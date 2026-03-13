Bruno de Fun Radio paie vos factures : envoyez votre facture par mail au concours

Chaque matin sur les ondes, Bruno Guillon propose un jeu-concours qui fait rêver des milliers d’auditeurs : Bruno Paie Vos Factures. Cette séquence phare permet aux participants de se faire rembourser instantanément leurs dépenses du quotidien. Diffusée du lundi au vendredi entre 6h et 10h, cette animation rencontre un succès considérable depuis son lancement estival. La mécanique reste simple : il suffit d’envoyer sa facture accompagnée de son RIB via le site officiel factures.funradio.fr pour tenter sa chance. L’animateur sélectionne quotidiennement un auditeur chanceux qu’il contacte en direct pour régler l’intégralité de ses dépenses. D’un autre côté, cette popularité attire malheureusement des sites frauduleux cherchant à usurper l’identité de la station. Restez vigilant lors de votre inscription.

Comment envoyer votre facture pour participer au jeu de Bruno Guillon

La procédure d’inscription au jeu Bruno Paie Vos Factures s’effectue exclusivement sur la plateforme dédiée factures.funradio.fr ou via l’application mobile officielle. Dès qu’une dépense nécessite un règlement, vous pouvez transmettre directement votre document à l’animateur. Le formulaire de participation exige plusieurs informations personnelles obligatoires : nom, prénom, adresse électronique, numéro de téléphone, adresse postale complète incluant ville et code postal.

Le montant exact ainsi qu’une description détaillée de votre facture doivent être précisés avec soin. Deux documents sont impératifs pour valider votre dossier : une copie numérique de la facture concernée et votre relevé d’identité bancaire permettant le virement instantané. Les formats acceptés incluent jpg, jpeg, png ou pdf, avec une taille maximale de 20 Mo par fichier. Un Captcha finalise le processus de soumission pour garantir la sécurité des données.

Chaque matin durant l’émission diffusée entre 6h et 10h, Bruno Guillon procède à l’appel téléphonique d’un participant sélectionné. Le gagnant voit sa facture réglée intégralement en direct sur l’antenne, offrant un moment d’émotion partagé avec des milliers d’auditeurs. Cette mécanique de paiement instantané distingue ce concours des autres animations radiophoniques traditionnelles. Le service de gestion contacte directement les lauréats au numéro indiqué lors de leur inscription.

Attention aux sites frauduleux se faisant passer pour Fun Radio

Plusieurs auditeurs ont récemment signalé des tentatives d’escroquerie visant à dérober leurs données personnelles et bancaires. Des plateformes malveillantes reproduisent fidèlement l’identité visuelle du site officiel factures.funradio.fr, créant une confusion préjudiciable. Ces imitations demandent des coordonnées via des liens totalement frauduleux, exploitant la notoriété du jeu-concours.

Vérifiez systématiquement l’orthographe exacte du nom de domaine avant toute saisie d’informations sensibles. Les concours officiels de la station sont exclusivement annoncés depuis les comptes certifiés portant le badge de vérification, diffusés sur l’antenne ou présents sur le véritable portail Internet. Comme pour obtenir une facture sur Booking, la prudence s’impose lors de toute démarche administrative en ligne.

Ne communiquez jamais vos informations bancaires sur des plateformes non authentifiées. Si vous repérez des comptes suspects sur les réseaux sociaux ou des portails imitant la station, signalez-les immédiatement aux autorités compétentes. La société SERC, gestionnaire de la radio, traite les renseignements fournis uniquement pour gérer la participation, désigner le gagnant et effectuer le paiement en direct pendant l’émission matinale. Les modalités complètes concernant le traitement des données personnelles et les droits des participants figurent dans l’article 7 du règlement disponible sur le site authentique.

Les éléments permettant d’identifier le site officiel

Plusieurs critères permettent de distinguer la plateforme légitime des contrefaçons. Voici les principaux indicateurs de fiabilité :