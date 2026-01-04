Bruno Pelat : qui est l’ex-compagnon d’Iris Mittenaere condamné pour violences conjugales

La condamnation de Bruno Pelat pour violences conjugales a défrayé la chronique en novembre 2024. L’ancien compagnon d’Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, a été reconnu coupable de violences sur sa partenaire. Les faits remontent au 25 septembre 2024, lorsque l’ex-compagnon d’Iris Mittenaere aurait agressé la jeune femme à son domicile parisien. La notoriété de la victime, suivie par plus de 3,4 millions d’abonnés sur Instagram, a attiré l’attention des médias sur cette affaire judiciaire. Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé une peine de prison ferme contre Bruno Pelat. Cette condamnation révèle également les antécédents judiciaires troublants du jeune homme, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. L’article détaille l’identité de cet héritier discret, les circonstances précises des violences, le déroulement du procès et les implications de cette condamnation.

L’héritier d’un empire immobilier et hôtelier

Bruno Pelat, âgé de 22 ans et né en décembre 2001, appartient à l’une des familles les plus fortunées de France. Il est le fils d’Olivier Pelat, magnat de l’immobilier et de l’hôtellerie dont la fortune professionnelle atteint 1,6 milliard d’euros. Le magazine Challenges classe cette famille à la 78e position du classement des 500 fortunes professionnelles françaises. Olivier Pelat dirige Euroéquipements, promoteur immobilier majeur et l’un des principaux franchisés du groupe hôtelier Accor, possédant plusieurs dizaines d’établissements à travers le pays.

Bruno Pelat exerce les fonctions de co-dirigeant et fondateur d’Apollon Investments, entreprise créée en février 2023. Cette société se spécialise dans l’achat, la revente et la promotion de biens immobiliers. Le jeune homme travaille ainsi dans l’entreprise familiale, perpétuant un héritage entrepreneurial. Son grand-père, Roger-Patrice Pelat, fut une figure marquante de la Résistance française et entretint une amitié intime avec François Mitterrand. Malgré cette ascendance prestigieuse, Bruno Pelat cultive une discrétion absolue, évitant toute présence sur les réseaux sociaux et demeurant inconnu du grand public.

Une relation brève et discrète avec l’ancienne Miss Univers

Iris Mittenaere et Bruno Pelat se sont rencontrés durant l’été 2024, quelques mois après la rupture d’Iris avec son fiancé Diego El Glaoui en mai de la même année. Contrairement à sa précédente relation largement médiatisée, le couple a choisi de préserver son intimité. Miss France 2016 avait néanmoins partagé une première photo de son nouveau compagnon lors de vacances estivales à Saint-Tropez. Les deux tourtereaux ont également été aperçus ensemble à Venise, profitant de moments loin des projecteurs.

L’influenceuse et animatrice de télévision avait confié en juillet au magazine Ciné Télé Revue son désir de protéger désormais sa vie privée. Cette volonté de discrétion contrastait avec son exposition médiatique habituelle. Après sa séparation avec Diego El Glaoui, avec qui elle était fiancée depuis 2022, Iris avait évoqué la difficulté de faire « le deuil de la vie projetée » et des enfants imaginaires qu’elle envisageait avec son ancien partenaire. Ces relations sentimentales successives témoignent de sa recherche d’équilibre entre célébrité et vie personnelle.

Les faits de violence et le procès de novembre 2024

Les violences du 25 septembre 2024

Les faits se sont déroulés le 25 septembre 2024 au domicile de Bruno Pelat dans le XVIIIe arrondissement parisien. Iris Mittenaere a déposé plainte le jour même via la plateforme numérique d’accompagnement des victimes. Le lendemain, Bruno Pelat a été placé en garde à vue dans un commissariat du XVIIIe arrondissement pour violences sur conjoint. L’ancienne Miss Univers a été blessée à la main durant l’altercation. Selon les éléments du dossier, l’ex-compagnon aurait frappé la tête d’Iris contre un mur et lui aurait tiré le bras violemment.

Les menaces proférées concernaient également les contrats professionnels de la jeune femme et le licenciement potentiel de son père. La veille des faits, le 24 septembre, Iris était apparue au défilé Etam Live Show portant une attelle à la main gauche, signe visible des blessures subies. Cette apparition publique avec une blessure apparente a ultérieurement pris tout son sens lors de la révélation de la plainte.

Le verdict du tribunal

Le procès devait initialement se tenir le 27 septembre en comparution immédiate, mais a été reporté à la demande de la victime. Le 6 novembre 2024, le tribunal correctionnel a examiné l’affaire lors d’une audience à huis clos, sollicitée par Iris Mittenaere pour permettre une parole libre. L’avocate Emilie Bruézière accompagnait sa cliente, venue avec sa mère Laurence Druart et sa sœur Manon Mittenaere. L’émotion était palpable durant cette audience nocturne qui s’est prolongée jusque dans la soirée du 6 au 7 novembre.

La condamnation et les antécédents judiciaires

Bruno Pelat a été reconnu coupable et condamné à 12 mois de prison, dont six mois ferme et six mois avec sursis. La condamnation correspondait aux réquisitions du parquet. La peine ferme sera purgée à domicile sous bracelet électronique. Le jugement comprend également un sursis probatoire de deux ans, une interdiction d’entrer en contact avec Iris Mittenaere, une interdiction d’approcher son domicile et une obligation de soins. Le condamné doit verser 2000 euros de dommages et intérêts reversés à une association.

Les antécédents judiciaires de Bruno Pelat révèlent un profil inquiétant. Il avait déjà été condamné quatre ou cinq fois pour des faits de violence, notamment contre une précédente compagne en avril 2023 et pour menaces de mort sur son père en juin 2022. La procureure avait souligné « un recours habituel à la violence » dans ses relations avec son entourage. La révocation de son sursis probatoire d’une autre affaire porte sa peine ferme totale à 9 mois sous bracelet électronique. Cette décision judiciaire marque un tournant dans le traitement des violences conjugales impliquant des personnalités publiques.