion subsiste dans les sources concernant l’identité exacte de son père, certaines évoquant Gérard Rolland, ancien rugbyman et entraîneur, tandis que d’autres mentionnent Thierry Roland, la légende du commentaire footballistique.

Une carrière riche en événements sportifs majeurs

Les grands rendez-vous du sport

La couverture d’événements sportifs majeurs constitue l’épine dorsale du parcours professionnel de Candice Rolland. Elle commente la Coupe du monde de football, notamment celle de 2018, ainsi que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016 et Pékin 2008. Son expertise s’étend au Tour de France cycliste, aux championnats d’Europe de football, à la Ligue des nations de l’UEFA, aux matchs de Ligue 2 française, à Roland-Garros et aux finales de Coupe d’Espagne.

Une expertise reconnue dans différents sports

La spécialisation de Candice dans la couverture des sports masculins et féminins lui ouvre les portes de nombreuses chaînes. Elle collabore avec France Télévisions, RMC Sport, Canal+, beIN Sports, RTL, L’Équipe TV, La Chaîne L’Équipe, Orange, l’Équipe 21 et média 365. Cette diversité de collaborations témoigne de sa polyvalence et de sa capacité d’adaptation aux différents formats médiatiques.

Type d’événement Exemples Médias Football Coupe du monde 2018, Euro RMC Sport, Canal+ Jeux Olympiques Rio 2016, Pékin 2008 France Télévisions Tennis Roland-Garros L’Équipe TV

La reconnaissance professionnelle de Candice Rolland

Le talent de Candice Rolland reçoit une reconnaissance officielle lorsque Football France Magazine la classe numéro 5 sur 20 dans sa liste des meilleurs commentateurs TV. Cette distinction souligne la qualité de son travail dans un secteur hautement concurrentiel. En 2014, elle reçoit le Prix France Football pour son travail de journaliste, confirmant son statut d’experte reconnue.

Présentée comme la première commentatrice de football masculin et la seule commentatrice de football française actuellement en activité, elle ouvre la voie aux femmes dans ce domaine. Son style professionnel se caractérise par un commentaire clair, précis et informatif, doublé d’une capacité remarquable à fournir des analyses pointues tout en capturant l’émotion des matchs. Sa popularité auprès du public se nourrit également de ses interviews exclusives avec des stars internationales du football.

Vie privée et engagement : entre famille et militantisme

Mariage et vie familiale

La vie privée de Candice Rolland s’épanouit aux côtés de Stan Van Gundy, ancien basketteur professionnel devenu entraîneur. Leur mariage en 2011 fait suite à une rencontre organisée par un ami commun. Le couple construit une famille harmonieuse avec leurs deux enfants, conciliant les exigences professionnelles des deux conjoints évoluant dans l’univers sportif.

Engagement féministe et associatif

Au-delà de sa carrière, Candice endosse le rôle d’ambassadrice pour le mouvement féministe et représente plusieurs organisations telles que l’Observatoire international du sport et Femmes et Sport. Elle crée le site web « Foot France », une plateforme dédiée aux amoureux du football, et publie l’ouvrage « Football Made in France ». Ces initiatives témoignent de son engagement pour promouvoir l’égalité dans le sport.

Comment devenir commentateur sportif : l’exemple de Candice Rolland

Le parcours de Candice Rolland illustre parfaitement les étapes nécessaires pour devenir commentateur sportif. La formation en journalisme sportif constitue le socle indispensable, complétée par l’acquisition d’une solide expérience journalistique. Le travail acharné permet de s’imposer progressivement dans ce métier exigeant.

Jean Rességuié joue un rôle de mentor déterminant dans sa carrière, soulignant l’importance de l’accompagnement professionnel. Les qualités essentielles incluent une passion authentique pour le sport, des capacités d’analyse développées, une expression claire et précise, ainsi qu’une résistance au stress des directs. L’ascension professionnelle commence généralement par de petits événements sportifs avant d’accéder aux grands rendez-vous. La polyvalence s’avère cruciale : développer une expertise dans plusieurs sports et s’adapter aux différents médias garantit une carrière durable dans ce secteur en constante évolution.