Burger Squid Game : menu, avis et test du partenariat Burger King Netflix

Le partenariat entre la chaîne de restauration rapide et la plateforme de streaming a marqué la fin d’année 2024 avec une opération exclusive d’envergure. Du 17 décembre 2024 au 6 janvier 2025, les 532 restaurants français ont proposé une expérience culinaire inspirée de l’univers de la série phénomène. Avec 265,2 millions de vues à travers le monde pour sa première saison, cette production Netflix s’est imposée comme un véritable événement culturel mondial dont la France n’a pas échappé au succès retentissant.

Cette collaboration inédite a donné naissance à deux menus exclusifs vendus au tarif de 13,90 euros chacun. Ces formules s’inspirent directement des codes visuels de la série avec une esthétique rose pour les gardes et verte pour les joueurs. L’opération incluait également des goodies collectors textiles distribués aléatoirement avec chaque achat, créant ainsi une dimension ludique et collectible auprès des fans.

L’approche marketing adoptée visait à créer une immersion totale dans l’univers de la production coréenne. Les consommateurs pouvaient commander ces produits en restaurant, via la livraison avec les services partenaires, en King Drive ou encore par Click & Collect. Cette stratégie multi-canal témoigne de la volonté d’offrir une expérience accessible et mémorable à l’ensemble de la clientèle française.

Alexandra Laviolette, directrice marketing, souligne que l’ADN de l’enseigne repose sur le divertissement plutôt que sur la guerre des prix. Cette philosophie transparaît dans le choix de s’associer à une série au côté décalé et audacieux, parfaitement aligné avec l’image de marque développée en collaboration avec l’agence Buzzman. L’objectif consiste à challenger les clients en leur proposant des innovations gustatives ancrées dans la pop culture contemporaine.

Jordan Peters, senior director marketing partnerships EMEA chez Netflix, confirme l’importance stratégique de cette alliance créative. Le retour très attendu de la deuxième saison constituait une opportunité unique pour offrir aux fans une dimension culinaire et leur permettre d’obtenir des articles de collection exclusifs. Cette synergie illustre comment deux marques peuvent préserver leur identité respective tout en adoptant une imagerie emblématique commune qui renforce l’engagement du public et transforme une simple campagne promotionnelle en phénomène collectif marquant.