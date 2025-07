Les Brown génération Alaska : le décès de Billy et l’histoire d’Ami

L’émission Les Brown : Génération Alaska captive le public depuis 2014 sur Discovery Channel aux États-Unis et sur RMC Story/RMC Découverte en France. Cette série documentaire nous plonge dans le quotidien extraordinaire d’une famille américaine ayant choisi un mode de vie autosuffisant dans les contrées sauvages alaskiennes, loin de toute civilisation moderne. Deux événements majeurs ont profondément transformé l’histoire de cette famille hors du commun : le décès du patriarche Billy Brown et le combat d’Ami contre une grave maladie. Ces épreuves ont testé leur résilience et modifié leur rapport au territoire sauvage qu’ils chérissaient tant.

La tragique disparition de Billy Brown : un patriarche inoubliable

Le 7 février 2021, la famille Brown a vécu un bouleversement irrémédiable avec le décès de Billy Brown à 68 ans, suite à une crise d’épilepsie. Bear Brown, son fils, a partagé cette déchirante nouvelle sur Instagram : « Nous sommes navrés d’annoncer que notre bien-aimé patriarche Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d’une crise. » La page Twitter officielle de l’émission a rapidement relayé un message de condoléances, témoignant de l’impact de cette perte sur la communauté des téléspectateurs.

Né le 3 décembre 1952 à Fort Worth au Texas, Billy avait déjà connu un drame personnel à 16 ans en perdant toute sa famille dans un accident d’avion. Cette tragédie avait forgé sa philosophie de vie, centrée sur l’autonomie et la connexion profonde avec la nature. Son parcours atypique incluait aussi des difficultés judiciaires, notamment une condamnation pour fraude à l’aide sociale dans les années 1980.

L’impact émotionnel sur la famille

Bear Brown a qualifié son père de « meilleur ami » et de « mari merveilleux et aimant »

Rain, la benjamine, a vu sa santé mentale se détériorer après cette perte

La famille a organisé une cérémonie commémorative sur leur propriété

L’héritage du patriarche dans l’émission

La saison 14, diffusée en 2024, est placée sous le signe d’un « Nouveau départ » et débute symboliquement un an après la disparition de Billy. Chaque épisode montre comment les membres de la famille tentent de perpétuer son héritage tout en développant leurs propres ambitions dans l’esprit d’exploration et de témoignage familial que Billy avait instauré.

Ami Brown : un combat exemplaire contre la maladie

En 2016, Ami Brown, matriarche essentielle de la famille, a reçu un diagnostic dévastateur : un cancer du poumon de stade III, évoluant rapidement vers le stade IV. Cette nouvelle a contraint les Brown à quitter leur précieux Browntown en Alaska pour se rapprocher des infrastructures médicales de Los Angeles.

Le parcours médical d’Ami

Diagnostic initial en 2016 avec pronostic très réservé Traitements intensifs à l’UCLA Medical Center Rémission surprenante annoncée en 2018 Hospitalisation en mars 2024 pour pneumonie sévère

Sa force inspirante pour toute la famille

Malgré les faibles chances de survie annoncées par les médecins, Ami a témoigné d’une résilience exceptionnelle : « Je m’attendais à de bonnes nouvelles, je pouvais juste la sentir ! » Son courage face à l’adversité constitue un pilier émotionnel pour ses sept enfants, même dans les moments les plus difficiles.

Le nouveau départ des Brown : de l’Alaska à Washington

La maladie d’Ami a forcé un exode familial depuis leur wilderness alaskien vers la Californie, puis finalement vers une propriété de 176 hectares dans les North Cascades, État de Washington.

Enfant Brown Situation actuelle Matt Vit en Californie, séparé de sa famille Noah Installé dans l’Idaho avec sa femme et ses enfants Bear Retourné en Alaska avec sa famille

L’adaptation à un nouvel environnement

Leur ancienne propriété alaskienne a été pillée puis rasée

Le ranch de Washington présente de nouveaux défis d’autosuffisance

L’évolution des membres de la famille

Les sept enfants Brown suivent désormais des chemins distincts tout en préservant les valeurs d’autonomie et de connexion avec la nature que leurs parents leur ont transmises. Certains, comme Bear, cherchent à renouer avec les racines alaskiennes de la famille, tandis que d’autres comme Matt ont pris leurs distances pour affronter leurs propres défis personnels.